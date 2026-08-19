Thể thao 360 Lịch sử đối đầu Thái Lan vs Việt Nam: Voi chiến nhỉnh hơn, Việt Nam chờ nối dài ký ức Rajamangala Lịch sử đối đầu Thái Lan vs Việt Nam ghi nhận 11 lần gặp nhau từ năm 2015 đến 2025. Thái Lan thắng 5 trận, Việt Nam thắng 2 trận và hai đội hòa 4 lần, nhưng tuyển Việt Nam đã thắng cả hai lượt chung kết gần nhất.

Lịch sử đối đầu Thái Lan vs Việt Nam

Theo dữ liệu tại trang lịch sử đối đầu Thái Lan vs Việt Nam, hai đội có 11 lần gặp được ghi nhận từ năm 2015 đến 2025. Thái Lan đang nhỉnh hơn với 5 chiến thắng, 4 trận hòa và 2 thất bại.

Trong 11 cuộc đối đầu này, Thái Lan ghi được 14 bàn, trung bình 1,27 bàn/trận. Việt Nam có 8 bàn, đạt hiệu suất 0,73 bàn/trận. Những con số trên chưa bao gồm các trận trước năm 2015 do kho dữ liệu hiện tại không có hồ sơ đầy đủ.

Dù Thái Lan chiếm ưu thế về số trận thắng, cục diện gần đây đã thay đổi đáng kể. Việt Nam thắng cả hai lượt chung kết AFF Cup 2024, gồm chiến thắng 2-1 trên sân Việt Trì và 3-2 ngay tại Rajamangala.

Trận lượt về ngày 5/1/2025 đặc biệt đáng nhớ. Việt Nam bước vào sân đấu lớn nhất Bangkok với lợi thế một bàn, tiếp tục đánh bại Thái Lan 3-2 và đăng quang với tổng tỷ số 5-3.

Hai năm trước đó, Thái Lan là đội giành phần thắng trong trận chung kết AFF Cup 2022. Hai đội hòa 2-2 tại Mỹ Đình trước khi “Voi chiến” thắng 1-0 ở lượt về trên sân Thammasat.

Tại AFF Cup 2020, giải đấu diễn ra cuối năm 2021, Thái Lan cũng loại Việt Nam ở bán kết. “Voi chiến” thắng 2-0 trong lượt đi rồi bảo toàn lợi thế bằng trận hòa không bàn thắng ở lượt về.

Hai cuộc đối đầu tại vòng loại World Cup 2022 đều kết thúc với tỷ số 0-0. Việt Nam duy trì được hệ thống phòng ngự chắc chắn, nhưng không thể tìm được bàn thắng trước hàng thủ Thái Lan.

Xa hơn, Thái Lan từng thắng Việt Nam ở cả hai lượt vòng loại World Cup 2018. Đội bóng xứ chùa vàng thắng 1-0 trên sân nhà vào tháng 5/2015, sau đó giành chiến thắng 3-0 tại Mỹ Đình.

Các trận đối đầu đáng chú ý giữa hai đội gồm:

Ngày 5/1/2025, Thái Lan thua Việt Nam 2-3 tại chung kết lượt về AFF Cup 2024.

Ngày 2/1/2025, Việt Nam thắng Thái Lan 2-1 tại chung kết lượt đi AFF Cup 2024.

Ngày 16/1/2023, Thái Lan thắng Việt Nam 1-0 tại chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ngày 13/1/2023, Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 tại chung kết lượt đi AFF Cup 2022.

Ngày 23/12/2021, Việt Nam thua Thái Lan 0-2 tại bán kết AFF Cup.

Ngày 19/11/2019, Việt Nam hòa Thái Lan 0-0 tại vòng loại World Cup.

Nếu Việt Nam vượt qua Malaysia, cuộc chạm trán năm 2026 sẽ là lần thứ ba liên tiếp hai đội gặp nhau ở chung kết Đông Nam Á. Thái Lan đăng cai lượt đi ngày 22/8, còn Việt Nam được chơi trận lượt về trên sân nhà ngày 26/8.

Nhận định Thái Lan vs Việt Nam

Thái Lan bước vào chung kết sau khi vượt qua Singapore với tổng tỷ số 4-3. “Voi chiến” thắng 3-1 trên sân khách nhưng để thua 1-2 ở lượt về, kết quả cho thấy hàng thủ của họ vẫn có thể bị khai thác.

Sức mạnh của Thái Lan nằm ở khả năng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công từ tuyến giữa. Kakana Khamyok, Teerasak Poeiphimai và Yotsakorn Burapha là những cầu thủ có thể tạo ra khác biệt bằng tốc độ cùng khả năng di chuyển linh hoạt.

Đội tuyển Việt Nam có điểm tựa ở hệ thống phòng ngự chặt chẽ và khả năng chuyển trạng thái nhanh. Nguyễn Xuân Son có thể giữ bóng ở tuyến trên, còn Nguyễn Đình Bắc mang đến tốc độ khi khai thác khoảng trống sau hàng thủ đối phương.

Được đá trận lượt về trên sân nhà là lợi thế đáng kể với Việt Nam. Thầy trò HLV Kim Sang-sik có thể lựa chọn cách nhập cuộc thận trọng tại Thái Lan, ưu tiên giữ cự ly đội hình và tìm kiếm cơ hội từ phản công.

Tương quan giữa hai đội khá cân bằng. Thái Lan có lợi thế sân nhà ở lượt đi, nhưng Việt Nam sở hữu hàng thủ ổn định và từng thắng tại Rajamangala trong lần gặp gần nhất.

Tình hình lực lượng Thái Lan vs Việt Nam

Thái Lan chưa công bố danh sách vắng mặt ở chung kết. HLV Anthony Hudson vẫn có những phương án đáng chú ý như Sarach Yooyen, Kakana Khamyok, Teerasak Poeiphimai, Yotsakorn Burapha và Patrik Gustavsson.

Khamyok ghi bàn trong trận bán kết lượt về với Singapore. Teerasak cũng là một trong những chân sút hiệu quả nhất của Thái Lan tại giải với 4 bàn trước chung kết.

Tình hình lực lượng Việt Nam cần được chốt sau trận bán kết lượt về với Malaysia. Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Hoàng Đức và Geovane là những nhân tố quan trọng trên mặt trận tấn công.

Tuyến giữa của Việt Nam còn có Nguyễn Quang Hải, Lê Phạm Thành Long, Hêndrio và Nguyễn Hai Long. Ở hàng thủ, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung, Phạm Xuân Mạnh và Đoàn Văn Hậu mang đến nhiều phương án bố trí.

Đội hình dự kiến Thái Lan vs Việt Nam

Thái Lan: Chatchai Bootprom; Narubadin Weerawatnodom, Pansa Hemviboon, Manuel Bihr, W. Jarunongkran; Sarach Yooyen, P. Autra; K. Khamyok, W. Kanitsribumphen, Yotsakorn Burapha; Teerasak Poeiphimai.

Việt Nam: P. Lê Giang; Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung, Phạm Xuân Mạnh; Trương Tiến Anh, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Văn Vĩ; Geovane, Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Đình Bắc.

Thống kê đáng chú ý Thái Lan vs Việt Nam

Thái Lan và Việt Nam có 11 lần đối đầu được ghi nhận từ năm 2015 đến 2025.

Thái Lan thắng 5, Việt Nam thắng 2 và hai đội hòa 4 trận.

Thái Lan ghi 14 bàn trong 11 lần gặp Việt Nam.

Việt Nam ghi 8 bàn trong 11 cuộc đối đầu với Thái Lan.

Việt Nam thắng cả hai lần gặp Thái Lan gần nhất.

Việt Nam từng thắng Thái Lan 3-2 ngay tại Rajamangala vào tháng 1/2025.

Thái Lan thắng 2, hòa 1 và thua 1 trong 4 trận gặp Việt Nam trên sân nhà được nguồn dữ liệu ghi nhận.

Hai đội gặp nhau ở chung kết AFF Cup 2022 và AFF Cup 2024.

Thái Lan thắng chung kết AFF Cup 2022 với tổng tỷ số 3-2.

Việt Nam thắng chung kết AFF Cup 2024 với tổng tỷ số 5-3.

Thái Lan toàn thắng 4 trận vòng bảng AFF Cup 2026, ghi 10 bàn và không thủng lưới.

Việt Nam thắng 3, hòa 1 tại vòng bảng, ghi 13 bàn và chỉ nhận một bàn thua.

Thái Lan vượt qua Singapore với tổng tỷ số 4-3 ở bán kết.

Trước bán kết lượt về, Nguyễn Đình Bắc dẫn đầu danh sách Vua phá lưới AFF Cup 2026 với 5 bàn.

Teerasak Poeiphimai có 4 bàn, còn Kakana Khamyok và Nguyễn Xuân Son cùng ghi 3 bàn trước khi vòng bán kết khép lại.

Chung kết lượt đi diễn ra ngày 22/8/2026 tại Thái Lan.

Chung kết lượt về diễn ra ngày 26/8/2026 tại Việt Nam.

Dự đoán tỷ số Thái Lan vs Việt Nam

Thái Lan nhiều khả năng chủ động kiểm soát bóng và gây sức ép nhờ lợi thế sân nhà. Khamyok cùng Teerasak là những mũi tấn công Việt Nam cần đặc biệt theo sát.

Việt Nam có thể chơi chắc chắn, giữ cự ly thấp và chờ cơ hội phản công. Xuân Son cùng Đình Bắc đủ khả năng gây khó khăn cho hàng thủ Thái Lan nếu có khoảng trống.

Trận lượt đi được dự báo diễn ra cân bằng và không quá cởi mở. Cả hai đội đều cần tránh rơi vào thế bất lợi trước trận quyết định ngày 26/8.

Dự đoán tỷ số: Thái Lan 1-1 Việt Nam.

Lịch thi đấu, kết quả AFF Cup 2026 và thông tin hai đội được cập nhật tại chuyên trang Bóng đá Báo Lâm Đồng.