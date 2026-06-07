Quốc phòng - An ninh Lấy mẫu 70 hài cốt liệt sĩ chưa rõ danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Di Linh Sáng 6/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Di Linh (xã Di Linh), Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng triển khai lấy mẫu, số hóa hài cốt liệt sĩ phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin.

Lãnh đạo các xã thuộc khu vực Di Linh tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Tham dự có lãnh đạo các xã Hòa Ninh, Hòa Bắc, Đinh Trang Thượng, Bảo Thuận, Gia Hiệp, Sơn Điền; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện Di Linh (cũ), cựu chiến binh cùng đông đảo cán bộ, lực lượng làm nhiệm vụ.

Thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, quân và dân Di Linh đã anh dũng chiến đấu, lập nhiều chiến công vẻ vang, góp phần làm nên thắng lợi của dân tộc. Ngày 28/3/1975 ghi dấu mốc lịch sử giải phóng Di Linh. 3 xã Đinh Trang Thượng, Sơn Điền, Hòa Bắc và huyện Di Linh (cũ) đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Nghĩa trang Liệt sĩ Di Linh hiện là nơi an nghỉ của 329 anh hùng liệt sĩ

Nghĩa trang Liệt sĩ Di Linh hiện là nơi an nghỉ của 329 anh hùng liệt sĩ. Trong đó có 70 phần mộ chưa xác định được danh tính. Toàn bộ số mộ này được lấy mẫu ADN trong đợt này nhằm phục vụ công tác giám định, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Đại tá Nguyễn Thanh Quảng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh thắp hương các phần mộ liệt sĩ

Trước khi triển khai nhiệm vụ, các đại biểu và lực lượng thực hiện đã dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm và các phần mộ liệt sĩ, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với những người đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời thực hiện nghi thức tâm linh theo truyền thống văn hóa dân tộc.

Cựu chiến binh thắp hương tưởng nhớ đồng đội

Ngay sau lễ dâng hương, các tổ công tác bắt đầu thực hiện quy trình lấy mẫu theo đúng quy định chuyên môn. Tại từng phần mộ chưa xác định được thông tin, cán bộ Tổ lấy mẫu số 1 tiến hành số hóa dữ liệu ban đầu, cập nhật đầy đủ vị trí phần mộ, nội dung bia mộ, thông tin mẫu phẩm và hồ sơ liên quan ngay tại hiện trường.

Lực lượng dân quân xã Di Linh tham gia thực hiện việc lấy mẫu

Sau khi phần mộ được mở, lực lượng làm nhiệm vụ cẩn trọng bóc tách từng lớp đất để tiếp cận hài cốt, đồng thời tiếp tục cập nhật dữ liệu nhằm bảo đảm tính chính xác, đồng bộ của hồ sơ. Hài cốt sau khi đưa lên được phủ quân kỳ, đặt trong tủ kính chuyên dụng và nâng chuyển trang nghiêm đến khu vực lấy mẫu.

Tại khu vực chuyên biệt, các bác sĩ và cán bộ chuyên môn thực hiện việc lấy mẫu trong điều kiện bảo đảm vệ sinh, sử dụng đầy đủ trang phục bảo hộ. Mẫu giám định được lựa chọn trên cơ sở đánh giá tình trạng hài cốt, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật phục vụ công tác phân tích ADN.

Để bảo đảm việc lấy mẫu tiến hành hiệu quả, các lực lượng chuyên môn đã khảo sát kỹ lưỡng, chuẩn bị chu đáo

Toàn bộ quá trình lấy mẫu, số hóa dữ liệu và quản lý hồ sơ được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, bảo đảm khả năng theo dõi, đối chiếu và lưu trữ thông tin xuyên suốt, phục vụ hiệu quả quá trình giám định và xác định danh tính liệt sĩ.

Việc số hóa được tiến hành ngay tại các phần mộ trước thời điểm lấy mẫu

Đại tá Nguyễn Thanh Quảng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh cho biết, đến nay Ban Chỉ đạo đã hoàn thành việc lấy mẫu ADN tại 8 trong tổng số 11 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Sau khi hoàn thành tại Nghĩa trang Liệt sĩ Di Linh, các lực lượng sẽ tiếp tục triển khai lấy mẫu đối với 651 phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Lâm Đồng (phường Cam Ly - Đà Lạt), dự kiến từ ngày 13/7, và 3.431 phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận (xã Hồng Sơn), dự kiến từ ngày 10/8.

Số hóa cập nhật dữ liệu liên tục theo quy trình lấy mẫu

Việc số hóa, cập nhật dữ liệu được tiến hành liên tục theo các khâu tại hiện trường

Hài cốt liệt sĩ được chuyển đến khu vực lấy mẫu riêng biệt