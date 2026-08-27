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    Lịch thi đấu Europa League hôm nay 27/8 và ngày mai 28/8/2026: Benfica, Besiktas, Salzburg quyết vé đi tiếp

    Văn Khoa 27/08/2026 07:41

    Lịch thi đấu Europa League hôm nay 27/8 và ngày mai 28/8/2026 có 12 trận play-off, trong đó Benfica, Besiktas, Red Bull Salzburg, Anderlecht và Trabzonspor cùng bước vào những màn so tài quan trọng.

    Lịch thi đấu Europa League hôm nay 27/8 và ngày mai 28/8

    Theo lịch thi đấu Europa League, vòng play-off có 2 trận diễn ra lúc 23h00 hôm nay và 10 trận nối tiếp từ 00h00 đến 01h30 ngày 28/8 theo giờ Việt Nam.

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    Benfica đá lúc mấy giờ?

    Benfica làm khách trước Aarhus vào lúc 01h00 ngày 28/8. Đại diện Bồ Đào Nha đang sở hữu lợi thế sau chiến thắng 3-1 ở trận đầu tiên giữa hai đội.

    Khoảng cách hai bàn giúp Benfica có vị thế thuận lợi trước màn tái đấu, nhưng tấm vé đi tiếp vẫn chỉ được xác định sau khi cặp đấu hoàn thành.

    Cùng thời điểm Benfica ra sân, CSKA Sofia tiếp OFI và FC Thun đối đầu Lech Poznan.

    Besiktas, Salzburg và Anderlecht nắm lợi thế

    Besiktas làm khách trước Kauno Žalgiris lúc 00h00 ngày 28/8. Đại diện Thổ Nhĩ Kỳ đã thắng 3-0 trong trận đầu tiên nên đang sở hữu ưu thế lớn.

    Red Bull Salzburg cũng ra sân lúc 00h00 và tiếp Mjallby AIF. Salzburg thắng 1-0 trên sân đối phương ở trận trước.

    Anderlecht thậm chí có lợi thế lớn hơn khi từng đánh bại Kairat Almaty 3-0. Hai đội tái đấu lúc 01h30 ngày 28/8 tại Lotto Park.

    Với hàng loạt cặp đấu bước vào trận quyết định, lịch thi đấu Cúp C2 hôm nay và ngày mai tập trung chủ yếu từ 23h00 tối 27/8 đến 01h30 rạng sáng 28/8.

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      Lịch thi đấu Europa League hôm nay 27/8 và ngày mai 28/8/2026: Benfica, Besiktas, Salzburg quyết vé đi tiếp
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