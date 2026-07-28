Thời sự Lâm Đồng Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đối thoại với cán bộ công đoàn, người lao động Sáng 28/7, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động năm 2026.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh chủ trì hội nghị

Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng; Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Phú Hoàng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lắng nghe kiến nghị, tháo gỡ những vấn đề từ cơ sở

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho biết, mặc dù còn nhiều khó khăn, song với sự đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.

Kinh tế có bước tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng GRDP quý II/2026 của tỉnh đạt 9,22%, đứng thứ 14/34 toàn quốc. Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,9%.

Dù chưa đạt mục tiêu đề ra nhưng đây là kết quả đáng khích lệ, tạo nền tảng quan trọng để tỉnh phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2026.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thời gian qua

Thu ngân sách nhà nước đến ngày 26/7 đạt gần 21.000 tỷ đồng, đạt gần 65% dự toán Trung ương giao. Về thu hút đầu tư, trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã thu hút khoảng 60 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký gần 200.000 tỷ đồng, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp và năng lượng. Đây là những ngành được xác định là động lực tăng trưởng của tỉnh trong giai đoạn tới.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, có 2.600 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký trên 12.000 tỷ đồng, tăng 80% về số doanh nghiệp và tăng 50% về vốn đăng ký so với cùng kỳ. Điều này cho thấy môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh ngày càng được cải thiện…

Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm; chương trình khám sức khỏe định kỳ cho người dân được triển khai rộng khắp.

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Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận một số chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu, nhất là mục tiêu tăng trưởng "2 con số", tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và một số nguồn thu ngân sách còn chậm.

Đồng chí Hồ Văn Mười nhấn mạnh, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tăng cường giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo động lực hoàn thành các mục tiêu phát triển của năm 2026.

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Nhấn mạnh nhiệm vụ trong những tháng cuối năm, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đề nghị cả hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng doanh nghiệp cùng chung tay, góp sức quyết tâm đạt được những chỉ tiêu đã đề ra. Trong đó, tỉnh sẽ tiếp tục kiên định mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên.

Để đạt được mục tiêu này, tỉnh sẽ tập trung phát triển các trụ cột tăng trưởng là công nghiệp, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch; đẩy mạnh thu hút đầu tư ngoài ngân sách; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính; quyết liệt cải cách hành chính, chuyển đổi số; đồng thời giữ vững quốc phòng, an ninh, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

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Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định, tỉnh luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm việc làm, thu nhập và các chế độ, chính sách đối với người lao động; đồng thời mong muốn đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, đồng hành cùng chính quyền và doanh nghiệp thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

“ UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành liên quan nghiên cứu, giải quyết các ý kiến đưa ra tại hội nghị nhằm bảo đảm tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động và tạo môi trường lao động ổn định, bền vững trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng nhấn mạnh, cùng với những kết quả tích cực về phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh thời gian qua tiếp tục được triển khai đồng bộ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, củng cố niềm tin của Nhân dân và tạo nền tảng quan trọng cho phát triển địa phương.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Bùi Thắng cho biết, các cấp ủy trong tỉnh đã tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh; công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được thực hiện chủ động, hiệu quả.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng, sắp xếp bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ tiếp tục được triển khai đồng bộ, gắn với vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tăng cường; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó có tổ chức công đoàn, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

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Trong thời gian tới, đồng chí Bùi Thắng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức công đoàn tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, đối thoại.

Kịp thời giải quyết kiến nghị chính đáng của đoàn viên, người lao động, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

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Tại hội nghị, cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động đã thẳng thắn trao đổi, kiến nghị nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Các ý kiến tập trung vào 11 nhóm vấn đề, trong đó nổi bật là tình trạng doanh nghiệp chậm, trốn đóng bảo hiểm xã hội; nhu cầu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; giải pháp tạo việc làm ổn định, đào tạo lại lao động trên 35 tuổi và nâng cao kỹ năng đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

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Đoàn viên, người lao động cũng kiến nghị tỉnh cần có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp nâng cao thu nhập, cải thiện các chế độ tiền lương, phụ cấp, bữa ăn ca; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động và an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề xuất quan tâm hơn đến các thiết chế văn hóa phục vụ công nhân; chính sách hỗ trợ ngư dân, lao động đặc thù; tháo gỡ khó khăn trong hoạt động của tổ chức công đoàn sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là việc bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách tại các xã, phường, đặc khu.

Xây dựng đội ngũ công nhân đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm khẳng định, các ý kiến, kiến nghị tại hội nghị đều tập trung vào những vấn đề thiết thực, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của người lao động. Đồng thời nhấn mạnh, đây cũng là những nội dung mà cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết hiệu quả trong thời gian tới.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng phát biểu kết luận và bế mạc hội nghị

Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng doanh nghiệp đã triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân và đổi mới tổ chức, hoạt động công đoàn.

Vai trò của tổ chức công đoàn ngày càng được phát huy, đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động không ngừng trưởng thành cả về số lượng và chất lượng, tích cực ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (ngồi hàng đầu) và các đại biểu dự hội nghị

Nhấn mạnh yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, mục tiêu tăng trưởng kinh tế "2 con số", đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đòi hỏi phải xây dựng đội ngũ công nhân ngày càng lớn mạnh, có trình độ, kỹ năng và tác phong công nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động không chỉ là trách nhiệm của tổ chức công đoàn mà là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội.

Các đại biểu là chủ tịch công đoàn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh dự hội nghị

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân và đổi mới hoạt động của tổ chức công đoàn; hoàn thiện cơ chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Liên đoàn Lao động tỉnh cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm; chủ động nắm bắt tình hình cơ sở, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

“ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ luôn đồng hành, lắng nghe và tạo mọi điều kiện thuận lợi để người lao động yên tâm lao động, cống hiến. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị tiếp tục quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật, xây dựng môi trường lao động an toàn, văn minh và tạo điều kiện để người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Các đại biểu dự hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm kêu gọi đội ngũ đoàn viên công đoàn và người lao động phát huy mạnh mẽ tinh thần "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", đồng hành cùng doanh nghiệp, tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm bày tỏ tin tưởng, với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp cùng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động, tỉnh Lâm Đồng sẽ xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.