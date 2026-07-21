Lenovo Legion 9 18IAX10: Cấu hình vô đối với chip Core Ultra 9 290HX Plus và RAM 192GB Lenovo vừa âm thầm làm mới mẫu laptop gaming 18 inch hàng đầu của mình với vi xử lý Intel Arrow Lake HX mạnh mẽ nhất, đi kèm tùy chọn RAM lên đến 192GB và card đồ họa RTX 5090.

Lenovo vừa chính thức tái khởi động dòng laptop gaming cao cấp nhất của mình, chiếc Legion 9 18IAX10, với những nâng cấp đáng kể về cấu hình phần cứng. Dù không thay đổi về thiết kế bên ngoài, phiên bản mới này tập trung vào việc tối ưu hiệu năng thông qua vi xử lý Intel thế hệ mới nhất và dung lượng bộ nhớ RAM khổng lồ, biến đây trở thành một trong những cỗ máy chơi game mạnh mẽ nhất thị trường hiện nay.

Sức mạnh từ kiến trúc Intel Arrow Lake HX mới

Điểm nâng cấp đáng giá nhất trên Legion 9 18IAX10 chính là sự xuất hiện của vi xử lý Intel Core Ultra 9 290HX Plus. Đây là dòng chip thuộc kiến trúc Arrow Lake HX vừa được Intel giới thiệu vào tháng 3 vừa qua. Theo các dữ liệu đo kiểm (benchmark), vi xử lý này mang lại hiệu năng tính toán cao hơn khoảng 7% so với phiên bản Core Ultra 9 275HX từng được trang bị trên các model tiền nhiệm.

Legion 9 18IAX10 sở hữu màn hình tần số quét 240 Hz và pin 99 Wh đi kèm bộ sạc 400 W.

Bên cạnh CPU, khả năng xử lý đa nhiệm của máy cũng được đẩy lên mức tối đa với tùy chọn RAM DDR5-4000 lên tới 192 GB. Đây là con số hiếm thấy trên các dòng laptop gaming phổ thông, chủ yếu phục vụ những người dùng chuyên nghiệp cần chạy các tác vụ nặng như giả lập, render video 8K hoặc xử lý dữ liệu lớn đồng thời với việc chơi game.

Đồ họa đỉnh cao và khả năng hiển thị ấn tượng

Về khả năng xử lý đồ họa, Lenovo vẫn giữ nguyên hai tùy chọn mạnh mẽ nhất từ NVIDIA là GeForce RTX 5080 và RTX 5090. Việc kết hợp giữa chip Core Ultra 9 đầu bảng và GPU RTX 50 series giúp máy có thể cân mọi tựa game AAA ở thiết lập cao nhất mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Trải nghiệm thị giác trên Legion 9 18IAX10 được đảm bảo bởi màn hình kích thước 18 inch với tần số quét 240 Hz. Để duy trì nguồn năng lượng cho cấu hình "khủng" này, Lenovo trang bị viên pin dung lượng 99 Wh – mức tối đa được phép mang lên máy bay – cùng bộ sạc có công suất lên tới 400 W.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Thành phần Thông số cấu hình Vi xử lý (CPU) Intel Core Ultra 9 290HX Plus (Arrow Lake HX) Card đồ họa (GPU) NVIDIA GeForce RTX 5080 / RTX 5090 Bộ nhớ RAM Tối đa 192 GB DDR5-4000 Màn hình 18 inch, tần số quét 240 Hz Pin & Sạc 99 Wh, sạc nhanh 400 W

Giá bán và lộ trình ra mắt toàn cầu

Hiện tại, Lenovo đã bắt đầu mở bán phiên bản cập nhật này tại nhiều thị trường lớn. Tại Mỹ, mức giá khởi điểm cho cấu hình sử dụng RTX 5080 và 64 GB RAM là 4.999 USD (khoảng 127 triệu đồng). Nếu người dùng muốn sở hữu tùy chọn cao cấp nhất với RTX 5090, mức giá sẽ lên tới 6.699 USD (khoảng 170 triệu đồng).

Tại thị trường Hong Kong, phiên bản trang bị Core Ultra 9 290HX Plus với 32 GB RAM và RTX 5080 có giá niêm yết khoảng 36.752 HKD (tương đương 4.687 USD). Trong khi đó, tại khu vực Eurozone và Anh, mức giá dao động từ 5.698 Euro đến 4.781 Bảng Anh tùy theo cấu hình lựa chọn. Dù mức giá khá kén người dùng, nhưng với những gì mang lại, Legion 9 18IAX10 tiếp tục khẳng định vị thế là biểu tượng sức mạnh trong hệ sinh thái gaming của Lenovo.