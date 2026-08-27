Thể thao 360 Lịch thi đấu Cúp Liên đoàn Anh hôm nay 27/8 và ngày mai 28/8/2026: Tottenham, Newcastle thắng, Chelsea ra sân Lịch thi đấu Cúp Liên đoàn Anh hôm nay 27/8 và ngày mai 28/8/2026 tiếp tục thu hút sự chú ý khi Tottenham và Newcastle đã giành chiến thắng, còn Chelsea sẽ tiếp Luton lúc 01h30 rạng sáng mai.

Lịch thi đấu Cúp Liên đoàn Anh hôm nay 27/8 và ngày mai 28/8

Loạt trận vòng 1/32 Cúp Liên đoàn Anh tiếp tục diễn ra trong hai ngày 27 và 28/8. Tottenham, Newcastle và Everton đã hoàn thành trận đấu, trong khi Chelsea và Fulham là hai đại diện đáng chú ý ra sân trong rạng sáng ngày mai.

Người đọc có thể xem đầy đủ lịch thi đấu League Cup Anh để cập nhật toàn bộ các cặp đấu của vòng 1/32.

Chelsea vs Luton đá lúc mấy giờ?

Chelsea vs Luton diễn ra lúc 01h30 ngày 28/8/2026 theo giờ Việt Nam tại Stamford Bridge. Đây là trận đấu đáng chú ý nhất trong phần còn lại của lịch League Cup rạng sáng mai.

Sau màn ra quân của Tottenham, Newcastle và Everton, Chelsea trở thành một trong những đội bóng Ngoại hạng Anh tiếp theo bước vào cuộc đua tại Cúp Liên đoàn.

Chỉ 30 phút sau khi Chelsea bắt đầu thi đấu, Fulham tiếp AFC Wimbledon lúc 02h00 tại Craven Cottage.

Tottenham thắng 5-1, Newcastle vượt qua West Brom

Các trận trong rạng sáng 27/8 đã chứng kiến nhiều đội bóng quen thuộc của Ngoại hạng Anh giành quyền đi tiếp. Tottenham tạo ra chiến thắng đậm 5-1 trước Charlton, Newcastle vượt qua West Brom với tỷ số 3-2, còn Everton thắng Preston 4-0.

Trong khi đó, Burnley phải dừng bước sau khi hòa Bradford 0-0 và thua 2-4 trong loạt sút luân lưu.