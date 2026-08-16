Đời sống LĐLĐ tỉnh phát động Cuộc vận động “3 tiết kiệm” giai đoạn 2026 - 2031 Liên đoàn Lao động tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “3 tiết kiệm” trong đoàn viên, người lao động và các cấp công đoàn, giai đoạn 2026 - 2031.

Nhằm tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của đoàn viên, người lao động trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (ảnh tư liệu)

Cuộc vận động “3 tiết kiệm” gồm: “Tiết kiệm thời gian và sức lao động”; “Tiết kiệm năng lượng và tài nguyên”; “Tiết kiệm trong chi tiêu, mua sắm”. Qua đó, nhằm tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của đoàn viên, người lao động trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Xây dựng và lan tỏa “văn hóa tiết kiệm”, hình thành thói quen, ý thức tự giác trong lao động, sản xuất và đời sống theo hướng khoa học, kỷ luật, hiệu quả.

Gắn tiết kiệm với đổi mới sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, chuyển đổi số và phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế “2 con số”.

Phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức công đoàn trong việc tổ chức, hướng dẫn, vận động đoàn viên, người lao động tham gia quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, chủ động đề xuất sáng kiến, giải pháp tiết kiệm gắn với nâng cao năng suất lao động.

Đối với từng nội dung, Liên đoàn Lao động tỉnh đã đề ra các giải pháp cụ thể, phân công từng đơn vị thực hiện, nhằm đưa cuộc vận động sớm đi vào thực tiễn.

Đưa cuộc vận động trở thành nội dung thường xuyên trong hoạt động của các cấp công đoàn (ảnh tư liệu)

Do đó, Liên đoàn Lao động yêu cầu cuộc vận động phải được thực hiện thường xuyên, sâu rộng, hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa lớn, đưa cuộc vận động trở thành nội dung thường xuyên trong hoạt động của các cấp công đoàn.

Nội dung vận động cần được cụ thể hóa phù hợp với điều kiện thực tiễn, bảo đảm dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ đánh giá. Chú trọng kết hợp tuyên truyền, vận động với hướng dẫn, hỗ trợ thay đổi hành vi, nâng cao ý thức tự giác của người lao động; lựa chọn những nội dung thiết thực, phù hợp với môi trường sản xuất và sinh hoạt hằng ngày.

Gắn việc thực hiện Cuộc vận động với công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết và khen thưởng; kịp thời phát hiện, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng những điển hình tiên tiến, sáng kiến tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả.