Dòng chảy thông tin Lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 Dịp Quốc khánh năm 2026, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị-xã hội sẽ được nghỉ 5 ngày từ ngày 29/8/2026 đến hết ngày 2/9/2026.

Dịp Quốc khánh năm 2026, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị-xã hội sẽ được nghỉ 5 ngày từ ngày 29/8/2026 đến hết ngày 2/9/2026, bao gồm 2 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh, 2 ngày nghỉ hằng tuần và ngày 31/8 (đã làm bù ngày 22/8)./.