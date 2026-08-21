Lịch Âm Dương ngày 22/8/2026: Giờ hoàng đạo tốt, hướng xuất hành và lời khuyên phong thủy Tra cứu lịch Âm Dương ngày 22/8/2026 (10/7 Âm Lịch) giúp bạn chủ động lựa chọn giờ hoàng đạo, hướng xuất hành thuận lợi và các việc nên làm trong ngày.

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Ngày mai, Thứ Bảy ngày 22/8/2026 Dương Lịch, tương ứng với ngày 10 tháng 7 Âm Lịch (năm Bính Ngọ). Đây là ngày Mậu Thìn, tháng Bính Thân, mang ngũ hành Đại Lâm Mộc (Gỗ rừng lớn). Mặc dù thuộc ngày Xích Khẩu theo Khổng Minh Lục Diệu, điểm tích cực là ngày này không phạm phải bất kỳ ngày kỵ xấu nào như Nguyệt kỵ, Nguyệt tận, Tam Nương hay Dương Công Kỵ Nhật.

Tổng quan lịch Âm Dương ngày 22/8/2026

Thông tin Chi tiết Dương Lịch Thứ Bảy, ngày 22/08/2026 Âm Lịch Ngày 10 tháng 7 năm Bính Ngọ (10/7/2026) Can Chi Ngày Mậu Thìn, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ Ngũ Hành Đại Lâm Mộc (Mộc khắc Thổ) Trực Trực Thành (Tốt cho nhiều công việc) Sao Sao Nữ (Nữ Thổ Bức - Sao xấu) Ngày kỵ Không phạm Nguyệt kỵ, Tam Nương, Dương Công Kỵ Nhật

Giờ hoàng đạo và giờ hắc đạo trong ngày

Lựa chọn khung giờ tốt giúp bạn triển khai công việc được suôn sẻ và thuận lợi hơn:

Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt): Dần (03:00-04:59), Thìn (07:00-08:59), Tỵ (09:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59).

Dần (03:00-04:59), Thìn (07:00-08:59), Tỵ (09:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59). Giờ Hắc Đạo (Giờ xấu nên tránh): Tý (23:00-00:59), Sửu (01:00-02:59), Mão (05:00-06:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59).

Đánh giá phong thủy và gợi ý việc nên/không nên làm

Để hiểu rõ hơn về năng lượng phong thủy trong ngày, bạn có thể tham khảo ý nghĩa của các thuật ngữ truyền thống dưới đây:

Trực Thành: Mang ý nghĩa hoàn thành, kết quả viên mãn. Theo quan niệm dân gian, ngày này rất thích hợp cho việc lập khế ước, giao dịch thương mại, ký kết hợp đồng, mở cửa hàng, giao dịch thu nợ, trồng cây hay học nghề.

Sao Nữ (Nữ Thổ Bức): Là một trong Nhị Thập Bát Tú mang tính chất hung tú. Do đó, khuyến nghị hạn chế thực hiện các việc đại sự liên quan đến cưới hỏi, chôn cất, xây dựng nhà cửa quy mô lớn hay tháo nước khơi dòng.

Khổng Minh Lục Diệu - Xích Khẩu: Thuật ngữ nhắc nhở về lời ăn tiếng nói. Trong ngày này, người dân được khuyên nên kiềm chế cảm xúc, tránh tham gia tranh luận gay gắt để giữ hòa khí gia đình và mối quan hệ công việc.

Hướng và giờ xuất hành thuận lợi

Nếu có kế hoạch đi xa hoặc triển khai công việc quan trọng, việc chọn hướng và giờ khởi hành phù hợp có thể mang lại sự an tâm:

Hướng xuất hành: Đi về hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần (mang lại may mắn, niềm vui) hoặc hướng Bắc để đón Tài Thần (cầu tài lộc). Nên tránh đi về hướng Nam do gặp Hạc Thần.

Đi về hướng để đón Hỷ Thần (mang lại may mắn, niềm vui) hoặc hướng để đón Tài Thần (cầu tài lộc). Nên tránh đi về hướng Nam do gặp Hạc Thần. Khung giờ xuất hành tốt (theo Lý Thuần Phong): Giờ Sửu (01h-03h) & Giờ Mùi (13h-15h) - Tiểu Cát: Gặp nhiều may mắn, kinh doanh chăn nuôi thuận lợi, có tin vui từ xa. Giờ Mão (05h-07h) & Giờ Dậu (17h-19h) - Đại An: Mọi việc hòa hợp, buôn bán có lời, gia đạo yên vui, khỏe mạnh. Giờ Tỵ (09h-11h) & Giờ Hợi (21h-23h) - Tốc Hỷ: Mọi việc đi vào quỹ đạo tốt lành, cầu tài lộc nên đi hướng Tây Nam.



Tuổi hợp và tuổi xung kỵ trong ngày

Tuổi hợp: Ngày Thìn đạt Lục Hợp với Dậu; Tam Hợp với Tý và Thân (tạo thành Thủy cục). Các tuổi Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành Thổ không lo ngại yếu tố Mộc khắc.

Ngày Thìn đạt Lục Hợp với Dậu; Tam Hợp với Tý và Thân (tạo thành Thủy cục). Các tuổi Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành Thổ không lo ngại yếu tố Mộc khắc. Tuổi xung kỵ cần lưu ý: Nhâm Tuất và Bính Tuất. Những người thuộc tuổi này nên cẩn trọng hơn trong các quyết định quan trọng.

Lời khuyên tích cực cho ngày 22/8/2026

Ngày 22/8/2026 rơi vào ngày nghỉ cuối tuần, thích hợp cho các hoạt động mua sắm, giao dịch nhỏ, học tập kỹ năng mới hoặc chăm sóc không gian sống. Yếu tố Xích Khẩu chỉ là lời nhắc nhở nhẹ nhàng giúp bạn rèn luyện sự lắng nghe và giữ sự ôn hòa trong giao tiếp. Một thái độ tích cực, chủ động cùng kế hoạch rõ ràng sẽ giúp bạn trải qua một ngày Thứ Bảy trọn vẹn và an lành.