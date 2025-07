Chính trị Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng Sáng 25/7, nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.

Đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) Nguyễn Thị Xuân, hiện đang sinh sống tại thôn 2, xã Thuận An (Lâm Đồng). Tại buổi gặp mặt, Phó Tổng biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng Hồ Văn Miền đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống hằng ngày của Mẹ; đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những hi sinh to lớn của Mẹ và gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Tặng quà tri ân Mẹ VNAH Nguyễn Thị Xuân

Phó Tổng biên tập Hồ Văn Miền khẳng định, sự hy sinh của các Mẹ Việt Nam Anh hùng là biểu tượng cao quý của lòng yêu nước, là động lực để các thế hệ hôm nay không ngừng nỗ lực, cống hiến vì sự phát triển của tỉnh nhà.

Phó Tổng biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng Hồ Văn Miền đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống hằng ngày của Mẹ Nguyễn Thị Xuân

Mẹ Nguyễn Thị Xuân năm nay 88 tuổi, có hai người con trai đã anh dũng hi sinh trong kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Từ tháng 4/2015, cơ quan truyền thông của tỉnh được vinh dự nhận phụng dưỡng Mẹ suốt đời. Từ đó đến nay, vào mỗi dịp lễ, Tết, lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị đều đến thăm, chúc sức khỏe Mẹ và gia đình.

Phó Tổng biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng Hồ Văn Miền thăm, tặng quà cựu chiến binh Hoàng Sỹ Vinh

Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự lớn lao đối với tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên của đơn vị. Dù công tác trong điều kiện còn nhiều khó khăn, đơn vị vẫn duy trì hoạt động phụng dưỡng, thăm hỏi, động viên tinh thần và vật chất đối với Mẹ như một phần trong truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” của người làm báo cách mạng.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng thăm, tặng quà gia đình cựu chiến binh Đoàn Ngọc My

Cùng ngày, lãnh đạo của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng cũng đã đến thăm, tặng quà cựu chiến binh Trịnh Đức Sơn tại phường Nam Gia Nghĩa; thương binh Đoàn Ngọc My (thương binh hạng 1/4, mất sức 91%) tại xã Kiến Đức và thương binh Hoàng Sỹ Vinh (thương binh hạng 3/4) tại xã Đức Lập.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng thăm, tặng quà gia đình cựu chiến binh Trịnh Đức Sơn

Đón nhận những phần quà nghĩa tình, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng xúc động gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo, cán bộ, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng đã luôn quan tâm, sẻ chia và động viên trong cuộc sống.

Đây là hoạt động thường niên, thể hiện đạo lý “đền ơn đáp nghĩa” và sự tri ân của đội ngũ người làm báo Lâm Đồng đối với những người có công với cách mạng, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng.