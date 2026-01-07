Quốc phòng - An ninh Lấy mẫu, số hóa hài cốt liệt sĩ tại phía Tây Lâm Đồng Sáng 1/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đắk Nông (phường Bắc Gia Nghĩa), Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng triển khai lấy mẫu, số hóa, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng và chính quyền địa phương tổ chức viếng Nghĩa trang Liệt sĩ trước khi thực hiện lấy mẫu, số hóa hài cốt liệt sĩ

Hoạt động nằm trong thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Ngay sau lễ viếng, các lực lượng đã tổ chức lấy mẫu, số hóa thông tin theo đúng hướng dẫn và quy định

Theo kế hoạch, công tác lấy mẫu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng sẽ được triển khai tại 10 nghĩa trang liệt sĩ với tổng số 4.721 phần mộ chưa xác định được thông tin.

Việc lấy mẫu được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật của Bộ Quốc phòng, kết hợp số hóa hồ sơ, bảo quản và bàn giao mẫu phục vụ giám định ADN. Sau khi lấy mẫu, các phần mộ sẽ được hoàn trả nguyên trạng theo quy định.

Hài cốt liệt sĩ được đưa về khu lấy mẫu xét nghiệm

Tại phía Tây Lâm Đồng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515) được giao phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương huy động lực lượng, chuẩn bị cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh, an toàn và tiến độ thực hiện.

Trong đợt này, lực lượng chức năng sẽ tổ chức lấy mẫu với số lượng 467 mộ tại 6 Nghĩa trang Liệt sĩ.

Công tác lấy mẫu được triển khai khoa học, khẩn trương, bảo đảm chất lượng và tiến độ

Công tác lấy mẫu được triển khai trang nghiêm, khoa học, góp phần tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng thời tạo cơ sở để xác định danh tính, đưa các liệt sĩ trở về đúng với tên tuổi và gia đình.