Lịch âm dương ngày 19/8/2026: Chi tiết giờ hoàng đạo và hướng xuất hành rước tài lộc Xem chi tiết lịch âm dương ngày 19/08/2026, thông tin giờ hoàng đạo, tuổi xung hợp, hướng xuất hành thuận lợi và những lưu ý phong thủy quan trọng trong ngày.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 19/08/2026

Theo lịch vạn niên, Thứ Tư ngày 19/08/2026 Dương Lịch tương ứng với ngày 07/07/2026 Âm Lịch (ngày Ất Sửu, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ). Ngày Ất Sửu có Can khắc Chi (Mộc khắc Thổ), thuộc ngày cát trung bình. Xét theo nạp âm, đây là ngày Hải Trung Kim. Về mặt tổng quan phong thủy, ngày có sự xuất hiện của sao tốt Cơ Thủy Báo cùng các thần tinh mang lại cát khí cho nhiều công việc.

Thông tin tổng quan về lịch âm dương ngày 19/08/2026

Năm Dương Lịch: 2026

2026 Ngày Dương Lịch: 19/08/2026 (Thứ Tư)

19/08/2026 (Thứ Tư) Ngày Âm Lịch: 07/07/2026 (Ngày Ất Sửu, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ)

07/07/2026 (Ngày Ất Sửu, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ) Ngũ hành: Hải Trung Kim (Vàng trong biển)

Hải Trung Kim (Vàng trong biển) Trực: Chấp (Thuận lợi cho lập khế ước, giao dịch, chữa bệnh)

Chấp (Thuận lợi cho lập khế ước, giao dịch, chữa bệnh) Khổng Minh Lục Diệu: Đại An (Ngày tốt, chủ về bình an, công việc thuận lợi)

Khung giờ hoàng đạo và hắc đạo trong ngày

Lựa chọn khung giờ phù hợp giúp các kế hoạch công việc diễn ra suôn sẻ hơn. Dưới đây là danh sách giờ tốt và giờ xấu trong ngày:

Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt):

Dần (03:00 - 04:59)

Mão (05:00 - 06:59)

Tỵ (09:00 - 10:59)

Thân (15:00 - 16:59)

Tuất (19:00 - 20:59)

Hợi (21:00 - 22:59)

Giờ Hắc Đạo (Nên cân nhắc khi tiến hành việc quan trọng):

Tý (23:00 - 00:59)

Sửu (01:00 - 02:59)

Thìn (07:00 - 08:59)

Ngọ (11:00 - 12:59)

Mùi (13:00 - 14:59)

Dậu (17:00 - 18:59)

Xem tuổi xung hợp và hướng xuất hành

Việc nắm rõ ngũ hành và xung hợp giúp mỗi người cẩn trọng hơn trong các giao tiếp và công việc hàng ngày.

Tuổi hợp: Lục hợp với Tý; Tam hợp với Tỵ và Dậu (tạo thành Kim cục). Người tuổi Kỷ Hợi gặp ngày này cũng được lợi do quy luật ngũ hành.

Lục hợp với Tý; Tam hợp với Tỵ và Dậu (tạo thành Kim cục). Người tuổi Kỷ Hợi gặp ngày này cũng được lợi do quy luật ngũ hành. Tuổi xung kỵ: Cần lưu ý đối với các tuổi Kỷ Mùi và Quý Mùi. Ngoài ra, ngày Sửu xung Mùi, hình Tuất, hại Ngọ, phá Thìn; Tam Sát kỵ mệnh các tuổi Dần, Ngọ, Tuất.

Cần lưu ý đối với các tuổi Kỷ Mùi và Quý Mùi. Ngoài ra, ngày Sửu xung Mùi, hình Tuất, hại Ngọ, phá Thìn; Tam Sát kỵ mệnh các tuổi Dần, Ngọ, Tuất. Hướng xuất hành: Nên chọn hướng Tây Bắc để đón Hỷ Thần hoặc hướng Đông Nam để đón Tài Thần. Tránh xuất hành về hướng Đông Nam nếu gặp Hạc Thần.

Nên chọn hướng Tây Bắc để đón Hỷ Thần hoặc hướng Đông Nam để đón Tài Thần. Tránh xuất hành về hướng Đông Nam nếu gặp Hạc Thần. Giờ xuất hành tốt (Theo Lý Thuần Phong): Khung giờ Thân (15h-17h) và Dần (03h-05h) rất thuận lợi cho tiến hành công việc; khung giờ Tuất (19h-21h) và Thìn (07h-09h) mang lại nhiều tin vui, gặp gỡ may mắn.

Lời khuyên về việc nên làm và không nên làm

Dựa trên các sao tốt như Minh Đường Hoàng Đạo, Mẫu Thương và sao Cơ (Nhị thập bát tú), ngày 19/08/2026 thích hợp cho các hoạt động ký kết, cầu tài lộc, lập khế ước, sửa chữa nhỏ hoặc khởi công các dự án vừa phải.

Việc nên làm: Lập hợp đồng, giao dịch kinh doanh, chỉnh trang nhà cửa, san nền, cầu y chữa bệnh.

Việc nên hạn chế: Do ngày phạm phải một số sao xấu như Thụ Tử, Sát Chủ theo quan niệm dân gian, bạn nên hạn chế di dời nhà cửa, xuất tiền quỹ lớn, nhập quan hay di chuyển đường thủy xa.

* Thông tin trong bài viết mang tính chất tham khảo, giúp bạn đọc có thêm góc nhìn đời sống và phong thủy tích cực để chủ động sắp xếp công việc cá nhân một cách hiệu quả nhất.