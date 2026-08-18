Thể thao 360 Lịch sử đối đầu Việt Nam vs Malaysia: Mỹ Đình giữa ký ức 2014 và đêm đăng quang 2018 Lịch sử đối đầu Việt Nam vs Malaysia gắn với nhiều ký ức trái ngược tại Mỹ Đình. Việt Nam trở lại sân đấu này với lợi thế 2-0 ở bán kết AFF Cup 2026.

Việt Nam vs Malaysia tái hiện duyên nợ bán kết tại Mỹ Đình

Cuộc tái đấu Việt Nam vs Malaysia lúc 20h ngày 19/8 đưa hai đội trở lại Mỹ Đình, nơi từng chứng kiến cả những thất bại đáng tiếc lẫn khoảnh khắc đăng quang của bóng đá Việt Nam.

Kho dữ liệu lịch sử đối đầu Việt Nam vs Malaysia của Báo Lâm Đồng ghi nhận 13 lần chạm trán từ năm 2014 đến 2026. Việt Nam thắng 10 trận, hòa 1 và nhận 2 thất bại, ghi 24 bàn so với 13 bàn của Malaysia.

Trong 5 trận sân nhà được dữ liệu ghi nhận, Việt Nam thắng Malaysia 4 lần. Thất bại duy nhất là trận thua 2-4 tại bán kết AFF Cup 2014, một trong những ký ức khó quên nhất của đội tuyển tại Mỹ Đình.

Malaysia cũng là đối thủ từng hai lần loại Việt Nam ở bán kết AFF Cup, vào các năm 2010 và 2014. Vì vậy, lợi thế 2-0 hiện tại chưa đồng nghĩa tấm vé chung kết đã chắc chắn thuộc về thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Việt Nam vs Malaysia tại AFF Cup 2010: Safee Sali chặn đường nhà đương kim vô địch

Cuộc đối đầu đáng chú ý đầu tiên ở vòng bán kết diễn ra tại AFF Cup 2010. Việt Nam bước vào giải với tư cách đương kim vô địch, còn Malaysia sở hữu một thế hệ cầu thủ trẻ giàu tốc độ và sức mạnh.

Ở lượt đi tại Kuala Lumpur, Việt Nam nhập cuộc thận trọng nhưng không thể bảo vệ khung thành trong hiệp hai. Safee Sali ghi cả hai bàn, giúp Malaysia giành chiến thắng 2-0 và nắm lợi thế lớn trước chuyến làm khách tại Hà Nội.

Trở về Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam buộc phải tấn công để tìm kiếm ít nhất hai bàn. Các học trò của HLV Henrique Calisto tạo ra sức ép nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Malaysia.

Trận lượt về kết thúc với tỷ số 0-0. Việt Nam dừng bước với tổng tỷ số 0-2, còn Malaysia sau đó vượt qua Indonesia để lần đầu vô địch Đông Nam Á.

Bán kết năm 2010 mở đầu cho mối duyên nhiều biến động giữa Việt Nam và Malaysia tại vòng đấu dành cho bốn đội mạnh nhất. Sau 16 năm, chiến thắng 2-0 ở lượt đi AFF Cup 2026 giúp đội tuyển Việt Nam tạo nên một kịch bản hoàn toàn trái ngược.

Việt Nam vs Malaysia tại AFF Cup 2014: Cú ngã 2-4 khó quên ở Mỹ Đình

Bốn năm sau, Việt Nam và Malaysia tiếp tục gặp nhau tại bán kết AFF Cup. Đội bóng của HLV Toshiya Miura giành chiến thắng 2-1 ở lượt đi trên sân Shah Alam nhờ các pha lập công của Huy Toàn và Văn Quyết.

Kết quả ấy đưa Việt Nam vào vị trí thuận lợi trước trận lượt về. Đội chủ nhà chỉ cần hòa hoặc thua 0-1 vẫn giành quyền vào chung kết. Hơn 40.000 khán giả đã có mặt tại Mỹ Đình với kỳ vọng được chứng kiến một đêm chiến thắng.

Kịch bản trên sân lại diễn ra hoàn toàn trái ngược. Malaysia ghi tới 4 bàn trong hiệp một, khiến hàng phòng ngự Việt Nam liên tục rơi vào thế bị động.

Công Vinh lập cú đúp nhưng không thể giúp đội chủ nhà cứu vãn tình thế. Việt Nam thua 2-4 và bị loại với tổng tỷ số 4-5 sau hai lượt trận.

Đây vẫn là trận đấu thường được nhắc đến mỗi khi Việt Nam gặp Malaysia tại Mỹ Đình. Bối cảnh bán kết năm 2026 cũng có nét tương đồng khi đội bóng áo đỏ trở về sân nhà với lợi thế sau lượt đi.

Khác biệt nằm ở khoảng cách hiện tại là hai bàn và Việt Nam chưa để Malaysia ghi bàn. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik có nhiều phương án kiểm soát trận đấu hơn, nhưng ký ức năm 2014 vẫn là lời cảnh báo về nguy cơ chủ quan.

Việt Nam vs Malaysia tại AFF Cup 2018: Anh Đức đưa Việt Nam lên đỉnh Đông Nam Á

AFF Cup 2018 là giải đấu chứng kiến Việt Nam gặp Malaysia tới ba lần. Cuộc chạm trán đầu tiên diễn ra tại vòng bảng trên sân Mỹ Đình.

Công Phượng mở tỷ số ngay trong hiệp một, trước khi Anh Đức ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0. Việt Nam không cầm bóng vượt trội nhưng phòng ngự chặt chẽ và tận dụng tốt những cơ hội có được.

Hai đội tái ngộ tại chung kết. Ở lượt đi trên sân Bukit Jalil, Việt Nam khởi đầu đầy thuận lợi khi Huy Hùng và Đức Huy lần lượt lập công, đưa đội khách dẫn trước 2-0.

Malaysia sau đó ghi hai bàn để đưa trận đấu về tỷ số 2-2. Kết quả hòa trên sân khách giúp Việt Nam có lợi thế nhất định, nhưng trận lượt về vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Ngày 15/12/2018, Mỹ Đình trở thành sân khấu cho một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của bóng đá Việt Nam. Ngay phút thứ 6, Quang Hải chuyền bóng để Anh Đức dứt điểm một chạm, ghi bàn mở tỷ số.

Đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công cách biệt 1-0, thắng chung cuộc 3-2 và lần thứ hai vô địch Đông Nam Á sau 10 năm chờ đợi.

Nếu năm 2014 là ký ức buồn, AFF Cup 2018 lại biến Mỹ Đình thành nơi Việt Nam đăng quang trước chính Malaysia. Hai cột mốc trái ngược khiến cuộc tái đấu năm 2026 mang thêm nhiều ý nghĩa.

Việt Nam vs Malaysia ở vòng loại World Cup 2022: Quang Hải và Quế Ngọc Hải tạo khác biệt

Việt Nam và Malaysia tiếp tục nằm cùng bảng tại vòng loại World Cup 2022. Trận lượt đi diễn ra ngày 10/10/2019 tại Mỹ Đình với thế trận chặt chẽ.

Khoảnh khắc quyết định xuất hiện cuối hiệp một. Quế Ngọc Hải thực hiện đường chuyền dài để Quang Hải thoát xuống dứt điểm, ghi bàn duy nhất giúp Việt Nam thắng 1-0.

Trận lượt về được tổ chức tại UAE vào tháng 6/2021. Tiến Linh đánh đầu mở tỷ số, nhưng Malaysia sau đó gỡ hòa từ chấm phạt đền.

Đến cuối trận, Văn Toàn mang về quả phạt 11m và Quế Ngọc Hải ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1. Kết quả này giúp Việt Nam tiến gần hơn tới vòng loại cuối World Cup 2022.

Hai cuộc đối đầu cho thấy Việt Nam đã dần tìm được cách kiểm soát lối chơi giàu sức mạnh của Malaysia. Khả năng tổ chức phòng ngự, giữ cự ly đội hình và tận dụng thời cơ trở thành chìa khóa giúp đội bóng áo đỏ giành trọn hai chiến thắng.

Việt Nam vs Malaysia tại AFF Cup 2022: Chiến thắng 3-0 ở Mỹ Đình

Ngày 27/12/2022, Việt Nam tiếp Malaysia tại vòng bảng AFF Cup. Tiến Linh mở tỷ số bằng một pha đánh đầu sau tình huống đá phạt góc của Hùng Dũng.

Trận đấu trở nên căng thẳng khi mỗi đội đều có một cầu thủ bị truất quyền thi đấu. Việt Nam vẫn giữ được sự chủ động và ghi thêm hai bàn nhờ công của Quế Ngọc Hải cùng Hoàng Đức.

Chiến thắng 3-0 giúp Việt Nam tạo lợi thế trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp đội bóng áo đỏ đánh bại Malaysia với cách biệt ba bàn tại AFF Cup.

Trận đấu tiếp tục củng cố ưu thế của Việt Nam tại Mỹ Đình. Sau cú ngã năm 2014, đội tuyển lần lượt thắng Malaysia 2-0 năm 2018, 1-0 ở chung kết cùng năm, 1-0 tại vòng loại World Cup 2019 và 3-0 tại AFF Cup 2022.

Việt Nam vs Malaysia giai đoạn 2025-2026: Những kết quả trái ngược

Ngày 10/6/2025, Malaysia tiếp Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027. Trận đấu trên sân Bukit Jalil kết thúc với tỷ số 4-0 nghiêng về đội chủ nhà.

Đây là thất bại đậm nhất của Việt Nam trước Malaysia trong giai đoạn được kho dữ liệu ghi nhận từ năm 2014. Cuộc đối đầu sau đó còn phát sinh tranh cãi liên quan đến tư cách thi đấu của một số cầu thủ Malaysia.

Đến trận lượt về ngày 31/3/2026, Việt Nam giành chiến thắng 3-1. Kết quả này giúp đội bóng áo đỏ lấy lại sự tự tin trước khi hai đội tiếp tục gặp nhau tại bán kết AFF Cup.

Ở trận lượt đi ngày 16/8, Xuân Son đánh đầu mở tỷ số trong thời gian bù giờ hiệp một. Sức ép của Việt Nam khiến Faris Danish phản lưới vào phút 86, khép lại chiến thắng 2-0 cho đội khách.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam vừa giành chiến thắng vừa giữ sạch lưới khi làm khách trước Malaysia tại AFF Cup. So với các chuyến đi năm 2010, 2014 và 2018, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đã tạo được lợi thế lớn nhất trước trận lượt về.

Nhận định Việt Nam vs Malaysia: Lợi thế lớn nhưng không được chủ quan

Đội tuyển Việt Nam đang có chuỗi 5 trận bất bại, gồm 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik ghi 15 bàn, chỉ thủng lưới một lần và giữ sạch lưới ở 4 trận.

Đình Bắc là một trong những mũi tấn công đáng chú ý nhất. Tiền đạo trẻ đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới AFF Cup 2026 với 5 bàn, xếp trên nhóm cầu thủ có 4 pha lập công.

Xuân Son cũng đang có phong độ tốt sau bàn mở tỷ số ở lượt đi. Hoàng Hên, Quang Hải và Hoàng Đức giúp HLV Kim Sang Sik sở hữu thêm nhiều phương án tạo đột biến.

Việt Nam không cần đẩy cao đội hình ngay từ đầu. Đội chủ nhà có thể ưu tiên giữ cự ly, kiểm soát nhịp độ và chờ khoảng trống khi Malaysia buộc phải dâng lên.

Malaysia phải thắng cách biệt hai bàn để đưa tổng tỷ số về thế cân bằng, hoặc cách biệt ít nhất ba bàn nếu muốn giành vé trong 90 phút. Nhiệm vụ này càng khó khăn khi đội khách thiếu nhiều cầu thủ vì chấn thương và lịch thi đấu của câu lạc bộ.

Dẫu vậy, bán kết AFF Cup 2014 là lời cảnh báo rõ ràng. Sự tập trung, khả năng phòng ngự tình huống cố định và cách ứng phó với sức ép đầu trận sẽ có ý nghĩa quyết định đối với Việt Nam.

Dự đoán Việt Nam vs Malaysia

Dự đoán số bàn thắng Việt Nam vs Malaysia

Việt Nam nhiều khả năng ưu tiên sự an toàn, còn Malaysia buộc phải tấn công. Thế trận có thể diễn ra chặt chẽ trong hiệp một trước khi xuất hiện nhiều khoảng trống hơn sau giờ nghỉ.

Hàng thủ Việt Nam mới nhận một bàn thua trong 5 trận gần nhất. Malaysia ghi 7 bàn trong cùng khoảng thời gian nhưng đã không thể xuyên thủng khung thành Việt Nam ở lượt đi.

Dự đoán tổng số bàn thắng: Từ 2-3 bàn.

Dự đoán tỷ số Việt Nam vs Malaysia

Việt Nam đang có lợi thế về tỷ số, phong độ và chiều sâu đội hình. Malaysia có thể tạo ra một số thời điểm khó khăn, nhưng khả năng đảo ngược cách biệt hai bàn tại Mỹ Đình không được đánh giá cao.

Đội chủ nhà không cần mạo hiểm tấn công, còn những khoảng trống phía sau hàng thủ Malaysia có thể giúp Xuân Son, Đình Bắc và Hoàng Hên tạo ra cơ hội.

Dự đoán tỷ số: Việt Nam 1-1 Malaysia.

Thông tin lực lượng Việt Nam vs Malaysia

Việt Nam: Không có cầu thủ bị treo giò; lực lượng nhìn chung ổn định. Đình Bắc cần thận trọng sau khi nhận thẻ vàng ở lượt đi.

Không có cầu thủ bị treo giò; lực lượng nhìn chung ổn định. Đình Bắc cần thận trọng sau khi nhận thẻ vàng ở lượt đi. Malaysia: Endrick dos Santos, Jimmy Raymond, Aliff Haiqal, Fazrul Amir và Wan Kuzain không thể góp mặt. Khả năng ra sân của Rodney Celvin còn bỏ ngỏ sau chấn thương ở lượt đi.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Malaysia

Việt Nam: Patrik Lê Giang; Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung, Phạm Xuân Mạnh; Trương Tiến Anh, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Văn Vĩ; Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Xuân Son.

Patrik Lê Giang; Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung, Phạm Xuân Mạnh; Trương Tiến Anh, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Văn Vĩ; Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Xuân Son. Malaysia: Azri Ghani; Ahmad, Aysar Hadi, Shamsui, Faris Danish; Sergio Aguero, Ahmad, Mohamadou Sumareh; Dairy Sham, Pavithran Gunalan, Paulo Josué.

Phong độ và lịch sử đối đầu Việt Nam vs Malaysia

Phong độ Việt Nam: Thắng 4, hòa 1 trong 5 trận gần nhất; ghi 15 bàn và thủng lưới 1 lần.

Thắng 4, hòa 1 trong 5 trận gần nhất; ghi 15 bàn và thủng lưới 1 lần. Phong độ Malaysia: Thắng 3, thua 2 trong 5 trận gần nhất; ghi 7 bàn và nhận 5 bàn thua.

Thắng 3, thua 2 trong 5 trận gần nhất; ghi 7 bàn và nhận 5 bàn thua. Đối đầu từ năm 2014: Việt Nam thắng 10, hòa 1 và thua 2 trong 13 trận được kho dữ liệu ghi nhận.

Việt Nam thắng 10, hòa 1 và thua 2 trong 13 trận được kho dữ liệu ghi nhận. Trận gần nhất: Malaysia 0-2 Việt Nam, bán kết lượt đi AFF Cup 2026.

Malaysia 0-2 Việt Nam, bán kết lượt đi AFF Cup 2026. Lần gần nhất Malaysia thắng tại Mỹ Đình: Bán kết lượt về AFF Cup 2014, tỷ số 4-2.

Bán kết lượt về AFF Cup 2014, tỷ số 4-2. Thành tích của Việt Nam tại Mỹ Đình: Thắng 4 trong 5 lần tiếp Malaysia được dữ liệu ghi nhận.

Việt Nam vs Malaysia tại AFF Cup 2026: Mỹ Đình chờ một kết thúc khác năm 2014

Việt Nam trở lại Mỹ Đình với lợi thế giống năm 2014, nhưng khoảng cách hiện tại lớn hơn và hàng phòng ngự chưa để Malaysia ghi bàn. Chiến thắng 2-0 trên sân khách giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik có nhiều lựa chọn về chiến thuật.

Malaysia chắc chắn sẽ nhắc lại màn ngược dòng cách đây 12 năm để củng cố tinh thần. Việt Nam cũng sở hữu ký ức đẹp trước đối thủ này tại Mỹ Đình, nổi bật nhất là chiến thắng 1-0 trong trận chung kết AFF Cup 2018.

Nếu duy trì sự tập trung và không bị cuốn vào thế trận vội vàng, Việt Nam có đủ cơ sở để bảo vệ lợi thế, giành vé vào chung kết và viết thêm một chương tích cực trong lịch sử đối đầu nhiều duyên nợ với Malaysia.