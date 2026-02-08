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    Leeds United ngược dòng hạ Liverpool trong màn rượt đuổi tại Chicago

    Đại Ngàn02/08/2026 22:09

    Leeds United ngược dòng thắng Liverpool 2-4 tại Soldier Field, giành trọn niềm vui trong khi Liverpool phải nhận thất bại.

    📊 Xem thống kê chi tiết trận Liverpool 2-4 Leeds United: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »
    Liverpool2 - 4Leeds UnitedKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Liverpool tiếp đón Leeds United.

    • 7'Liverpool sớm mở tỷ số nhờ Luke Chambers

      Phút 7', Luke Chambers lập công với đường kiến tạo của Milos Kerkez, đưa Liverpool vượt lên 1-0 trước Leeds United. Liverpool tận dụng tốt cơ hội để tạo lợi thế sớm trong trận đấu.

    • 13'Leeds cầm bóng, Liverpool vẫn dẫn

      Bước sang phút 13, Leeds United nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với 44-56, song Liverpool vẫn dẫn 1-0. Thế trận chưa quá sôi động khi hai đội mới dứt điểm 1-1, trong đó Liverpool có 1-0 lần trúng đích.

    • 24'Ao Tanaka nhận thẻ vàng ở phút 24

      Phút 24, Ao Tanaka nhận thẻ vàng sau một tình huống khiến trọng tài phải đưa ra án phạt. Trận đấu đang diễn ra khá cân bằng, khi hai đội cùng kiểm soát bóng 50 - 50.

    • 25'Liverpool dẫn bàn nhưng thế trận cân bằng

      Sau 25 phút, Leeds United nhỉnh hơn về cầm bóng với tỷ lệ 49-51, nhưng Liverpool vẫn cho thấy sự sắc bén hơn khi dứt điểm 2-2 và trúng đích 2-1. Thế trận đang giằng co, Leeds cố gắng kiểm soát còn Liverpool chủ động bảo vệ lợi thế dẫn bàn.

    • 37'Liverpool nhỉnh bóng, Leeds dứt điểm nhiều hơn

      Phút 37, Liverpool nhỉnh hơn về quyền kiểm soát bóng với 55 - 45 và đang dẫn 1-0, nhưng Leeds United mới là đội dứt điểm nhiều hơn, 2 - 3. Thế trận vì vậy vẫn giằng co, khi Liverpool cầm bóng còn Leeds tạo được nhiều cơ hội kết thúc hơn.

    • 40'Wirtz nhân đôi cách biệt cho Liverpool

      Phút 40, Florian Wirtz lập công sau đường kiến tạo của Jeremie Frimpong, đưa Liverpool vượt lên dẫn Leeds United 2-0. Liverpool đang tạo ra khoảng cách đáng kể trước giờ nghỉ.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 50'Liverpool kiểm soát, Leeds vẫn gây sức ép

      Phút 50, Liverpool vẫn nắm quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 59-41 và dẫn 2-0, nhưng Leeds United không hề lép vế ở khả năng tạo cơ hội khi dứt điểm 5-7. Thế trận vì vậy vẫn có sự giằng co: Liverpool chủ động giữ bóng, còn Leeds tìm cách gây sức ép và chờ thời cơ.

    • 60'Aaronson nhen nhóm hy vọng cho Leeds United

      Phút 60', Brenden Aaronson lập công sau đường kiến tạo của Ethan Ampadu, giúp Leeds United rút ngắn cách biệt xuống 2-1. Bàn thắng thắp lại hy vọng cho Leeds United trong phần còn lại của trận đấu.

    • 62'Liverpool kiểm soát, Leeds vẫn nguy hiểm

      Bước sang phút 62, Liverpool đang dẫn 2-1 và kiểm soát bóng 60-40, đồng thời vượt trội về phạt góc với 5-1. Tuy vậy, Leeds United vẫn là đội dứt điểm nhiều hơn, với thống kê 5-10, khiến thế trận chưa hoàn toàn nằm trong tay đội chủ nhà.

    • 71'Leeds United gỡ hòa 2-2 đầy ấn tượng

      Phút 71, Dominic Calvert-Lewin lập công sau đường kiến tạo của Joe Rodon, đưa Leeds United san bằng tỷ số 2-2. Đội khách đã hoàn tất màn trở lại đầy ấn tượng sau khi bị dẫn trước hai bàn.

    • 73'Sean Longstaff đưa Leeds United vượt lên

      Phút 73', Sean Longstaff lập công sau đường kiến tạo của Brenden Aaronson, đưa Leeds United vượt lên dẫn trước Liverpool với tỷ số 2-3. Leeds United hoàn tất màn ngược dòng đầy ấn tượng sau chuỗi bàn thắng liên tiếp.

    • 74'Liverpool ép sân, Leeds phản công nguy hiểm

      Phút 74', Liverpool vẫn nhỉnh hơn về thế trận với thời lượng cầm bóng 54-46 và phạt góc 6-1. Tuy nhiên, Leeds United mới là đội dứt điểm nhiều hơn, 6-14, qua đó duy trì lợi thế 2-3; Liverpool ép sân còn Leeds rình rập chờ thời cơ.

    • 85'Calvert-Lewin giúp Leeds United nới rộng cách biệt

      Phút 85, Dominic Calvert-Lewin lập công sau đường kiến tạo của Sebastiaan Bornauw, giúp Leeds United dẫn Liverpool 4-2. Leeds United đang tạo ra màn ngược dòng đầy ấn tượng sau khi bị dẫn 2-0.

    • 86'Liverpool kiểm soát bóng, Leeds sắc bén hơn

      Phút 86', Liverpool vẫn nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với 55-45 và phạt góc 7-3, nhưng Leeds United mới là đội tạo ra sức nặng lớn hơn trong các pha dứt điểm: 8-15, trong đó trúng đích 3-7. Đội khách đang dẫn 2-4 và phải chống đỡ sức ép trong những phút cuối.

    • 88'Brenden Aaronson nhận thẻ vàng ở phút 88

      Phút 88, Brenden Aaronson nhận thẻ vàng. Leeds United bước vào những phút cuối với lợi thế lớn trước Liverpool, nhưng trận đấu vẫn đang diễn ra đầy căng thẳng.

    • KTKết thúc: Liverpool 2-4 Leeds United

      Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 4.

    Cập nhật lúc 05:12 03/08/2026

    Đội hình chính thức
    Liverpool
    Sơ đồ 4-2-3-1
    Leeds United
    Sơ đồ 3-4-3
    25
    Giorgi Mamardashvili
    30
    Jeremie Frimpong
    83
    Ifeanyi Ndukwe
    44
    Luke Chambers
    6
    Milos Kerkez
    42
    Trey Nyoni
    8
    Dominik Szoboszlai
    68
    Kieran Morrison
    7
    Florian Wirtz
    73
    Rio Ngumoha
    9
    Alexander Isak
    21
    Alex Cairns
    6
    Joe Rodon
    5
    Tarik Muharemović
    4
    Ethan Ampadu
    2
    Jayden Bogle
    18
    Anton Stach
    22
    Ao Tanaka
    3
    Gabriel Gudmundsson
    24
    James Justin
    14
    Lukas Nmecha
    7
    Daniel James
    Dự bị
    Liverpool
    14 Federico Chiesa17 Curtis Jones19 Harvey Elliott21 Konstantinos Tsimikas28 Freddie Woodman38 Ryan Gravenberch40 Joshua Abe47 Calvin Ramsay48 Calum Scanlon
    Leeds United
    8 Sean Longstaff9 Dominic Calvert-Lewin10 Joël Piroe11 Brenden Aaronson17 Harry Wilson23 Sebastiaan Bornauw29 Wilfried Gnonto38 Rory Mahady47 Rhys Chadwick-Chaplin
    Cập nhật đội hình lúc 02:21 03/08/2026
    LiverpoolThống kêLeeds United
    57%
    Kiểm soát bóng
    43%
    9
    Dứt điểm
    15
    3
    Trúng đích
    7
    7
    Phạt góc
    3
    11
    Phạm lỗi
    10
    2
    Việt vị
    0
    3
    Thủ môn cứu thua
    1
    Cầu thủ nổi bật
    Dominic Calvert-Lewin
    Dominic Calvert-Lewin
    Leeds United
    2 bàn
    Brenden Aaronson
    Brenden Aaronson
    Leeds United
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Sean Longstaff
    Sean Longstaff
    Leeds United
    1 bàn
    Florian Wirtz
    Florian Wirtz
    Liverpool
    1 bàn
    Luke Chambers
    Luke Chambers
    Liverpool
    1 bàn
    Ethan Ampadu
    Ethan Ampadu
    Leeds United
    1 kiến tạo · điểm 7.38

    Thông tin trận đấu

    Liverpool đối đầu Leeds United tại Soldier Field vào 03/08/2026 03:00 trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Đây là màn so tài được chú ý bởi hai đội đã hòa nhau ở cả 2 lần gặp gần nhất.

    Thế đối đầu cân bằng

    Hai lần đối đầu gần nhất không tạo ra ưu thế cho bên nào. Liverpool chưa giành chiến thắng, trong khi Leeds United cũng không có lần vượt qua đối thủ; cả 2 trận đều khép lại với kết quả hòa.

    Xu hướng này cho thấy khoảng cách giữa hai đội trong những cuộc chạm trán gần đây không lớn. Vì vậy, khả năng kiểm soát thế trận và tận dụng các thời điểm quyết định có thể trở thành yếu tố quan trọng tại Soldier Field.

    Trận đấu khó đoán

    Với tính chất giao hữu, diễn biến trận đấu có thể phụ thuộc nhiều vào cách mỗi đội tiếp cận màn so tài. Liverpool và Leeds United đều cần tạo ra sự chủ động trong lối chơi, đồng thời duy trì tính ổn định trước một đối thủ đã hai lần cầm hòa mình ở những cuộc gặp gần nhất.

    Không có dữ liệu về đội hình dự kiến, cầu thủ vắng mặt hay sơ đồ chiến thuật cụ thể, vì vậy chưa thể đánh giá chính xác những phương án nhân sự của hai bên. Điều có thể xác định là lịch sử đối đầu gần đây đang nghiêng về sự giằng co thay vì ưu thế rõ rệt.

    Nhận định trước trận

    Liverpool và Leeds United bước vào cuộc đối đầu với nền tảng đối đầu cân bằng. Kết quả hòa ở cả 2 lần gặp gần nhất khiến trận đấu tại Soldier Field trở nên khó dự đoán, đồng thời mở ra khả năng thế trận tiếp tục được quyết định bởi những chi tiết nhỏ trong màn trình diễn của hai đội.

    Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
    Liverpool · 0 thắng2 hòaLeeds United · 0 thắng
    02/01/2026
    Liverpool
    0 - 0
    Leeds United
    Hòa
    07/12/2025
    Leeds United
    3 - 3
    Liverpool
    Hòa
    Liverpool
    5 trận gần nhất
    TTHBH
    Leeds United
    5 trận gần nhất
    TBBTH
    Tình hình lực lượng
    Liverpool
    Hugo Ekitiké (Achilles tendon rupture)
    Stefan Bajcetic (Surgery)
    Giovanni Leoni (Cruciate Ligament Tear)
    Wataru Endo (Foot Injury)
    Conor Bradley (Knee Surgery)
    Leeds United
    Mateo Joseph (Cruciate Ligament Tear)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Leeds United ngược dòng hạ Liverpool trong màn rượt đuổi tại Chicago
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