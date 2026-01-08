Lào 1-4 Philippines: Philippines giành chiến thắng Lào và Philippines cùng có 0 điểm trước trận đấu tại ASEAN Cup, trong khi lịch sử đối đầu gần đây cho thấy cán cân nghiêng nhẹ về phía Lào.

Lào 1 - 4 Philippines Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Lào tiếp đón Philippines.

7' Damoth Thongkhamsavath đưa Lào vượt lên Phút 7', Damoth Thongkhamsavath lập công, đưa Lào dẫn Philippines 1-0. Lào tận dụng tốt cơ hội đầu tiên để mở tỷ số và tạo lợi thế sớm.

13' VAR thay đổi quyết định thẻ của Phetdavanh Somsanid Phút 13', VAR can thiệp và thay đổi quyết định thẻ dành cho Phetdavanh Somsanid. Một mốc đáng chú ý khi trọng tài phải xem lại tình huống trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng.

13' Philippines kiểm soát bóng, Lào phòng ngự chặt Sau 13 phút, Philippines kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 36 - 64 nhưng chưa tạo được khác biệt về số lần dứt điểm, khi hai đội cùng có 1 - 1. Lào đang dẫn 1 - 0 và chủ động phòng ngự, chờ những cơ hội phản công.

14' Phetdavanh Somsanid nhận thẻ đỏ Phút 14, Phetdavanh Somsanid nhận thẻ đỏ, khiến trận đấu sớm xuất hiện bước ngoặt. Lào đang dẫn 1-0, nhưng cục diện từ đây có thể trở nên khó lường hơn.

17' Viengxay Sydavong vào sân ở phút 17 Phút 17', Viengxay Sydavong vào sân, Arvilai Siphavanh rời sân. Lào đang dẫn Philippines 1-0 trong thế trận nhiều biến động sau thẻ đỏ của Phetdavanh Somsanid.

25' Philippines áp đảo dù Lào đang dẫn Phút 25 , dù đang dẫn 1-0, Lào phải lùi sâu khi Philippines kiểm soát bóng vượt trội 27-73 và hưởng tới 0-6 quả phạt góc. Sức ép của Philippines khá rõ, nhưng Lào vẫn bảo toàn lợi thế nhờ thế trận phòng ngự chặt chẽ.

28' VAR không công nhận bàn thắng của Kenji Nishioka Phút 28, VAR xác nhận không có bàn thắng cho Kenji Nishioka trong tình huống có sự xuất hiện của Jarvey Gayoso. Tỷ số vẫn là 1-0 nghiêng về Lào.

34' Lào thay người ở phút 34 Phút 34, Phonsack Seesavath vào sân thay Damoth Thongkhamsavath bên phía Lào. Đội chủ nhà tiếp tục điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh đang bảo toàn lợi thế trước Philippines.

37' Philippines ép sân, Lào chịu trận Phút 37', Philippines kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 24 - 76 và áp đảo về phạt góc 0 - 7 , buộc Lào phải lùi sâu dù đang dẫn 1 - 0. Sức ép chưa chuyển hóa thành khác biệt rõ rệt khi số pha dứt điểm là 4 - 5 .

45+2' Jarvey Gayoso nhận thẻ vàng trước giờ nghỉ Phút 45+2', Jarvey Gayoso nhận thẻ vàng khi Lào vẫn dẫn trước Philippines. Tấm thẻ buộc cầu thủ này phải thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

45+4' Chony Wenpaserth nhận thẻ vàng Phút 45+4', Chony Wenpaserth nhận thẻ vàng trong những phút cuối hiệp một.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Scott Woods vào sân thay Christian Rontini Phút 46', Scott Woods vào sân thay Christian Rontini. Lào vẫn tạm dẫn Philippines 1-0, nhưng bảng đấu chưa chốt suất đi tiếp.

47' John Lucero giúp Philippines gỡ hòa Phút 47', John Lucero dứt điểm bằng chân phải, ghi bàn cho Philippines sau đường kiến tạo của Scott Phillip Galang Woods, đưa tỷ số lên 1-1. Philippines lập tức đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

49' Philippines ép sân, Lào chịu trận Bước sang phút 49', Philippines kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 25-75 và liên tục dồn ép Lào, thể hiện qua ưu thế phạt góc 1-7. Lào đang dẫn bàn nhưng chủ yếu phải lùi sâu chống đỡ trước sức ép ngày càng rõ.

52' Philippines vượt lên sau pha phản lưới Phút 52, Viengxay Sydavong (Lào) đá phản lưới nhà, giúp Philippines vượt lên dẫn trước với tỷ số 1-2. Nếu giữ tỷ số này, Philippines tạm đứng thứ tư với 0 điểm, nhưng bảng đấu vẫn chưa chốt suất đi tiếp.

58' VAR vào cuộc liên quan Jarvey Gayoso Phút 58, VAR vào cuộc với tình huống liên quan đến Jarvey Gayoso. Trận đấu tiếp tục bị đặt dưới sự soi xét của công nghệ.

60' Gayoso sút phạt đền, Philippines dẫn 1-3 Phút 60', Jarvey Gayoso lạnh lùng lập công trên chấm phạt đền, giúp Philippines nới rộng cách biệt lên 1-3 trước Lào.

62' Philippines áp đảo, Lào chịu trận Phút 62, Philippines kiểm soát hoàn toàn thế trận với tỷ lệ cầm bóng 25 - 75 và số lần dứt điểm 6 - 19. Lào chủ yếu phải chống đỡ, khi phạt góc cũng đang là 1 - 9 nghiêng về Philippines.

64' Philippines thay người ở phút 64 Phút 64, Oskari Kekkonen vào sân thay Sandro Reyes. Khi Lào đang bị Philippines dẫn 1-3, sự điều chỉnh này có thể giúp Philippines duy trì lợi thế trong phần còn lại.

64' Soukpachan Leuanthala vào sân thay người Phút 64, Soukpachan Leuanthala vào sân thay Phayak Siphanom. Lào thực hiện điều chỉnh khi đang bị Philippines dẫn 1-3.

64' Philippines thay người ở phút 64 Phút 64, Santi Rublico vào sân thay John Lucero. Philippines thực hiện điều chỉnh khi đang dẫn Lào 1-3, trong thế trận thuận lợi sau ba bàn thắng liên tiếp.

64' Somlith Sengvanny vào sân phút 64 Phút 64, Somlith Sengvanny được tung vào sân. Lào thực hiện sự điều chỉnh trong bối cảnh đang bị Philippines dẫn 1-3.

64' Xayasith Singsavang vào sân Phút 64, Xayasith Singsavang vào sân thay Khonesavanh Keonuchanh. Philippines vẫn đang chiếm ưu thế, khiến sự thay đổi này đến trong thời điểm Lào chịu nhiều sức ép.

73' Martini Rey vào sân ở phút 73 Phút 73', Martini Rey vào sân thay Jarvey Gayoso. Sự điều chỉnh diễn ra khi Philippines đang dẫn Lào 3-1.

74' Philippines kiểm soát thế trận Phút 74 , Philippines hoàn toàn làm chủ thế trận khi dẫn 1-3 và chiếm 74% thời lượng kiểm soát bóng, so với 26% của Lào. Sức ép còn thể hiện qua số lần dứt điểm 8 - 22 cùng phạt góc 2 - 9, khiến Lào chủ yếu phải chống đỡ.

84' Aarran Long vào sân ở phút 84 Phút 84, Aarran Long vào sân thay Javier Mariona. Đây là sự điều chỉnh nhân sự ở giai đoạn cuối trận.

86' Soukpachan Leuanthala nhận thẻ vàng Phút 86, Soukpachan Leuanthala nhận thẻ vàng trong lúc Lào đang bị Philippines dẫn 1-3. Những phút cuối tiếp tục diễn ra đầy sức ép với đội chủ nhà.

86' Philippines áp đảo ở cuối trận Phút 86', Philippines vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 25-75 và vượt trội về dứt điểm 8-23. Lào phải lùi sâu chịu sức ép, trong khi Philippines liên tục gây áp lực qua 9 quả phạt góc so với 2 của đối thủ.

88' Daisuke Sato ấn định cách biệt 1-4 Phút 88, Daisuke Sato lập công sau đường kiến tạo của K. Nishioka, giúp Philippines nới rộng cách biệt lên 1-4 trước Lào. Nếu giữ tỷ số này, Philippines tạm đứng thứ tư với 0 điểm, nhưng cục diện bảng đấu vẫn chưa được chốt.

90+2' Phonsack Seesavath nhận thẻ vàng cuối trận Phút 90+2', Phonsack Seesavath nhận thẻ vàng. Lào đang bị Philippines dẫn 1-4; nếu giữ tỷ số này, cả hai đội vẫn phải chờ diễn biến bảng đấu.

KT Kết thúc: Lào 1-4 Philippines Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 4.

Cập nhật lúc 18:57 01/08/2026

Đội hình chính thức Lào Sơ đồ 4-4-2 Philippines Sơ đồ 4-3-3 1 Kop Lokphathip 2 Photthavong Sangvilay 4 Kaharn Phetsivilay 5 Phetdavanh Somsanid 8 Damoth Thongkhamsavath 9 Khonesavanh Keonuchanh 11 Chony Wenpaserth 14 Kouaycheng Noophackde 15 Phayak Siphanom 20 Bounchay Chernvanglien 25 Arvilai Siphavanh 1 Quincy Kammeraad 2 Adrian Ugelvik 6 Sandro Reyes 8 Gavin Alonzo Muens 9 Jarvey Gayoso 10 John Lucero 11 Kenji Nishioka 17 Cole Mrowka 21 Daisuke Sato 22 Javier Mariona 23 Christian Rontini Dự bị Lào 3 Sonevilay Phetviengsy 6 Chanthavixay Khounthoumphone 7 Sayfon Keohanam 10 Soukpachan Leuanthala 12 Keo-Oudone Souvannasangso 13 Viengxay Sydavong 16 Xayasith Singsavang 17 Bounphachan Bounkong 19 Bounpharng Xaysombath Philippines 4 Noah River Leddel 5 Scott Phillip Galang Woods 12 Jaime Rosquillo 13 Martini Rey 14 Oskari Kekkonen 15 Enrico Mangaoang 16 Patrick Deyto 18 Andres Aldeguer 19 Pocholo Bugas Cập nhật đội hình lúc 16:28 01/08/2026

Lào Thống kê Philippines 25% Kiểm soát bóng 75% 9 Dứt điểm 25 2 Trúng đích 8 2 Phạt góc 10 16 Phạm lỗi 7 0 Việt vị 3 3 Thủ môn cứu thua 0

Cầu thủ nổi bật Scott Phillip Galang Woods Philippines 1 kiến tạo · điểm 6.79 K Kenji Nishioka Philippines 1 kiến tạo P Phayak Siphanom Lào 1 kiến tạo Cole Mrowka Philippines Điểm 7.53 Sandro Reyes Philippines Điểm 7.38 Daisuke Sato Philippines Điểm 7.38

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Lào vs Philippines

Thời gian: 01/08/2026 17:00

Giải đấu: ASEAN Cup (AFF Championship)

Lào và Philippines bước vào cuộc đối đầu khi cả hai đều chưa có điểm trên bảng xếp hạng. Philippines đứng hạng 4, còn Lào đứng hạng 5. Trong bối cảnh đó, trận đấu mang ý nghĩa quan trọng với cả hai đội, dù dữ liệu hiện có chưa cho thấy thêm mục tiêu cụ thể về khả năng đi tiếp hay thay đổi thứ hạng.

Phong độ khiến hai đội chịu áp lực

Lào đang có phong độ không thuận lợi khi thua cả hai trận gần nhất. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng cần cải thiện khả năng duy trì sự ổn định trong trận đấu, đặc biệt ở những thời điểm phải chịu sức ép từ đối thủ.

Philippines cũng không có sự chuẩn bị tốt hơn về mặt kết quả khi để thua trận gần nhất. Tuy nhiên, việc chỉ có một kết quả được cung cấp không cho phép đánh giá rộng hơn về xu hướng phong độ của đội bóng này. Điểm chung dễ nhận thấy là cả Lào và Philippines đều bước vào trận đấu với nhu cầu tạo ra phản ứng tích cực sau những màn trình diễn chưa đạt yêu cầu.

Lào có ưu thế nhẹ trong lịch sử đối đầu

Ở năm lần chạm trán gần nhất, Lào thắng hai trận, hòa hai trận và Philippines thắng một trận. Cán cân này cho thấy Lào có thành tích tốt hơn, nhưng khoảng cách không đủ lớn để tạo ra kết luận chắc chắn về thế trận sắp tới.

Đáng chú ý, số trận hòa chiếm tỷ trọng đáng kể trong xu hướng đối đầu gần đây. Điều đó gợi mở khả năng cuộc đọ sức có thể được quyết định bởi những chi tiết nhỏ, chẳng hạn khả năng tận dụng cơ hội hoặc duy trì sự tập trung trong các thời điểm then chốt. Tuy nhiên, không có dữ liệu về tỷ số từng trận nên không thể đi sâu hơn vào diễn biến cụ thể của các lần gặp trước.

Cuộc đấu của sự thận trọng

Với cả hai đội đều chưa có điểm, cách nhập cuộc có thể đóng vai trò quan trọng. Lào cần tránh để chuỗi thất bại gần nhất ảnh hưởng đến sự tự tin, đồng thời duy trì cự ly đội hình đủ chặt khi Philippines tìm cách gây sức ép.

Trong khi đó, Philippines cần biến lợi thế về thứ hạng hiện tại thành sự chủ động trên sân. Dù đang đứng trên Lào, đội bóng này cũng vừa nhận thất bại và chưa có cơ sở dữ liệu để khẳng định sự vượt trội về phong độ. Vì vậy, một cách tiếp cận cân bằng, hạn chế sai lầm và kiên nhẫn chờ thời cơ có thể phù hợp hơn so với việc đẩy cao đội hình thiếu kiểm soát.

Trận đấu nhiều khả năng sẽ được định hình bởi khả năng kiểm soát rủi ro của hai đội. Bên nào tổ chức phòng ngự tốt hơn, chuyển trạng thái gọn gàng hơn và tận dụng cơ hội hiệu quả hơn sẽ có cơ hội tạo khác biệt. Ngược lại, những sai sót cá nhân hoặc sự mất tập trung có thể làm thay đổi cục diện trong một trận đấu mà hai đội đang chịu áp lực điểm số.

Nhận định

Lào có điểm tựa từ thành tích đối đầu gần đây, còn Philippines đứng cao hơn trên bảng xếp hạng. Dù vậy, phong độ của cả hai đều chưa tạo ra ưu thế rõ ràng cho bất kỳ bên nào. Đây là cuộc đối đầu khó đoán, trong đó sự chắc chắn, tính kỷ luật và khả năng tận dụng thời cơ sẽ quan trọng hơn những nhận định dựa đơn thuần vào vị trí hiện tại.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Lào · 2 thắng 2 hòa Philippines · 1 thắng Lào 1 - 1 Philippines Hòa Philippines 4 - 1 Lào PHI Philippines 2 - 2 Lào Hòa Philippines 1 - 2 Lào LÀO Philippines 1 - 2 Lào LÀO

Lào 5 trận gần nhất B B T 2 Trận 0-0-2 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 9 Thủng lưới Philippines 5 trận gần nhất B T T H 1 Trận 0-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 4 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Malaysia 2 2 0 0 +5 6 T T 2 Thái Lan 1 1 0 0 +5 3 T 3 Myanmar 2 1 0 1 +2 3 B T 4 Philippines 1 0 0 1 -3 0 B 5 Lào 2 0 0 2 -9 0 B B

Tình hình lực lượng Lào ✚ Kop Lokphathip (Foot Injury) Philippines Không có thông tin