Xây dựng Đảng Lắng nghe để giải quyết đến cùng cho dân Một chính quyền mạnh không chỉ được đo bằng những quyết sách lớn hay những con số tăng trưởng ấn tượng mà còn được khẳng định qua khả năng lắng nghe, tiếp thu và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ thực tiễn cuộc sống.

Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu tại buổi tiếp công dân

Giải quyết từng việc cụ thể, tháo gỡ từng điểm nghẽn

Sau khi tỉnh Lâm Đồng mới được thành lập và chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, khối lượng công việc phát sinh rất lớn. Hàng nghìn văn bản cần rà soát, hàng loạt cơ chế phải điều chỉnh để phù hợp với mô hình tổ chức mới, trong khi những vấn đề dân sinh vẫn luôn đặt ra yêu cầu phải xử lý kịp thời.

Trong bối cảnh đó, các cuộc tiếp xúc cử tri không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận tâm tư, nguyện vọng mà thực sự trở thành diễn đàn đối thoại giữa chính quyền với Nhân dân. Mỗi ý kiến đều được phân loại, giao trách nhiệm cho từng ngành, từng cấp và theo dõi đến khi có kết quả cuối cùng.

Tinh thần “không né tránh, không đùn đẩy, không để kiến nghị kéo dài” đã tạo nên sự chuyển biến rõ rệt trong phương thức điều hành của chính quyền tỉnh. Những nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống người dân đều được ưu tiên xem xét, xử lý với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Điểm nổi bật trong công tác giải quyết kiến nghị thời gian qua là sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ngành đối với những vấn đề tồn tại nhiều năm.

Lĩnh vực điện lực là một ví dụ điển hình. Kiến nghị của người dân vùng trồng thanh long về việc hoàn trả công suất điện cho hệ thống chong đèn đã được ngành điện giải quyết dứt điểm. Không chỉ hoàn trả 100% công suất cho các hộ có nhu cầu, ngành điện còn hỗ trợ kỹ thuật, nhân công, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục cần thiết. Đây là kết quả của quá trình đồng hành giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, góp phần ổn định sinh kế cho hàng nghìn hộ dân.

Đại biểu Ndu Ha Biên, Bí thư Đảng ủy xã Đam Rông 2 tham gia thảo luận tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh

Trong lĩnh vực đất đai, những vướng mắc kéo dài tại dự án Đường Lê Duẩn cũng được UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chuyên môn phối hợp với địa phương hướng dẫn tháo gỡ theo đúng quy định của pháp luật. Việc giải quyết các vấn đề về bồi thường, hỗ trợ tái định cư và thi hành các bản án hành chính được thực hiện trên tinh thần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm.

Ở góc độ quản lý nhà nước, tỉnh cũng triển khai “Chiến dịch 360 ngày rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật”, một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Hàng nghìn văn bản được rà soát, phân loại, xử lý nhằm loại bỏ những quy định chồng chéo, bất cập, ưu tiên các chính sách liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp như đất đai, khoáng sản, năng lượng, du lịch, nông nghiệp, an sinh xã hội...

Việc hoàn thiện thể chế không chỉ phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước mà còn tạo môi trường pháp lý minh bạch, thống nhất, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Lắng nghe để hành động

Điều đáng ghi nhận là nhiều ý kiến của đại biểu HĐND và cử tri không chỉ phản ánh những khó khăn trước mắt mà còn hướng đến các giải pháp phát triển lâu dài của tỉnh.

Những góp ý về mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm đã được UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ trong quá trình xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026.

Đại biểu Nguyễn Đức Hải (Tổ đại biểu số 1) - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cho biết: “Mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số trong năm 2026 là thách thức nhưng hoàn toàn khả thi nếu tỉnh có những giải pháp đột phá, quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công, tập trung các dự án hạ tầng trọng điểm, đồng thời bổ sung nguồn lực cho cơ sở để giảm áp lực và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước”.

Điều người dân mong muốn không chỉ là những lời hứa, mà là những kết quả nhìn thấy được. Một tuyến đường được tháo gỡ mặt bằng để thi công đúng tiến độ; một hộ dân được giải quyết quyền lợi hợp pháp; một doanh nghiệp được tháo gỡ vướng mắc để tiếp tục đầu tư; một quy định bất cập được sửa đổi... Chính những việc làm cụ thể ấy đang từng bước tạo dựng niềm tin của Nhân dân đối với bộ máy chính quyền.

Đại biểu HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Đạ Tẻh Tống Giang Nam đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế trong đó có nội dung về chuyển đổi số

Những kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh đại diện cho tiếng nói cử tri không chỉ phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri mà còn thể hiện những đề xuất, hiến kế từ thực tiễn phát triển địa phương. Từ sản xuất nông nghiệp, giải phóng mặt bằng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế, mỗi ý kiến đều hướng tới mục tiêu chung là tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp và khơi thông các nguồn lực phát triển.

Điều đáng ghi nhận là hầu hết các kiến nghị đều được UBND tỉnh tiếp thu nghiêm túc, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành nghiên cứu, giải quyết và trả lời công khai, thể hiện rõ tinh thần chính quyền phục vụ, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả quản trị.