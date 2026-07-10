Phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, 6 tháng đầu năm 2026, hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị. Nhiều mô hình, cách làm mới được nhân rộng, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, nâng cao hiệu quả giải quyết kiến nghị của nhân dân, tạo nền tảng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác Mặt trận thời gian tới.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2026, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, tại thành phố Hải Phòng, ngày 24/6. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Nhân dân phản ánh, Mặt trận lắng nghe, chính quyền giải quyết

Công tác giám sát, phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị được duy trì bài bản. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức phản biện xã hội đối với 7 hồ sơ dự án Luật, góp ý hơn 40 văn bản quy phạm pháp luật. Các tổ chức thành viên ở Trung ương đã đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện theo chức năng, thẩm quyền với nhiều nội dung có trọng tâm, trọng điểm, gắn liền với việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân, đoàn viên, hội viên.

Hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, các tổ chức thành viên đa dạng hóa các hình thức giám sát phù hợp với điều kiện địa phương; tổ chức thực hiện 1.782 nội dung giám sát, 6.257 nội dung phản biện xã hội vào các dự thảo văn bản pháp luật, quy phạm pháp luật, các chương trình, dự án của địa phương. Việc giám sát, phản biện các chuyên đề liên quan mật thiết đến đời sống nhân dân tiếp tục được quan tâm, tạo cơ sở cho tổ chức Đảng, chính quyền địa phương đề xuất đưa vào báo cáo trình Quốc hội, Chính phủ, HĐND các cấp đối với các vấn đề về nhà ở xã hội, thuế thu nhập của các hộ kinh doanh, giải quyết việc làm cho người lao động, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, thu hồi đất và giao đất trên địa bàn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai việc chuẩn hóa quy trình tiếp nhận - phản hồi kiến nghị 24/7 từ khu dân cư lên Mặt trận và chính quyền; tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt để nhân dân làm chủ trong thực hiện dân chủ ở cơ sở, kịp thời hướng dẫn tổ chức, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tiếp tục đổi mới nội dung tổ chức các hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với quần chúng nhân dân.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai nghiên cứu, xây dựng thực hiện đánh giá độc lập Bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh. Hoạt động triển khai "Tháng nghe dân nói", "Buổi sáng cùng nhân dân", "Cà phê sáng cùng chính quyền", "Lắng nghe ý kiến nhân dân", "Nhân dân phản ánh - Mặt trận lắng nghe - chính quyền giải quyết"... được nhân rộng, khẳng định tinh thần trọng dân, gần dân, tăng cường đồng thuận, tạo sự thống nhất về tư tưởng, phát huy dân chủ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, hướng tới xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên đang tích cực phối hợp lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân đối với việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận 441 đơn thư của công dân; tiếp 15 lượt công dân. Vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong thực hiện công tác hòa giải ở cộng đồng được phát huy, tỷ lệ hòa giải thành công trên 85% số vụ việc mâu thuẫn tại cộng đồng.

Đổi mới cơ chế giám sát, tăng cường đồng thuận xã hội

Từ nay đến cuối năm, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường phối hợp nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về vị trí, vai trò, quyền, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, mô hình mới. Đề xuất hoàn thiện cơ chế hoạt động để MTTQ và các tổ chức, đoàn thể được tham gia sâu rộng trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước. Cùng với đó, tập trung triển khai kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2026 của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; xây dựng Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2026 - 2031; ban hành Bộ tiêu chí và Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật áp dụng "3 công khai - 3 giám sát"; công khai mục tiêu - nguồn lực - tiến độ; giám sát bởi nhân dân - Mặt trận - báo chí, theo dõi, đôn đốc kịp thời việc tiếp thu, phản hồi ý kiến của cơ quan, tổ chức được phản biện xã hội, góp ý.