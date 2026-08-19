Thể thao 360 Lịch sử 26 trận đối đầu Việt Nam vs Malaysia: Xuân Son chờ tiếp bước Anh Đức, Malaysia mơ tái hiện địa chấn 2014 Lịch sử đối đầu Việt Nam vs Malaysia nghiêng về “Những chiến binh sao vàng”, nhưng ký ức bán kết AFF Cup 2014 vẫn là lời cảnh báo trước màn tái đấu tại Mỹ Đình.

Việt Nam vs Malaysia tái ngộ tại bán kết AFF Cup 2026

Thời gian: 20h00 hôm nay 19/8.

20h00 hôm nay 19/8. Địa điểm: SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội.

SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội. Giải đấu: AFF Cup 2026.

AFF Cup 2026. Vòng đấu: Bán kết lượt về.

Bán kết lượt về. Kết quả lượt đi: Malaysia 0-2 Việt Nam.

Malaysia 0-2 Việt Nam. Kênh trực tiếp: VTV6, VTVgo.

Việt Nam và Malaysia sẽ gặp lại nhau lúc 20h00 ngày 19/8 tại Mỹ Đình. Độc giả có thể theo dõi diễn biến, đội hình và thống kê trận Việt Nam vs Malaysia trên Báo Lâm Đồng.

Trước trận lượt đi, hai đội đã gặp nhau 25 lần ở cấp đội tuyển quốc gia. Việt Nam chiếm ưu thế với 17 chiến thắng, 3 trận hòa và 5 thất bại. Kết quả 2-0 tại Kuala Lumpur nâng thành tích của “Những chiến binh sao vàng” lên 18 trận thắng sau 26 lần đối đầu.

Năm cuộc chạm trán chính thức gần nhất đều khép lại với phần thắng dành cho Việt Nam. Đội tuyển ghi tổng cộng 14 bàn và chỉ thủng lưới một lần trong chuỗi trận này.

Do Việt Nam và Malaysia đã gặp nhau nhiều hơn 6 lần, bài viết lựa chọn những trận đấu đặc biệt nhất, gắn với các cột mốc đáng nhớ của bóng đá Việt Nam.

Tiger Cup 1998: Hồng Sơn mở đầu duyên nợ tại Hàng Đẫy

Một trong những lần gặp nhau đáng nhớ đầu tiên giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra tại vòng bảng Tiger Cup 1998. Trận đấu được tổ chức trên sân Hàng Đẫy, nơi đội chủ nhà nhận được sự cổ vũ lớn từ khán giả.

Nguyễn Hồng Sơn ghi bàn thắng duy nhất, giúp Việt Nam đánh bại Malaysia 1-0. Kết quả này góp phần đưa đội tuyển tiến sâu tại giải đấu và mở đầu cho hàng loạt cuộc chạm trán nhiều cảm xúc giữa hai nền bóng đá.

Tiger Cup 1998 cũng là giải đấu Việt Nam tiến vào chung kết sau chiến thắng 3-0 trước Thái Lan. Dù chưa thể giành chức vô địch, thế hệ Hồng Sơn, Huỳnh Đức và Văn Sỹ Hùng đã tạo nên một trong những hành trình đáng nhớ nhất của đội tuyển.

AFF Cup 2010: Malaysia khiến Việt Nam dừng bước tại bán kết

Việt Nam bước vào AFF Cup 2010 với tư cách đương kim vô địch Đông Nam Á. Tuy nhiên, hành trình bảo vệ ngôi vương của thầy trò HLV Henrique Calisto dừng lại trước Malaysia tại bán kết.

Ở trận lượt đi trên sân Bukit Jalil, Safee Sali ghi cả hai bàn giúp Malaysia thắng 2-0. Việt Nam trở về Mỹ Đình với nhiệm vụ phải ghi ít nhất hai bàn để hy vọng đưa cặp đấu trở lại vạch xuất phát.

Đội chủ nhà tạo ra sức ép lớn nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Malaysia. Trận lượt về kết thúc với tỷ số 0-0, giúp “Hổ Mã Lai” đi tiếp bằng chiến thắng chung cuộc 2-0.

Malaysia sau đó vượt qua Indonesia trong trận chung kết để lần đầu tiên vô địch Đông Nam Á. Thất bại năm 2010 trở thành một trong những ký ức đáng tiếc của Việt Nam tại Mỹ Đình.

AFF Cup 2014: Cú sốc 2-4 vẫn còn nguyên tính cảnh báo

Bốn năm sau, Việt Nam và Malaysia tiếp tục gặp nhau tại bán kết AFF Cup. Trận lượt đi trên sân Shah Alam diễn ra thuận lợi với đội tuyển Việt Nam khi Huy Toàn và Văn Quyết cùng lập công, mang về chiến thắng 2-1.

Lợi thế sân khách cùng khoảng cách một bàn giúp thầy trò HLV Toshiya Miura được đánh giá rất cao trước trận lượt về. Tuy nhiên, 90 phút tại Mỹ Đình lại trở thành một trong những ký ức khó quên nhất của đội tuyển.

Malaysia khai thác triệt để những sai lầm của hàng phòng ngự Việt Nam và ghi tới 4 bàn. Đội chủ nhà chỉ có hai bàn gỡ, chấp nhận thất bại 2-4 và bị loại với tổng tỷ số 4-5.

Đây là lần gần nhất Malaysia đánh bại Việt Nam trong một trận đấu chính thức. Trước màn tái đấu ngày 19/8/2026, đội khách tiếp tục nhắc đến kỳ tích năm 2014 như điểm tựa cho hy vọng lội ngược dòng.

Hoàn cảnh hiện tại có nét tương đồng khi Việt Nam cũng bước vào lượt về bán kết với lợi thế lớn. Khác biệt nằm ở khoảng cách hai bàn cùng hàng phòng ngự mới chỉ thủng lưới một lần trong 5 trận gần nhất của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

AFF Cup 2018: Anh Đức đưa Việt Nam lên đỉnh Đông Nam Á

AFF Cup 2018 là giải đấu chứng kiến Việt Nam và Malaysia gặp nhau tới ba lần. Tại vòng bảng, đội bóng của HLV Park Hang Seo thắng 2-0 trên sân Mỹ Đình nhờ các pha lập công của Công Phượng và Anh Đức.

Hai đội tái ngộ trong trận chung kết. Việt Nam sớm dẫn 2-0 tại Bukit Jalil sau những bàn thắng của Huy Hùng và Đức Huy, nhưng Malaysia gỡ hòa 2-2 trong hiệp hai.

Bốn ngày sau, Mỹ Đình trở thành sân khấu của một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất lịch sử đội tuyển. Ngay phút thứ 6, Quang Hải chuyền bóng để Anh Đức dứt điểm một chạm, ghi bàn thắng duy nhất của trận lượt về.

Chiến thắng 1-0 giúp Việt Nam vượt qua Malaysia với tổng tỷ số 3-2 và giành chức vô địch Đông Nam Á sau 10 năm chờ đợi. Đây cũng là trận đấu đưa Anh Đức, Quang Hải cùng thế hệ cầu thủ dưới thời HLV Park Hang Seo bước vào lịch sử.

Giai đoạn 2019–2022: Việt Nam liên tiếp áp đảo Malaysia

Sau chức vô địch AFF Cup 2018, Việt Nam tiếp tục duy trì ưu thế trước Malaysia. Tại vòng loại World Cup 2022, Quang Hải ghi bàn giúp đội tuyển thắng 1-0 trên sân Mỹ Đình vào tháng 10/2019.

Đến trận lượt về tổ chức tại UAE vào tháng 6/2021, Tiến Linh mở tỷ số trước khi Malaysia gỡ hòa trên chấm phạt đền. Quế Ngọc Hải thực hiện thành công quả phạt đền ở cuối trận, mang về chiến thắng 2-1 cho Việt Nam.

Hai đội còn gặp nhau tại AFF Cup 2020, giải đấu được tổ chức vào cuối năm 2021. Quang Hải, Công Phượng và Hoàng Đức lần lượt lập công trong chiến thắng 3-0 của “Những chiến binh sao vàng”.

Tại AFF Cup 2022, tỷ số 3-0 tiếp tục được lặp lại trên sân Mỹ Đình. Tiến Linh, Quế Ngọc Hải và Hoàng Đức là những cầu thủ ghi bàn, giúp Việt Nam củng cố ngôi đầu bảng.

Bốn cuộc đối đầu trong giai đoạn này đều kết thúc với chiến thắng thuộc về Việt Nam. Đội tuyển ghi 9 bàn và chỉ để Malaysia chọc thủng lưới một lần.

Vòng loại Asian Cup 2027: Kết quả được điều chỉnh thành 3-0

Ngày 10/6/2025, Malaysia từng thắng Việt Nam 4-0 tại Bukit Jalil ở vòng loại Asian Cup 2027. Kết quả sau đó bị hủy do Malaysia sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu.

Theo quyết định của Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức AFC ngày 17/3/2026, Malaysia bị xử thua 0-3. Vì vậy, kết quả chính thức được ghi nhận là chiến thắng 3-0 dành cho đội tuyển Việt Nam.

Ở trận lượt về ngày 31/3/2026 trên sân Thiên Trường, Nguyễn Xuân Son lập cú đúp, góp công giúp Việt Nam đánh bại Malaysia 3-1. Đây là một trong những màn trình diễn đưa tiền đạo nhập tịch trở thành niềm hy vọng lớn của đội tuyển tại AFF Cup 2026.

Độc giả có thể tra cứu thêm kết quả các trận Malaysia vs Việt Nam gần đây, kèm tỷ số, giải đấu và phong độ của hai đội.

AFF Cup 2026: Xuân Son mở đường tại Kuala Lumpur

Cuộc đối đầu mới nhất diễn ra ngày 16/8 tại bán kết lượt đi AFF Cup 2026. Malaysia có lợi thế sân nhà nhưng không thể xuyên thủng hệ thống phòng ngự của Việt Nam.

Nguyễn Xuân Son đánh đầu mở tỷ số ở thời gian bù giờ hiệp một. Đến cuối trận, sức ép của Việt Nam khiến Faris Danish phản lưới, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội khách.

Kết quả tại Kuala Lumpur giúp Việt Nam nắm lợi thế lớn trước trận lượt về. Malaysia cần thắng cách biệt ít nhất hai bàn tại Mỹ Đình mới có thể đưa cặp đấu trở lại trạng thái cân bằng.

Bàn thắng ở lượt đi cũng mở ra cơ hội để Xuân Son tiếp bước Anh Đức, người từng gieo sầu cho Malaysia trong trận chung kết AFF Cup 2018. Nếu tiếp tục lập công tại Mỹ Đình, Xuân Son có thể tạo thêm một dấu mốc đáng nhớ trong lịch sử đối đầu giữa hai đội.

Việt Nam vs Malaysia: Ai mạnh hơn?

Xét tương quan hiện tại, Việt Nam được đánh giá cao hơn Malaysia. Theo dự đoán của siêu máy tính, đội chủ nhà có 70,03% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút, Malaysia đạt 20,66%, còn xác suất hòa là 9,31%.

Bảng xếp hạng FIFA cũng nghiêng về phía “Những chiến binh sao vàng”. Việt Nam đứng hạng 99 thế giới, cao hơn 37 bậc so với vị trí 136 của Malaysia.

Phong độ của đội tuyển Việt Nam ổn định hơn khi thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất, ghi 15 bàn và chỉ thủng lưới một lần. Malaysia thắng 3, thua 2, ghi 7 bàn và nhận 5 bàn thua.

Nhận định Việt Nam vs Malaysia: Mỹ Đình chờ vé chung kết

Lợi thế 2-0 cho phép Việt Nam lựa chọn cách tiếp cận thận trọng. Đội chủ nhà không cần đẩy cao đội hình ngay từ đầu mà có thể ưu tiên kiểm soát khu vực giữa sân, giữ cự ly phòng ngự và chờ cơ hội phản công.

Hàng công Việt Nam đang sở hữu nhiều phương án tạo khác biệt. Xuân Son có khả năng hoạt động trong vòng cấm, Quang Hải và Hoàng Đức giỏi mở ra cơ hội, còn Đình Bắc mang đến tốc độ trong những pha chuyển trạng thái.

Đình Bắc hiện dẫn đầu danh sách vua phá lưới AFF Cup 2026 với 5 bàn thắng. Tiền đạo trẻ có thể trở thành mũi phản công quan trọng khi Malaysia buộc phải đẩy đội hình lên cao.

Ký ức năm 2014 là lời cảnh báo để đội chủ nhà duy trì sự tập trung. Tuy nhiên, với phong độ hiện tại, lực lượng ổn định và khoảng cách hai bàn, cánh cửa vào chung kết đang rộng mở với thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Dự đoán số bàn thắng Việt Nam vs Malaysia

Việt Nam ghi 15 bàn và chỉ thủng lưới một lần trong 5 trận gần nhất. Malaysia có 7 bàn nhưng đã tịt ngòi trong hai thất bại liên tiếp trước Thái Lan và Việt Nam.

Đội khách phải tấn công, còn Việt Nam có thể chờ cơ hội từ những pha chuyển trạng thái. Thế trận nhiều khả năng chặt chẽ trong hiệp một và cởi mở hơn sau giờ nghỉ.

Dự đoán tổng số bàn thắng: 2–3 bàn.

Dự đoán phạt góc Việt Nam vs Malaysia

Malaysia có khả năng tạo ra nhiều phạt góc hơn khi phải dồn đội hình lên tìm bàn thắng. Trong 4 trận có số liệu gần nhất, “Hổ Mã Lai” thực hiện khoảng 22 quả góc, trung bình 5,5 quả mỗi trận.

Việt Nam có khoảng 19 quả trong cùng số trận, đạt gần 4,75 quả mỗi trận. Số lượng phạt góc sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng phòng ngự biên của đội chủ nhà và thời điểm xuất hiện bàn mở tỷ số.

Dự đoán tổng phạt góc: 8–10 quả.

Dự đoán thẻ phạt Việt Nam vs Malaysia

Việt Nam mới nhận khoảng 2 thẻ vàng trong 5 trận gần nhất và chưa có cầu thủ bị truất quyền thi đấu. Malaysia nhận khoảng 6–8 thẻ vàng trong cùng giai đoạn.

Áp lực phải ghi bàn có thể khiến đội khách tranh chấp quyết liệt hơn. Những pha phạm lỗi ngăn phản công cũng có khả năng xuất hiện khi Việt Nam khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ Malaysia.

Dự đoán tổng thẻ phạt: 4–6 thẻ.

Dự đoán tỷ số Việt Nam vs Malaysia

Việt Nam có lợi thế lớn và không nhất thiết phải mạo hiểm tìm kiếm chiến thắng. Malaysia buộc phải đẩy cao đội hình nhưng khó tạo ra cách biệt đủ lớn trước hàng phòng ngự mới thủng lưới một lần trong 5 trận.

Dự đoán tỷ số: Việt Nam 1-1 Malaysia.

Thông tin lực lượng Việt Nam vs Malaysia

Việt Nam: Có lực lượng mạnh nhất.

Có lực lượng mạnh nhất. Malaysia: Endrick dos Santos, Jimmy Raymond, Aliff Haiqal, Fazrul Amir và Wan Kuzain không thể góp mặt; Rodney Celvin gặp chấn thương ở lượt đi.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Malaysia

Việt Nam: Patrik Lê Giang; Phạm Xuân Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung; Trương Tiến Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Vĩ; Nguyễn Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son.

Patrik Lê Giang; Phạm Xuân Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung; Trương Tiến Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Vĩ; Nguyễn Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son. Malaysia: Ghani; Ahmad, Aysar Hadi, Shamsui, Danish; Aguero, Ahmad; Sumareh, Dairy Sham, Gunalan; Paulo Josue.

Phong độ và lịch sử đối đầu Việt Nam vs Malaysia

Việt Nam thắng 4, hòa 1 và không thua trong 5 trận gần nhất. Malaysia có 3 chiến thắng và 2 thất bại trong cùng khoảng thời gian.

Năm cuộc đối đầu chính thức gần nhất giữa hai đội đều kết thúc với chiến thắng dành cho Việt Nam. “Những chiến binh sao vàng” ghi 14 bàn và chỉ nhận một bàn thua.

Kể từ cú sốc 2-4 tại bán kết AFF Cup 2014, Malaysia chưa thể thắng lại Việt Nam trong một trận đấu chính thức. Riêng tại Mỹ Đình, Việt Nam đã thắng Malaysia 4 trận liên tiếp sau thất bại năm 2014, ghi 7 bàn và giữ sạch lưới cả 4 trận.

Màn tái đấu ngày 19/8 không chỉ quyết định tấm vé vào chung kết AFF Cup 2026. Đây còn là cơ hội để Xuân Son tiếp bước Anh Đức, giúp Việt Nam viết thêm một chương mới trong lịch sử đối đầu nhiều duyên nợ với Malaysia.