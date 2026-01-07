Quốc phòng - An ninh Lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bảo Lộc Sáng 1/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bảo Lộc (phường 3 Bảo Lộc ), Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng đã triển khai lấy mẫu, số hóa hài cốt liệt sĩ phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin.

Lãnh đạo các đơn vị gồm: phường 1 Bảo Lộc, phường 2 Bảo Lộc, phường 3 Bảo Lộc, phường B’Lao cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo TP. Bảo Lộc (cũ), các cựu chiến binh trên địa bàn đã tham dự.

Nghĩa trang Liệt sĩ Bảo Lộc là nơi yên nghỉ của 740 anh hùng liệt sĩ

Nghĩa trang Liệt sĩ Bảo Lộc là nơi yên nghỉ của 740 anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Trong số đó, 102 phần mộ chưa xác định được danh tính. Các phần mộ này được quy tập tại một khu vực riêng trong nghĩa trang, có đầy đủ ký hiệu số mộ, hàng và lô, thuận lợi cho công tác khai quật, lấy mẫu phục vụ giám định ADN.

Các đồng chí bí thư các phường trên địa bàn Bảo Lộc và thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Trước khi tiến hành khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, các đại biểu thuộc Ban Chỉ đạo 515 tỉnh và địa phương đã tổ chức dâng hoa, dâng hương tại đài tưởng niệm, các phần mộ liệt sĩ, thể hiện lòng thành kính, sự tri ân và thực hiện nghi thức tâm linh theo truyền thống văn hóa dân tộc.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã chỉ huy, điều hành chung phân công công việc

Sau lễ dâng hương, Thượng tá Trần Thanh Sơn, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã chỉ huy, điều hành chung phân công công việc cụ thể cho từng thành viên, bảo đảm quá trình khai quật, lấy mẫu diễn ra chặt chẽ, đúng quy trình và quy định.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã tiến hành số hóa thông tin, cập nhật dữ liệu ngay tại hiện trường

Tại từng phần mộ chưa xác định được thông tin, cán bộ thuộc Tổ lấy mẫu số 1 thuộc Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã tiến hành số hóa thông tin, cập nhật dữ liệu ngay tại hiện trường, bao gồm các thông tin về vị trí phần mộ, nội dung bia mộ, mẫu phẩm và hồ sơ liên quan, phục vụ công tác lưu trữ, quản lý, bàn giao và giám định ADN.

Các bộ phận phối hợp chặt chẽ để bảo đảm thông tin chính xác, không nhầm lẫn

Sau khi hoàn tất công tác số hóa ban đầu, các lực lượng tiến hành cắt mở phần mộ bằng các dụng cụ chuyên dụng. Quá trình thực hiện được tiến hành đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm giảm thiểu tác động lớn đến hiện trạng các phần mộ.

Lực lượng làm nhiệm vụ mở phần mộ

Sau khi phần mộ được mở, lực lượng làm nhiệm vụ cẩn trọng bóc tách từng lớp đất, cát để tiếp cận hài cốt; đồng thời số hóa thông tin tiếp tục cập nhật dữ liệu hiện trường, bảo đảm tính chính xác và đồng bộ của thông tin.

Lực lượng làm nhiệm vụ cập nhật dữ liệu hiện trường

Sau khi được đưa lên khỏi phần mộ, hài cốt liệt sĩ được phủ quân kỳ, đặt trong tủ kính chuyên dụng và nâng chuyển một cách thận trọng, trang nghiêm.

Hài cốt liệt sĩ được phủ quân kỳ, đặt trong tủ kính chuyên dụng

Các thành viên thực hiện nhiệm vụ số hóa tiếp tục cập nhật đầy đủ vào hệ thống dữ liệu, bảo đảm khả năng theo dõi, đối chiếu và quản lý thông tin xuyên suốt quá trình lấy mẫu.

Hài cốt liệt sĩ được chuyển đến khu vực lấy mẫu riêng biệt

Hài cốt liệt sĩ được chuyển đến khu vực lấy mẫu riêng biệt. Tại đây, các bác sĩ thuộc Tổ lấy mẫu, số hóa thông tin thực hiện các bước chuyên môn trong điều kiện bảo đảm vệ sinh, sử dụng đầy đủ trang phục bảo hộ. Việc lựa chọn mẫu được thực hiện trên cơ sở đánh giá tình trạng hài cốt, bảo đảm đáp ứng yêu cầu phục vụ giám định ADN.

Các thành viên tham gia nhiệm vụ thực hiện từng công đoạn với tinh thần trách nhiệm cao

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bảo Lộc, các lực lượng sẽ tiến hành lấy 102 mẫu, dự kiến hoàn thành vào ngày 7/7. Hiện các thành viên tham gia nhiệm vụ thực hiện từng công đoạn với tinh thần trách nhiệm cao, phối hợp chặt chẽ và tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình chuyên môn.

Hoạt động nằm trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).