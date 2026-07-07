Thời sự Lâm Đồng Liên đoàn Lao động Lâm Đồng đẩy mạnh chăm lo đoàn viên, người lao động Chiều 7/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) lần thứ II, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2026, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Đến dự có các đồng chí Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Phạm Thị Hồng Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026 - 2031; báo cáo kết quả hoạt động công đoàn, công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026; báo cáo quyết toán tài chính công đoàn năm 2025, dự toán năm 2026 và tổng kết Tháng Công nhân, Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2026.

Đại biểu dự hội nghị

Theo báo cáo của LĐLĐ tỉnh, hiện toàn tỉnh có 28 công đoàn xã, phường, đặc khu trực thuộc, cùng 988 công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn, với 93.871 đoàn viên. Trong 6 tháng đầu năm, tình hình tư tưởng đoàn viên, người lao động cơ bản ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Nhà nước.

Tuy nhiên, một số doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vẫn gặp khó khăn do thiếu đơn hàng, phải cắt giảm giờ làm, ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống của người lao động. Tình trạng nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp vẫn còn xảy ra ở một số doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Phú Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh điều hành tại hội nghị

LĐLĐ tỉnh đã phối hợp thanh tra việc chấp hành pháp luật lao động tại một doanh nghiệp, tham gia điều tra 11 vụ tai nạn lao động; đồng thời tiếp tục hỗ trợ giải quyết các vụ việc liên quan đến quyền lợi người lao động. Qua can thiệp của tổ chức công đoàn, doanh nghiệp đã tiếp nhận người lao động trở lại làm việc.

Công tác chăm lo đời sống đoàn viên trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai hiệu quả. Gần 108.000 lượt đoàn viên, người lao động được thụ hưởng các chương trình chăm lo với tổng kinh phí trên 43 tỷ đồng.

Các hoạt động hỗ trợ khác được triển khai với tổng kinh phí trên 7 tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp công đoàn đã hỗ trợ 1.397 đoàn viên bị ảnh hưởng bởi đợt ngập lụt cuối năm 2025 với tổng số tiền 1 tỷ đồng.

Đại biểu tham luận tại hội nghị

Trong công tác kiểm tra, giám sát, uỷ ban kiểm tra công đoàn các cấp đã thực hiện 863 cuộc kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính và tài sản công đoàn. Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các đơn vị thực hiện đúng quy định về quản lý, thu - chi, công khai tài chính theo quy định.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận các nhiệm vụ liên quan đến phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, chăm lo đời sống đoàn viên.

Đồng chí Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả đóng góp quan trọng của các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đối với quá trình phát triển của địa phương trong thời gian qua.

Để phong trào công nhân và hoạt động công đoàn thực sự phát huy vai trò trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Thị Hạnh đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong huy động và kết nối nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công đoàn cần tạo phong trào thi đua mạnh mẽ trong công nhân, viên chức, lao động; khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, cải tiến kỹ thuật.

Quang cảnh hội nghị

Cùng với đó, tích cực phối hợp triển khai đào tạo nghề, đẩy mạnh các giải pháp cải thiện đời sống đoàn viên, người lao động, triển khai hiệu quả các chương trình phúc lợi, an sinh xã hội. Mặt khác, thành lập thêm công đoàn cơ sở; thực hiện hiệu quả vai trò giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý các chính sách liên quan đến người lao động và sự phát triển bền vững của tỉnh.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức công đoàn năm 2025

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức công đoàn năm 2025

Dịp này, LĐLĐ tỉnh đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức công đoàn năm 2025.