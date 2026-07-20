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    Thời sự Lâm Đồng

    Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp công dân định kỳ tháng 7/2026

    Diễm Thương 20/07/2026 12:13

    Sáng 20/7, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7/2026.

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    Quang cảnh buổi làm việc

    Trong kỳ tiếp công dân tháng 7, có 8 trường hợp đăng ký với các nội dung chủ yếu liên quan đến đất đai, bồi thường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở thuộc tài sản công, hoạt động của doanh nghiệp và quyền lợi của khách hàng tại các dự án bất động sản.

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    Đại diện lãnh đạo các sở, ngành nêu báo cáo rà soát các hồ sơ mà công dân khiếu nại

    Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải giao Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn giải thích rõ quá trình giải quyết, căn cứ pháp lý và quy định hiện hành để công dân hiểu, chấp hành.

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    Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì

    Đối với 8 trường hợp đăng ký trong tháng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu từng cơ quan, địa phương rà soát hồ sơ, xử lý đúng thẩm quyền. Những vụ việc đã được giải quyết phải thông tin, giải thích đầy đủ. Đối với các nội dung mới phát sinh phải kịp thời xem xét, xử lý theo quy định, không để đơn thư kéo dài hoặc phát sinh khiếu kiện vượt cấp.

    Sau khi rà soát, các cơ quan chức năng thống nhất chưa bố trí tiếp trực tiếp 8 trường hợp đăng ký; giao Ban Tiếp công dân tỉnh giải thích, hướng dẫn và tham mưu xử lý theo quy định và tiếp dân vào kỳ tiếp theo.

    Diễm Thương Diễm Thương

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        Thời sự Lâm Đồng
        Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp công dân định kỳ tháng 7/2026
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