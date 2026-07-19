Lịch Âm Dương ngày 20/07/2026: Xem giờ hoàng đạo và lưu ý phong thủy Thông tin chi tiết về Âm Dương lịch ngày 20/07/2026, bao gồm giờ hoàng đạo, hướng xuất hành và các lưu ý về việc nên làm để khởi đầu tuần mới bình an, thuận lợi.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 20/7/2026

Theo lịch vạn niên, ngày mai - Thứ Hai, ngày 20/07/2026 dương lịch, nhằm ngày 7 tháng 6 âm lịch năm Bính Ngọ. Đây là ngày Ất Mùi, thuộc hành Kim (Sa Trung Kim). Trong văn hóa truyền thống, đây được xem là ngày có tính chất "Cát trung bình", phù hợp cho các hoạt động duy trì sự ổn định và cầu bình an.

Thông tin chi tiết về lịch Âm Dương ngày 20/07/2026

Tiêu chí Thông tin chi tiết Dương lịch 20/07/2026 (Thứ Hai) Âm lịch 07/06/2026 (Ngày Ất Mùi, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ) Tiết khí Tiểu Thử (Nắng nhẹ) Ngũ hành Sa Trung Kim (Vàng trong cát) Trực Kiến (Tốt cho khởi đầu, nhậm chức)

Giờ hoàng đạo và giờ hắc đạo

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp giúp các kế hoạch trong ngày diễn ra suôn sẻ hơn. Dưới đây là các khung giờ đáng lưu ý:

Giờ Hoàng Đạo (Tốt): Dần (03:00-04:59), Mão (05:00-06:59), Tỵ (09:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).

Dần (03:00-04:59), Mão (05:00-06:59), Tỵ (09:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59). Giờ Hắc Đạo (Xấu): Tý (23:00-00:59), Sửu (01:00-02:59), Thìn (07:00-08:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59).

Việc nên làm và cần thận trọng

Dựa trên các hệ thống sao và trực trong ngày, người dân có thể tham khảo các gợi ý sau để sắp xếp công việc:

Việc nên làm

Khai trương, nhậm chức: Theo trực Kiến, đây là thời điểm thuận lợi để bắt đầu vai trò mới hoặc mở cửa kinh doanh nhỏ.

Theo trực Kiến, đây là thời điểm thuận lợi để bắt đầu vai trò mới hoặc mở cửa kinh doanh nhỏ. Cầu phúc, tế tự: Nhờ có sao Thánh Tâm chiếu, các hoạt động tâm linh, cầu an thường mang lại sự thư thái về tinh thần.

Nhờ có sao Thánh Tâm chiếu, các hoạt động tâm linh, cầu an thường mang lại sự thư thái về tinh thần. Xuất hành: Ngày Thanh Long Kiếp giúp việc di chuyển xa hoặc đi công tác gặp nhiều may mắn, trăm sự như ý.

Ngày Thanh Long Kiếp giúp việc di chuyển xa hoặc đi công tác gặp nhiều may mắn, trăm sự như ý. Hướng xuất hành: Nên đi về hướng Tây Bắc để đón Hỷ Thần (tin vui) hoặc hướng Đông Nam để đón Tài Thần (tài lộc).

Việc không nên làm

Cưới hỏi, xây cất: Do gặp sao Tâm (Tâm Nguyệt Hồ) là hung tú, các việc đại sự như hôn nhân, đóng giường hay xây dựng nhà cửa được khuyên nên chọn ngày khác để tránh trắc trở.

Do gặp sao Tâm (Tâm Nguyệt Hồ) là hung tú, các việc đại sự như hôn nhân, đóng giường hay xây dựng nhà cửa được khuyên nên chọn ngày khác để tránh trắc trở. Động thổ, an táng: Các sao Thổ Phủ, Huyền Vũ và Tam Tang kỵ việc tác động vào lòng đất hoặc mai táng.

Các sao Thổ Phủ, Huyền Vũ và Tam Tang kỵ việc tác động vào lòng đất hoặc mai táng. Trồng trọt: Theo kinh nghiệm dân gian (Bành Tổ), ngày Ất không nên gieo hạt vì cây khó phát triển tốt.

Theo kinh nghiệm dân gian (Bành Tổ), ngày Ất không nên gieo hạt vì cây khó phát triển tốt. Y tế: Hạn chế việc bắt đầu các lộ trình uống thuốc điều trị dài ngày trong ngày Mùi nếu không khẩn cấp.

Tuổi xung khắc cần lưu ý

Trong ngày này, một số tuổi có thể gặp những trở ngại nhất định do sự xung khắc về can chi và ngũ hành:

Tuổi xung khắc với ngày: Kỷ Sửu, Quý Sửu.

Kỷ Sửu, Quý Sửu. Tuổi bị ảnh hưởng bởi Tam Sát: Thân, Tý, Thìn.

Thân, Tý, Thìn. Tuổi hợp: Ngọ (Lục hợp), Mão và Hợi (Tam hợp thành Mộc cục).

Giải thích ý nghĩa phong thủy

Để hiểu rõ hơn về tính chất của ngày 20/07/2026, bạn có thể tham khảo ý nghĩa của các thuật ngữ sau:

Đại An: Theo Khổng Minh Lục Diệu, đây là trạng thái bình yên, ổn định. Mọi việc tiến hành trong sự điềm tĩnh sẽ đạt được kết quả bền vững.

Theo Khổng Minh Lục Diệu, đây là trạng thái bình yên, ổn định. Mọi việc tiến hành trong sự điềm tĩnh sẽ đạt được kết quả bền vững. Sa Trung Kim: Nghĩa là vàng trong cát. Những người mang mệnh này thường có tiềm năng ẩn giấu, cần sự rèn luyện và kiên trì mới có thể tỏa sáng.

Nghĩa là vàng trong cát. Những người mang mệnh này thường có tiềm năng ẩn giấu, cần sự rèn luyện và kiên trì mới có thể tỏa sáng. Trực Kiến: Mang ý nghĩa thiết lập, xây dựng cái mới. Tuy nhiên, vì là sự khởi đầu nên cần sự chắc chắn, tránh vội vàng trong các khâu kỹ thuật như động thổ.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.