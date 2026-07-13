Quốc phòng - An ninh Lấy mẫu ADN các phần mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Lâm Đồng Sáng 13/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Lâm Đồng (phường Cam Ly – Đà Lạt ), Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng đã triển khai lấy mẫu, số hóa hài cốt liệt sĩ phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương tham dự Lễ tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Lâm Đồng sáng 13/7

Các đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; K’ Mak, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành; lãnh đạo các phường trên địa bàn khu vực Đà Lạt đã tham dự.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tặng quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ

Nghĩa trang Liệt sĩ Lâm Đồng là nơi yên nghỉ của hơn 2.000 anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Trong số đó, 651 phần mộ chưa xác định được danh tính.

Các phần mộ này sẽ được tiến hành khai quật, lấy mẫu phục vụ giám định ADN. Do số lượng phần mộ lớn nên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã tổ chức 5 tổ lấy mẫu cùng thực hiện nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Lâm Đồng.

Đồng chí Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà động viên các lực lượng làm nhiệm vụ

Trước khi tiến hành khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, các đại biểu thuộc Ban Chỉ đạo 515 tỉnh và địa phương đã tổ chức dâng hoa, dâng hương tại đài tưởng niệm, các phần mộ liệt sĩ, thể hiện lòng thành kính, sự tri ân và thực hiện nghi thức tâm linh theo truyền thống văn hóa dân tộc.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng thắp hương tưởng niệm tại phần mộ các anh hùng liệt sĩ

Sau phần nghi lễ, các tổ lấy mẫu với khu vực phụ trách riêng đã tiến hành phân công công việc cụ thể cho từng thành viên, bảo đảm quá trình khai quật, lấy mẫu diễn ra chặt chẽ, đúng quy trình và quy định.

Thực hiện công tác số hóa trước khi tiến hành khai quật lấy mẫu

Tại các phần mộ chưa xác định được thông tin, cán bộ thuộc Tổ lấy mẫu, số hóa thông tin tiến hành cập nhật dữ liệu ngay tại hiện trường, bao gồm các thông tin về vị trí phần mộ, nội dung bia mộ, mẫu phẩm và hồ sơ liên quan, phục vụ công tác lưu trữ, quản lý, bàn giao và giám định ADN.

Các phần mộ được chôn sâu, kết cấu kiên cố nên việc lấy mẫu gặp nhiều khó khăn

Sau khi hoàn tất công tác số hóa ban đầu, các lực lượng tiến hành cắt mở phần mộ bằng các dụng cụ chuyên dụng. Quá trình thực hiện được tiến hành đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm giảm thiểu tác động lớn đến hiện trạng các phần mộ.

Tiếp tục số hóa trước khi tiếp cận lấy mẫu

Sau khi phần mộ được mở, lực lượng làm nhiệm vụ cẩn trọng bóc tách từng lớp đất, cát để tiếp cận hài cốt; đồng thời số hóa thông tin tiếp tục cập nhật dữ liệu hiện trường, bảo đảm tính chính xác và đồng bộ của thông tin.

Số hóa trước khi di chuyển tới khu vực lấy mẫu

Sau khi được đưa lên khỏi phần mộ, hài cốt liệt sĩ được phủ quân kỳ, đặt trong tủ kính chuyên dụng và nâng chuyển một cách thận trọng, trang nghiêm.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và Đại tá Nguyễn Thanh Quảng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh thành kính đưa hài cốt các liệt sĩ tới khu vực lấy mẫu

Các thành viên thực hiện nhiệm vụ số hóa tiếp tục cập nhật đầy đủ vào hệ thống dữ liệu, bảo đảm khả năng theo dõi, đối chiếu và quản lý thông tin xuyên suốt quá trình lấy mẫu.

Các thành viên tham gia nhiệm vụ thực hiện từng công đoạn với tinh thần trách nhiệm cao

Hài cốt liệt sĩ được chuyển đến khu vực lấy mẫu riêng biệt. Tại đây, các bác sĩ thuộc Tổ lấy mẫu, số hóa thông tin thực hiện các bước chuyên môn trong điều kiện bảo đảm vệ sinh, sử dụng đầy đủ trang phục bảo hộ.

Việc lựa chọn mẫu được thực hiện trên cơ sở đánh giá tình trạng hài cốt, bảo đảm đáp ứng yêu cầu phục vụ giám định ADN.

Tiến hành hoàn trả đúng hiện trạng sau khi lấy mẫu

Việc lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Lâm Đồng dự kiến hoàn thành vào ngày 21/7.