Lịch Âm Dương ngày 29/6/2026: Giờ Hoàng đạo và những lưu ý quan trọng Xem lịch Âm Dương ngày 29/6/2026 để biết giờ tốt, hướng xuất hành và các tuổi xung khắc, giúp bạn chủ động sắp xếp công việc hiệu quả và thuận lợi.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 29/06/2026

Theo lịch vạn niên, ngày mai Thứ Hai, ngày 29/06/2026 Dương Lịch (tức ngày 15 tháng Năm Âm Lịch) được đánh giá là ngày có nhiều sao tốt phù hợp cho các hoạt động khởi công, xây dựng và giao dịch kinh doanh. Tuy nhiên, do rơi vào ngày Xích Khẩu, người dân cần lưu ý trong giao tiếp để tránh những mâu thuẫn không đáng có.

Thông tin tổng quan lịch Âm Dương ngày 29/06/2026

Việc nắm bắt các thông tin về can chi và ngũ hành giúp bạn có cái nhìn tổng quát về năng lượng của ngày, từ đó đưa ra những quyết định phù hợp trong cuộc sống và công việc.

Yếu tố Thông tin chi tiết Dương Lịch 29/06/2026 (Thứ Hai) Âm Lịch 15/05/2026 (Ngày Giáp Tuất, tháng Bính Ngọ) Ngũ Hành Sơn Đầu Hỏa (Lửa trên núi) Trực Định (Tốt cho việc thiết lập, ký kết) Tiết khí Hạ chí

Giờ Hoàng đạo và Hắc đạo trong ngày

Lựa chọn khung giờ tốt (Hoàng đạo) để triển khai các việc quan trọng là thói quen phổ biến trong văn hóa phương Đông nhằm cầu mong sự hanh thông.

Giờ Hoàng đạo (Giờ tốt)

Dần (03:00 - 04:59): Thuận lợi cho việc lập kế hoạch.

Thuận lợi cho việc lập kế hoạch. Thìn (07:00 - 08:59): Tốt cho các hoạt động hành chính.

Tốt cho các hoạt động hành chính. Tỵ (09:00 - 10:59): Phù hợp để gặp gỡ đối tác.

Phù hợp để gặp gỡ đối tác. Thân (15:00 - 16:59): Giờ đẹp cho các giao dịch tài chính.

Giờ đẹp cho các giao dịch tài chính. Dậu (17:00 - 18:59): Tốt cho việc gia đình, sum họp.

Tốt cho việc gia đình, sum họp. Hợi (21:00 - 22:59): Thời điểm nghỉ ngơi, suy ngẫm.

Giờ Hắc đạo (Giờ nên hạn chế)

Tí (23:00-0:59), Sửu (01:00-02:59), Mão (05:00-06:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59).

Việc nên làm và cần tránh theo phong thủy

Dựa trên các sao cát tinh như Nguyệt Giải, Phổ Hộ và đặc biệt là sao Tất (một trong Nhị thập bát tú rất tốt), ngày 29/06/2026 mang lại năng lượng tích cực cho nhiều lĩnh vực.

Những việc nên triển khai

Xây dựng: Khởi công tạo tác, động thổ, san nền, sửa sang phòng bếp.

Khởi công tạo tác, động thổ, san nền, sửa sang phòng bếp. Kinh doanh: Mở cửa hàng, ký kết hợp đồng, khai trương tàu thuyền hoặc máy móc mới.

Mở cửa hàng, ký kết hợp đồng, khai trương tàu thuyền hoặc máy móc mới. Hôn nhân và Gia đình: Đây là ngày đại cát cho việc cưới gả, chôn cất hoặc làm lễ cầu thân.

Đây là ngày đại cát cho việc cưới gả, chôn cất hoặc làm lễ cầu thân. Học tập: Nhập học, nộp đơn dâng sớ hoặc thực hiện các nghi lễ cầu may mắn.

Những việc nên hạn chế

Giao dịch lớn: Theo Bành Tổ Bách Kỵ, ngày Giáp không nên mở kho hay xuất tiền lớn vì dễ hao hụt.

Theo Bành Tổ Bách Kỵ, ngày Giáp không nên mở kho hay xuất tiền lớn vì dễ hao hụt. Di chuyển đường thủy: Cần thận trọng khi đi thuyền hoặc làm các việc liên quan đến sông nước.

Cần thận trọng khi đi thuyền hoặc làm các việc liên quan đến sông nước. Tranh luận: Do gặp ngày Xích Khẩu, nên giữ thái độ ôn hòa, tránh tranh cãi gay gắt dẫn đến thị phi hoặc mất đoàn kết nội bộ.

Hướng xuất hành và tuổi xung khắc

Để tăng thêm sự thuận lợi, bạn có thể tham khảo hướng xuất hành vào các khung giờ phù hợp với mục đích cá nhân.

Hướng tốt: Đi về hướng Đông Bắc để đón Hỷ Thần (tin vui) hoặc hướng Đông Nam để đón Tài Thần (tài lộc).

Đi về hướng để đón Hỷ Thần (tin vui) hoặc hướng để đón Tài Thần (tài lộc). Hướng xấu: Nên tránh hướng Tây Nam do gặp Hạc Thần.

Nên tránh hướng Tây Nam do gặp Hạc Thần. Tuổi xung khắc: Các tuổi Mậu Thìn và Canh Thìn cần đặc biệt lưu ý trong mọi việc, nên giữ trạng thái ổn định, tránh thay đổi lớn trong ngày này.

* Thông tin trong bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm, giúp bạn có thêm sự lựa chọn chủ động trong cuộc sống hằng ngày.