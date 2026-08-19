Thể thao 360 Lịch sử 11 trận đối đầu giữa Thái Lan vs Việt Nam: Đình Bắc chờ tiếp bước Công Vinh, Khamyok viết chương mới Lịch sử đối đầu Thái Lan vs Việt Nam trong 11 trận gần nhất nghiêng về Voi chiến. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam thắng cả hai lần chạm trán mới đây, đều thuộc chung kết ASEAN Cup 2024.

Thái Lan vs Việt Nam tái hiện đại chiến Đông Nam Á tại chung kết ASEAN Cup 2026

Theo dữ liệu lịch sử đối đầu Thái Lan vs Việt Nam, hai đội gặp nhau 11 lần từ năm 2015 đến năm 2025. Thái Lan giành 5 chiến thắng, Việt Nam thắng 2 trận và hai đội hòa nhau 4 lần.

Thái Lan ghi 14 bàn trong chuỗi trận trên, còn Việt Nam có 8 lần làm tung lưới đối thủ. Lợi thế tổng thể thuộc về Voi chiến, nhưng cán cân đang thay đổi sau hai chiến thắng liên tiếp của tuyển Việt Nam tại chung kết ASEAN Cup 2024.

Theo lịch thi đấu chính thức, trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 diễn ra ngày 22/8 trên sân do Thái Lan đăng cai. Lượt về được tổ chức ngày 26/8 tại Việt Nam.

Thời gian thi đấu và sân vận động chưa xuất hiện trên trang trận đấu của ban tổ chức. Vì vậy, các thông tin như 19h00, sân Rajamangala hay sân Mỹ Đình chỉ nên bổ sung sau khi được xác nhận.

Cuộc tái đấu mang đến màn so tài đáng chú ý giữa hai thế hệ mới. Nguyễn Đình Bắc là nhân tố nổi bật của tuyển Việt Nam, còn Kakana Khamyok và Teerasak Poeiphimai đang giữ vai trò quan trọng trên hàng công Thái Lan.

Chung kết AFF Cup 2008: Công Vinh tạo nên ký ức lịch sử

Trước chuỗi 11 trận được hệ thống dữ liệu ghi nhận, Việt Nam từng tạo ra một trong những chiến thắng đáng nhớ nhất tại AFF Cup 2008.

Ở trận chung kết lượt đi trên sân Rajamangala, Nguyễn Vũ Phong và Lê Công Vinh giúp tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan 2-1. Chiến thắng này mang lại lợi thế lớn trước trận lượt về tại Hà Nội.

Thái Lan mở tỷ số ở lượt về và đưa tổng tỷ số trở lại thế cân bằng. Tuy nhiên, pha đánh đầu ngược của Công Vinh ở những phút cuối giúp Việt Nam hòa 1-1, qua đó thắng chung cuộc 3-2 và lần đầu vô địch Đông Nam Á.

Chức vô địch năm 2008 biến Công Vinh thành một phần đặc biệt trong lịch sử đối đầu giữa hai đội. Hình ảnh tuyển Việt Nam thắng ngay tại Rajamangala tiếp tục được tái hiện sau hơn 16 năm. ASEAN United FC cũng xếp trận chung kết này vào nhóm cột mốc đáng nhớ nhất của cặp đấu.

Thái Lan vs Việt Nam năm 2015: Voi chiến toàn thắng vòng loại World Cup

Hai đội gặp nhau hai lần tại vòng loại World Cup trong năm 2015. Thái Lan giành chiến thắng 1-0 ở trận lượt đi trên sân Rajamangala ngày 24/5.

Đến trận lượt về tại Mỹ Đình ngày 13/10, Voi chiến tiếp tục thắng 3-0. Hai kết quả này tạo nên phần lớn cách biệt về số trận thắng và bàn thắng trong thống kê đối đầu gần đây.

Thái Lan ở giai đoạn đó sở hữu một thế hệ giàu kỹ thuật, có khả năng kiểm soát bóng và phối hợp tốc độ cao. Việt Nam gặp nhiều khó khăn khi phải đuổi theo nhịp luân chuyển bóng của đối thủ.

Thái Lan vs Việt Nam năm 2019: Hai trận hòa không bàn thắng

Tại vòng loại World Cup 2022, Thái Lan và Việt Nam tiếp tục nằm chung bảng. Trận lượt đi ngày 5/9/2019 trên đất Thái Lan kết thúc với tỷ số 0-0.

Hai đội tái đấu tại Mỹ Đình ngày 19/11 và một lần nữa không có bàn thắng. Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo duy trì cự ly phòng ngự chắc chắn, hạn chế đáng kể khả năng phối hợp trung lộ của Thái Lan.

Hai trận hòa cho thấy khoảng cách giữa hai đội đã được thu hẹp. Thái Lan kiểm soát bóng nhiều hơn trong một số thời điểm, nhưng không còn dễ dàng tạo ra cơ hội rõ rệt như năm 2015.

Bán kết AFF Cup 2020: Chanathip gieo buồn cho tuyển Việt Nam

Bán kết AFF Cup 2020 được tổ chức vào cuối năm 2021 tại Singapore. Trong trận lượt đi, Chanathip Songkrasin ghi cả hai bàn giúp Thái Lan thắng Việt Nam 2-0.

Việt Nam có những cơ hội đáng chú ý nhưng không thể ghi bàn. Quang Hải hai lần đưa bóng trúng khung thành, còn thủ môn Nguyên Mạnh cản phá quả phạt đền của Chanathip trong hiệp hai. VFF đánh giá khả năng tận dụng cơ hội là khác biệt lớn giữa hai đội ở lượt đi.

Trận lượt về kết thúc với tỷ số 0-0. Thái Lan đi tiếp bằng chiến thắng chung cuộc 2-0 và sau đó giành chức vô địch.

Chung kết AFF Cup 2022: Theerathon định đoạt cuộc đua vô địch

Việt Nam và Thái Lan tái ngộ tại chung kết AFF Cup 2022, diễn ra vào tháng 1/2023. Trận lượt đi tại Mỹ Đình kết thúc với tỷ số hòa 2-2.

Kết quả này mang lại lợi thế cho Thái Lan trước trận lượt về. Tại sân Thammasat, Theerathon Bunmathan ghi bàn duy nhất bằng một cú sút từ ngoài vòng cấm.

Chiến thắng 1-0 giúp Thái Lan vượt qua Việt Nam với tổng tỷ số 3-2. Theo báo cáo của ban tổ chức, đây là chức vô địch Đông Nam Á thứ bảy của Voi chiến.

Chung kết ASEAN Cup 2024: Xuân Son mở đường, Việt Nam thắng tại Rajamangala

Trước khi bước vào chung kết ASEAN Cup 2024, Việt Nam từng thua Thái Lan 1-2 trong trận giao hữu tại Mỹ Đình vào tháng 9/2024. Tuy nhiên, cục diện thay đổi hoàn toàn khi hai đội gặp lại nhau ở trận tranh chức vô địch.

Trong trận lượt đi tại Việt Trì ngày 2/1/2025, Nguyễn Xuân Son ghi cả hai bàn giúp Việt Nam thắng 2-1. Tiền đạo này sau đó giành danh hiệu cầu thủ hay nhất và vua phá lưới giải đấu với 7 bàn thắng.

Ở lượt về trên sân Rajamangala, Phạm Tuấn Hải đưa Việt Nam vượt lên từ sớm. Benjamin Davis và Supachok Sarachat ghi bàn giúp Thái Lan dẫn lại 2-1 trong trận đấu.

Tuyển Việt Nam không để đối thủ duy trì lợi thế. Bàn phản lưới của Pansa Hemviboon đưa trận đấu trở lại thế cân bằng, trước khi Nguyễn Hai Long ấn định chiến thắng 3-2 ở thời gian bù giờ.

Việt Nam thắng chung cuộc 5-3, lần thứ hai đánh bại Thái Lan ở cả hai lượt trận chung kết. VFF xác nhận đây là chức vô địch Đông Nam Á thứ ba của đội tuyển.

Nhận định Thái Lan vs Việt Nam

Thái Lan giành quyền vào chung kết ASEAN Cup 2026 sau khi vượt qua Singapore với tổng tỷ số 4-3. Voi chiến thắng 3-1 trên sân khách nhưng thua 1-2 trong trận lượt về tại Rajamangala.

Kết quả lượt về cho thấy hàng thủ Thái Lan vẫn có thể mắc sai sót khi đối phương tăng tốc và gây áp lực trực diện. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Anthony Hudson vẫn nguy hiểm nhờ khả năng kiểm soát bóng, phối hợp ở trung lộ và những cầu thủ có kỹ thuật tốt.

Việt Nam đứng đầu bảng A với 10 điểm, ghi 13 bàn và chỉ thủng lưới một lần. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik còn thắng Malaysia 2-0 trên sân khách trong trận bán kết lượt đi.

Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Xuân Son có thể tạo ra khác biệt trong những tình huống chuyển trạng thái. Khả năng tranh chấp và dứt điểm của Xuân Son đặc biệt quan trọng trước hàng phòng ngự giàu thể hình của Thái Lan.

Với tính chất của chung kết lượt đi, hai đội có thể nhập cuộc thận trọng. Thái Lan chủ động kiểm soát bóng, còn Việt Nam ưu tiên giữ cự ly đội hình và chờ cơ hội phản công.

Dự đoán số bàn thắng Thái Lan vs Việt Nam

Có 22 bàn thắng xuất hiện trong 11 lần đối đầu gần nhất, trung bình 2 bàn mỗi trận. Sáu trận trong chuỗi này kết thúc với tối đa 2 bàn thắng.

Hai trận chung kết ASEAN Cup 2024 diễn ra cởi mở hơn, có tổng cộng 8 bàn. Tuy nhiên, trận lượt đi năm nay có thể chặt chẽ khi cả hai đội đều muốn tránh bất lợi trước màn tái đấu ngày 26/8.

Thái Lan ghi 10 bàn và không thủng lưới tại vòng bảng ASEAN Cup 2026. Việt Nam có 13 bàn, đồng thời sở hữu hàng phòng ngự tốt nhất bảng A.

Dự đoán: Trận đấu có khoảng 2 đến 3 bàn thắng.

Dự đoán diễn biến phạt góc Thái Lan vs Việt Nam

Thái Lan thường xuyên đưa bóng sang hai biên để mở rộng hàng phòng ngự đối phương. Kakana Khamyok cùng các hậu vệ biên có thể tạo ra nhiều tình huống tạt bóng hoặc dứt điểm bị cản phá.

Việt Nam cũng có khả năng khai thác biên nhờ tốc độ của Trương Tiến Anh và Nguyễn Văn Vĩ. Số tình huống phạt góc có thể tăng trong hiệp hai nếu một trong hai đội bị dẫn bàn.

Dự đoán: Phạt góc ở mức trung bình và xuất hiện nhiều hơn trong giai đoạn cuối trận.

Dự đoán thẻ phạt Thái Lan vs Việt Nam

Các trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam thường có nhiều pha tranh chấp ở khu vực giữa sân. Hoàng Đức, Sarach Yooyen và các cầu thủ chạy cánh sẽ là những vị trí dễ phát sinh va chạm chiến thuật.

Tính chất chung kết có thể khiến trọng tài phải sử dụng thẻ để kiểm soát trận đấu. Dù vậy, hai đội còn trận lượt về nên nhiều khả năng sẽ giữ sự tỉnh táo, tránh những tình huống phạm lỗi không cần thiết.

Dự đoán: Trận đấu quyết liệt nhưng không bị gián đoạn quá nhiều bởi thẻ phạt.

Tình hình lực lượng Thái Lan vs Việt Nam

Thông tin lực lượng chính thức cần được cập nhật sau khi bán kết lượt về kết thúc. Khoảng nghỉ ngắn giữa bán kết và chung kết khiến khả năng hồi phục của các cầu thủ trở thành yếu tố quan trọng.

Thái Lan có thể đưa những trụ cột trở lại đội hình xuất phát sau khi thực hiện một số điều chỉnh ở bán kết lượt về. Teerasak Poeiphimai và Kakana Khamyok là những phương án đáng chú ý trên hàng công.

Việt Nam nhiều khả năng tiếp tục sử dụng bộ khung đã chơi tốt trước Malaysia. Nguyễn Hoàng Đức giữ vai trò tổ chức, còn Đình Bắc, Geovane và Xuân Son mang đến những cách tiếp cận khác nhau ở khu vực cuối sân.

Thông tin danh sách cầu thủ có thể theo dõi tại trang đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam.

Phong độ gần đây của Thái Lan vs Việt Nam

Thái Lan toàn thắng 4 trận vòng bảng, ghi 10 bàn và không để lọt lưới. Voi chiến tiếp tục thắng Singapore 3-1 ở bán kết lượt đi nhưng thua 1-2 trong trận lượt về.

Việt Nam thắng 3, hòa 1 tại bảng A, ghi 13 bàn và nhận một bàn thua. Đội tuyển tiếp tục duy trì phong độ ổn định bằng chiến thắng 2-0 trên sân Malaysia ở bán kết lượt đi.

Các kết quả mới nhất có thể cập nhật tại trang kết quả ASEAN Cup 2026.

Đội hình dự kiến Thái Lan vs Việt Nam

Thái Lan: Chatchai Bootprom; Narubadin Weerawatnodom, Pansa Hemviboon, Manuel Bihr, W. Jarunongkran; Sarach Yooyen, P. Autra; Kakana Khamyok, W. Kanitsribumphen, Yotsakorn Burapha; Teerasak Poeiphimai.

Việt Nam: Patrik Lê Giang; Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung, Phạm Xuân Mạnh; Trương Tiến Anh, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Văn Vĩ; Geovane, Nguyễn Đình Bắc; Nguyễn Xuân Son.

Đội hình trên chỉ mang tính tham khảo và cần cập nhật sau bán kết lượt về, đặc biệt với những trường hợp chấn thương hoặc bị treo giò.

Thống kê đáng chú ý Thái Lan vs Việt Nam

Thái Lan thắng 5, hòa 4 và thua 2 trong 11 lần đối đầu gần nhất được hệ thống dữ liệu ghi nhận.

Thái Lan ghi 14 bàn, còn Việt Nam có 8 bàn trong chuỗi trận trên.

Việt Nam thắng cả hai lần đối đầu gần nhất với các tỷ số 2-1 và 3-2.

Hai đội hòa 0-0 trong cả hai lượt trận tại vòng loại World Cup năm 2019.

Thái Lan vượt qua Việt Nam với tổng tỷ số 2-0 tại bán kết AFF Cup 2020.

Thái Lan thắng chung cuộc 3-2 tại chung kết AFF Cup 2022.

Việt Nam thắng chung cuộc 5-3 tại chung kết ASEAN Cup 2024.

Thái Lan ghi 10 bàn và giữ sạch lưới cả 4 trận vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Việt Nam ghi 13 bàn và chỉ thủng lưới một lần tại vòng bảng.

Nguyễn Đình Bắc và Teerasak Poeiphimai nằm trong nhóm cầu thủ ghi bàn nổi bật tại giải. Thống kê mới nhất có thể theo dõi ở trang vua phá lưới ASEAN Cup.

Thái Lan vs Việt Nam tại ASEAN Cup 2026: Đình Bắc và Khamyok mở chương mới

Công Vinh từng tạo nên khoảnh khắc lịch sử năm 2008. Chanathip giúp Thái Lan chiếm ưu thế ở bán kết năm 2021, Theerathon định đoạt chung kết năm 2022, còn Xuân Son trở thành biểu tượng trong chức vô địch năm 2024.

Chung kết ASEAN Cup 2026 là cơ hội để một thế hệ mới ghi tên vào lịch sử. Nguyễn Đình Bắc bước vào trận đấu với tốc độ, khả năng di chuyển và sự tự tin đang lên cao.

Phía bên kia, Kakana Khamyok được kỳ vọng trở thành nguồn sáng tạo của Thái Lan. Teerasak Poeiphimai cũng là mối đe dọa lớn nhờ khả năng chọn vị trí và dứt điểm trong vòng cấm.

Thái Lan có lợi thế sân nhà ở lượt đi, nhưng hai chiến thắng gần nhất tại Rajamangala giúp Việt Nam có thêm sự tự tin. Trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi khả năng tận dụng cơ hội và hạn chế sai sót ở hàng phòng ngự.

Dự đoán tỷ số Thái Lan vs Việt Nam

Thái Lan có thể kiểm soát bóng nhiều hơn nhờ lợi thế sân nhà. Việt Nam đủ khả năng tạo ra cơ hội bằng những pha chuyển trạng thái nhanh và khả năng làm tường của Xuân Son.

Với tính chất của trận chung kết lượt đi, hai đội có thể ưu tiên sự an toàn và tránh để đối phương tạo cách biệt lớn trước lượt về.

Dự đoán tỷ số: Thái Lan 1-1 Việt Nam.