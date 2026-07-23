Chính trị Lãnh đạo TAND tỉnh Lâm Đồng thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Thanh Nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 23/7, đoàn công tác của Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Lâm Đồng do đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Tỉnh ủy viên, Chánh án TAND tỉnh làm Trưởng đoàn đến thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Thanh, xã Đinh Văn Lâm Hà.

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Tỉnh ủy viên, Chánh án TAND tỉnh thắp nhang tri ân các liệt sĩ là chồng, con của Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Thanh hi sinh trong kháng chiến (Ảnh: Nguyễn Thạch)

Tại buổi thăm, tặng quà, đồng chí Nguyễn Văn Thanh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của Mẹ Võ Thị Thanh; đồng chí bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hi sinh, cống hiến của Mẹ và gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Đại diện chính quyền địa phương, đồng chí Đỗ Phi Diên, Phó Chủ tịch UBND xã Đinh Văn Lâm Hà cho biết, Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Thanh (86 tuổi) có chồng và con trai đã anh dũng hi sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Tỉnh ủy viên, Chánh án TAND tỉnh cùng lãnh đạo địa phương thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Thanh, xã Đinh Văn Lâm Hà (Ảnh: Nguyễn Thạch)

Lãnh đạo địa phương khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách và người có công với cách mạng trên địa bàn.