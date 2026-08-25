Tin mới

    Dòng chảy thông tin

    Lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026

    TTXVN 25/08/2026 09:28

    Dịp Quốc khánh năm 2026, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị-xã hội sẽ được nghỉ 5 ngày từ ngày 29/8/2026 đến hết ngày 2/9/2026.

    img-6619.jpg

    Dịp Quốc khánh năm 2026, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị-xã hội sẽ được nghỉ 5 ngày từ ngày 29/8/2026 đến hết ngày 2/9/2026, bao gồm 2 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh, 2 ngày nghỉ hằng tuần và ngày 31/8 (đã làm bù ngày 22/8)./.

    Theo www.vietnamplus.vn
    https://www.vietnamplus.vn/lich-nghi-le-quoc-khanh-nam-2026-post1132012.vnp
    Copy Link
    https://www.vietnamplus.vn/lich-nghi-le-quoc-khanh-nam-2026-post1132012.vnp

    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Dòng chảy thông tin
        Lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026
        • Mặc định

        Giám đốc: Lê Huy Toàn

        Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

        Địa chỉ:

        Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

        Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

        Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

        Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

        Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

        Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

        Hotline: 0977885454

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO