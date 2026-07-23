Chính trị Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ và Chủ tịch Hồ Chí Minh Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 23/7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận và Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Bình Thuận. Đoàn đại biểu do đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị, địa phương dâng hoa viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận

Tham dự lễ viếng có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận (trước sáp nhập); đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh cùng lãnh đạo các phường, xã: Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận, Hàm Thắng, Hàm Thuận, Hàm Thuận Bắc, Phú Thủy, Tiến Thành, Tuyên Quang và Hồng Sơn.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị, địa phương dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu đã dâng vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận

Trong không khí thiêng liêng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đại biểu đã dành phút mặc niệm, tưởng nhớ và tri ân những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận

Đoàn đại biểu cũng đến dâng hương tri ân 12 hài cốt liệt sĩ vừa được cất bốc tại xã Hòa Thắng, hiện đã quy tập về Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận.

Đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận

Nhân dịp này, đồng chí Đặng Hồng Sỹ đã đến thăm, động viên và tặng quà các tổ chuyên trách cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đang thực hiện nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ và lãnh đạo Sở Nội vụ tặng quà cho các tổ chuyên trách đang làm nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận

Đại biểu thắp hương tri ân các liệt sĩ vừa được cất bốc tại xã Hòa Thắng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cán bộ, chiến sĩ, lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đồng thời mong muốn các đơn vị tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, góp phần thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị, địa phương viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Bình Thuận

Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Bình Thuận, trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc, Anh hùng giải phóng dân tộc.

Các đại biểu viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Bình Thuận

Trước anh linh của Người, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Bác dành cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Đồng thời nguyện đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, xây dựng tỉnh Lâm Đồng ngày càng phát triển, xứng đáng với sự hi sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước vì độc lập, tự do của Tổ quốc.