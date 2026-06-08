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    Lấy mẫu danh tính hài cốt liệt sĩ tại xã Hiệp Thạnh

    Thy Vũ 06/08/2026 22:13

    Ngày 6/8, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ K75 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng chính quyền địa phương đã tổ chức quy tập, lấy mẫu danh tính hài 1 hài cốt liệt sĩ tại khu vực nghĩa trang thôn An Hiệp, xã Hiệp Thạnh.

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    Các di vật được tìm thấy tại ngôi mộ liệt sĩ

    Ngôi mộ liệt sĩ được chôn tại nghĩa trang An Hiệp, xã Hiệp Thạnh. Từ tin báo báo của 1 cán bộ trước đây công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Trọng cũ cung cấp, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ K72/Bộ CHQS tỉnh tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Cấp uỷ, chính quyền, Ban CHQS xã Hiệp Thạnh tiến hành xác định, kết luận, lấy mẫu danh tính hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang thôn An Hiệp để tiến hành quy tập.

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    Quá trình tìm kiếm, quy tập được thực hiện trang trọng, tuân thủ đúng quy định với tinh thần trách nhiệm cao nhất

    Tại hiện trường, cùng với hài cốt liệt sĩ, lực lượng chức năng đã tìm thấy các di vật gồm 1 chiếc đồng hồ, một số đoạn dây thắt lưng và một số cúc áo.

    Quá trình tìm kiếm, công tác quy tập được thực hiện nghiêm túc, tuân thủ đúng quy định với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

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          Lấy mẫu danh tính hài cốt liệt sĩ tại xã Hiệp Thạnh
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