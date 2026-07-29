Liên đoàn Bóng đá Đức tính đường đăng cai World Cup 2038 cùng ý tưởng bắt tay với Pháp Bóng đá Đức bày tỏ tham vọng đưa World Cup trở lại vào năm 2038 hoặc 2042, mở ra kịch bản bắt tay cùng Pháp nếu FIFA điều chỉnh quy tắc xoay vòng đăng cai.

Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) đã chính thức lên tiếng về tham vọng đưa World Cup trở lại quê nhà vào năm 2042, đồng thời không giấu giếm ý định chạy đua giành quyền đăng cai sớm hơn vào năm 2038. Đáng chú ý, một kịch bản liên danh tổ chức giữa hai cường quốc bóng đá châu Âu là Đức và Pháp cũng đang được thảo luận sôi nổi.

World Cup sẽ trở lại sau 4 năm nữa. Ảnh: Getty.

Quyết tâm từ thượng tầng bóng đá Đức

Xác nhận về định hướng chiến lược này, ông Axel Hellmann, thành viên ban lãnh đạo DFB, cho biết tổ chức này đang tích cực chuẩn bị hồ sơ dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Bernd Neuendorf. Trả lời phỏng vấn trên tờ Foot Mercato, ông Hellmann khẳng định sự quyết tâm của DFB trong việc đưa ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tái ngộ người hâm mộ Đức.

Tuy nhiên, ông Hellmann cũng thừa nhận kế hoạch cho năm 2038 vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào các quy định khung và quyết định mang tính chiến lược từ phía Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).

Rào cản từ nguyên tắc xoay vòng của FIFA

Mặc dù tham vọng của người Đức là rất rõ ràng, lộ trình hướng tới World Cup 2038 đang gặp thách thức lớn bởi quy định xoay vòng đăng cai giữa các châu lục của FIFA. Cụ thể, sau kỳ đại hội năm 2026 diễn ra tại Bắc Mỹ, World Cup 2030 sẽ do ba quốc gia Morocco, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đồng tổ chức (kèm một số trận đấu kỷ niệm tại Argentina, Uruguay và Paraguay). Tiếp đó, kỳ World Cup 2034 đã được ấn định trao quyền cho Saudi Arabia.

Theo thứ tự ưu tiên xoay vòng hiện hành, các khu vực như Bắc Mỹ hoặc châu Đại Dương mới là những ứng viên hàng đầu cho kỳ World Cup 2038, thay vì châu Âu.

Kỳ vọng vào bước ngoặt quy định và màn bắt tay với Pháp

Bên cạnh mục tiêu dài hạn cho năm 2042, phía Đức vẫn đang đặt kỳ vọng FIFA sẽ nới lỏng hoặc sửa đổi các quy định hiện hành. Nếu cơ chế xoay vòng được điều chỉnh linh hoạt hơn, cơ hội sẽ mở ra cho các quốc gia châu Âu nộp hồ sơ xin đăng cai kỳ World Cup 2038.

Trong kịch bản thuận lợi đó, việc liên danh giữa Đức và Pháp được xem là một màn bắt tay chiến lược đầy tiềm năng. Sự kết hợp giữa hai nền bóng đá có hạ tầng hiện đại, kinh nghiệm tổ chức phong phú cùng vị thế hàng đầu thế giới được tin rằng sẽ tạo nên một hồ sơ đăng cai vô cùng nặng ký trước FIFA.