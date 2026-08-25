Thông tin đối ngoại Lần đầu tiên diễn ra sự kiện "Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới" ở Việt Nam Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Phan Anh Sơn đề nghị Hội đồng nhân dân thế giới và các tổ chức thành viên trong mạng lưới tại hơn 60 quốc gia phát huy nguồn lực, mở rộng hợp tác với Việt Nam.

Ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu khai mạc. (Ảnh: Hải Ngọc/TTXVN)

Chiều 25/8, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới đồng chủ trì phiên khai mạc sự kiện “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam” với chủ đề “Gắn kết nhân loại vì các giá trị chung, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.”

Đây là lần đầu tiên hoạt động "Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới" được tổ chức tại Việt Nam.

Đoàn Hội đồng nhân dân thế giới do ông Andrey Belyaninov, Tổng Thư ký Hội đồng nhân dân thế giới, thành viên Ủy ban UNESCO Liên bang Nga làm Trưởng đoàn.

Tham dự phiên khai mạc có Tiến sỹ Phan Anh Sơn, đại biểu Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; đại diện Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga, cùng các chuyên gia, học giả, nhà khoa học và đại diện cơ quan, tổ chức, trường đại học, doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn nhấn mạnh, sự hiện diện tại sự kiện của các nhà hoạt động xã hội, chuyên gia, học giả, trí thức, nhà khoa học và đại diện các tổ chức nhân dân là minh chứng sinh động cho sức sống bền bỉ, chiều sâu và nền tảng xã hội rộng lớn của quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Liên bang Nga.

Trong bối cảnh thế giới biến chuyển nhanh chóng, cạnh tranh chiến lược gia tăng, các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, biến đổi khí hậu cùng những đột phá về khoa học-công nghệ đặt ra yêu cầu mới đối với mỗi quốc gia, đối ngoại nhân dân ngày càng có vai trò quan trọng trong xây dựng lòng tin, tăng cường hiểu biết, kết nối nguồn lực xã hội và kiến tạo những không gian hợp tác mới.

“Chúng tôi kỳ vọng 'Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới' sẽ không chỉ là một hoạt động giao lưu hữu nghị, mà từng bước trở thành một cơ chế đối thoại, kết nối và hợp tác có tính thường xuyên, thực chất và hiệu quả; những ý tưởng được chia sẻ, các đối tác phù hợp được kết nối và những sáng kiến tốt có thể được chuyển hóa thành các chương trình, dự án hợp tác cụ thể,” ông Phan Anh Sơn nhấn mạnh.

Trên nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đề xuất 3 hướng hợp tác có tính khả thi và giá trị lâu dài: Nghiên cứu xây dựng mạng lưới tri thức và đổi mới sáng tạo Việt Nam-Liên bang Nga; đầu tư mạnh hơn cho thế hệ trẻ thông qua các diễn đàn trí thức trẻ, chương trình trao đổi sinh viên, nhà khoa học trẻ và các cuộc thi sáng kiến chung; thúc đẩy các dự án hợp tác nhân dân về khoa học xanh, môi trường, sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững.

Ông Phan Anh Sơn đề nghị Hội đồng nhân dân thế giới và các tổ chức thành viên trong mạng lưới tại hơn 60 quốc gia phát huy nguồn lực, mở rộng hợp tác với Việt Nam; cùng lựa chọn một số lĩnh vực ưu tiên, xây dựng dự án chung có sản phẩm cụ thể và tạo giá trị lâu dài.

Theo đó, hoạt động của các tổ chức cần chuyển mạnh từ giao lưu sang hợp tác, từ ý tưởng sang dự án, từ tiềm năng sang kết quả cụ thể.

Ông Andrey Belyaninov, Tổng Thư ký Hội đồng nhân dân thế giới, Thành viên Ủy ban UNESCO Liên bang Nga phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Hải Ngọc/TTXVN)

Đánh giá cao công tác tổ chức cùng sự đón tiếp nồng hậu của phía Việt Nam, ông Andrey Belyaninov, Tổng Thư ký Hội đồng nhân dân thế giới, thành viên Ủy ban UNESCO Liên bang Nga và ông Vladimir Murashkin, Trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác Liên bang Nga tại Việt Nam, Bí thư thứ Nhất Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội nhấn mạnh vai trò quan trọng của đối thoại giữa các nền văn hóa và đối ngoại nhân dân trong việc kết nối thế giới trước những biến động toàn cầu; đồng thời khẳng định, những giá trị cốt lõi như: hòa bình, tôn trọng phẩm giá con người, bảo tồn sự đa dạng văn hóa, củng cố nền tảng gia đình và giáo dục thế hệ trẻ chính là nền tảng cho sự phát triển bền vững; trong bối cảnh các đối thoại chính thức hay hiệp định quốc tế gặp nhiều khó khăn, việc giao lưu nhân dân trực tiếp là cầu nối hiệu quả nhất giúp gia tăng thấu hiểu và bảo vệ các giá trị nhân văn.

Tham luận tại phiên khai mạc, ông Đồng Huy Cương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho biết sau 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế. Bước vào giai đoạn phát triển mới, đối ngoại nhân dân cần góp phần kết nối các nguồn lực quốc tế, phục vụ mục tiêu phát triển đất nước.

Với mạng lưới hơn 600 đối tác quốc tế, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam có điều kiện phối hợp với Hội đồng nhân dân thế giới kết nối các tổ chức xã hội, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, học giả và trí thức. Hợp tác giữa hai tổ chức vừa góp phần củng cố nền tảng xã hội của quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga, vừa mở rộng kết nối nhân dân giữa Việt Nam với các quốc gia khác.

Từ đó, ông Đồng Huy Cương đề xuất xây dựng cơ chế đối thoại thường niên; thúc đẩy nghiên cứu và trao đổi học thuật về trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn, năng lượng sạch và y sinh; hỗ trợ ngành Nga học tại Việt Nam và Việt Nam học tại Nga; tăng cường giao lưu giữa thanh niên, sinh viên, nhà khoa học, doanh nhân trẻ và các thành phố kết nghĩa; đồng thời đẩy mạnh truyền thông số đa ngôn ngữ để tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Quang cảnh sự kiện. (Ảnh: Hải Ngọc/TTXVN)

Các tham luận khác tại phiên khai mạc cũng tập trung làm rõ ý nghĩa của sự kiện, những kết quả nổi bật trong đối ngoại nhân dân Việt Nam-Liên bang Nga và triển vọng mở rộng hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Thông qua video gửi tới phiên khai mạc, ông Igor Khalevinskiy, Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội các nhà ngoại giao Nga giới thiệu tổng quan hoạt động “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam,” làm rõ ý nghĩa thực tiễn của sự kiện và bày tỏ mong muốn phát triển hợp tác với Việt Nam.

Trong khuôn khổ phiên khai mạc, Hội đồng nhân dân thế giới ký kết thỏa thuận hợp tác với 5 đối tác Việt Nam, gồm: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Trường Đại học Tài chính-Ngân hàng Hà Nội, Trung tâm Hợp tác Việt-Nga và Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội.

Hoạt động này góp phần thiết lập các kết nối mới, tạo cơ sở thúc đẩy hợp tác giữa Hội đồng nhân dân thế giới với các cơ sở giáo dục và tổ chức của Việt Nam.

Sự kiện “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam” diễn ra từ ngày 25-27/8 với phiên khai mạc; Tọa đàm quốc tế “Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và giáo dục như một yếu tố thúc đẩy phát triển bền vững”; Tọa đàm quốc tế "Vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế của các quốc gia trên thế giới".