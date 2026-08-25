Thể thao 360 Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 2: MU tiếp Ipswich, Arsenal đại chiến Aston Villa Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 2 mùa giải 2026/2027 diễn ra từ ngày 29/8 đến rạng sáng 1/9 theo giờ Việt Nam, với nhiều trận đấu đáng chú ý như MU gặp Ipswich Town, Tottenham đối đầu Newcastle, Liverpool tiếp Nottingham Forest và Aston Villa đại chiến Arsenal.

Vòng 2 Ngoại hạng Anh (Premier League) 2026/2027 hứa hẹn tiếp tục sôi động khi hàng loạt đội bóng lớn bước vào những cuộc đối đầu đáng chú ý. Theo lịch đã được Ban tổ chức Premier League điều chỉnh cho truyền hình, 10 trận đấu của vòng này được tổ chức từ ngày 28 đến 31/8 theo giờ Anh.

Tính theo giờ Việt Nam, vòng đấu bắt đầu vào rạng sáng 29/8 và khép lại rạng sáng 1/9.

Chi tiết lịch thi đấu Vòng 2 ngoại hạng Anh

Lịch thi đấu được quy đổi sang giờ Việt Nam từ lịch chính thức của Premier League. Thời gian có thể tiếp tục được điều chỉnh trong trường hợp phát sinh thay đổi từ Ban tổ chức.

MU tiếp Ipswich tại Old Trafford

Một trong những trận đấu nhận được nhiều sự quan tâm ở vòng 2 là cuộc đối đầu giữa Manchester United và Ipswich Town, diễn ra lúc 22h30 ngày 30/8 theo giờ Việt Nam.

Đây là trận sân nhà đầu tiên của MU tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/2027. "Quỷ đỏ" bước vào vòng đấu này với áp lực đáng kể sau thất bại 0-2 trước tân binh Hull City trong ngày ra quân.

Ipswich, trong khi đó, khởi đầu mùa giải đầy hứng khởi khi đánh bại Sunderland 2-1. Vì vậy, dù được chơi tại Old Trafford, MU không thể xem nhẹ đối thủ mới trở lại Premier League.

Trận MU - Ipswich được Premier League xếp vào khung 16h30 ngày Chủ Nhật theo giờ Anh, tương ứng 22h30 ngày 30/8 theo giờ Việt Nam.

Aston Villa - Arsenal: Tâm điểm vòng 2 ngoại hạng Anh

Trận đấu muộn nhất và cũng là một trong những cặp đấu đáng chú ý nhất vòng 2 diễn ra giữa Aston Villa và Arsenal.

Cuộc đối đầu được tổ chức lúc 20h00 ngày 31/8 theo giờ Anh, tức 02h00 rạng sáng 1/9 theo giờ Việt Nam.

Arsenal bước vào mùa giải 2026/2027 với vị thế đặc biệt khi là nhà đương kim vô địch Premier League. Trong khi đó, chuyến làm khách trên sân Aston Villa được xem là một trong những thử thách đáng kể đầu tiên của đội bóng thành London ở mùa giải mới.

Kết quả trận đấu này vì thế có thể sớm tạo ra những tác động đến cuộc đua ở nhóm đầu bảng xếp hạng.

Liverpool và Man City gặp những thử thách đáng chú ý

Liverpool được chơi trên sân nhà trước Nottingham Forest lúc 18h30 ngày 29/8. Đây là khung giờ thuận lợi để người hâm mộ bóng đá Việt Nam theo dõi.

Trong khi đó, Manchester City phải làm khách trên sân Crystal Palace. Trận đấu diễn ra lúc 02h00 rạng sáng 29/8, là trận mở màn vòng 2.

Theo lịch chính thức, trận Crystal Palace - Man City được chuyển sang tối thứ Sáu để phục vụ lịch truyền hình tại Anh.

Tottenham cũng có một trận đấu đáng chú ý khi tiếp Newcastle vào lúc 23h30 ngày 29/8. Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng đều đặt mục tiêu cạnh tranh vị trí trong nhóm dự cúp châu Âu.

Lịch vòng 2 Ngoại hạng Anh có gì đáng chú ý?

Vòng 2 Premier League 2026/2027 trải dài trong bốn ngày theo giờ Anh. Các trận đấu được phân bổ từ tối thứ Sáu đến tối thứ Hai nhằm phục vụ lịch phát sóng truyền hình.

Đáng chú ý, người hâm mộ Việt Nam có thể theo dõi liên tiếp nhiều đội bóng lớn vào cuối tuần: Liverpool và Tottenham thi đấu tối thứ Bảy; Chelsea và MU ra sân tối Chủ nhật; còn Arsenal thi đấu vào rạng sáng thứ Ba.

Kết quả Vòng 1 - Ngoại hạng Anh 2026/2027

Người hâm mộ có thể theo dõi lịch thi đấu, kết quả và những thay đổi mới nhất của mùa giải trên trang chính thức Premier League hoặc trang dữ liệu giải bóng đá ngoại hạng Anh.