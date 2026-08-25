Y tế - Sức khỏe Liên đoàn Lao động Việt Nam phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe cho người lao động Sáng 25/8, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc về kiến thức chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Cán bộ, công chức, viên chức tham gia tập huấn tại điểm cầu Lâm Đồng



Hoạt động này nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ công đoàn và người lao động trong việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp, từ đó xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng tham dự lớp tập huấn



Trong 2 ngày (25 - 26/8), các đại biểu được tập huấn các nội dung chuyên đề về: chăm sóc sức khỏe chủ động; chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người lao động tại nơi làm việc; cải thiện điều kiện lao động, chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp; tư vấn sức khỏe sinh sản, chính sách dân số và hỗ trợ lao động nữ; phân loại điều kiện lao động và xếp loại nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ...

Các cấp công đoàn tại Lâm Đồng luôn chú trọng đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc, tư vấn sức khỏe cho người lao động

Tại Lâm Đồng, thời gian qua, các hoạt động thăm khám, chăm sóc, tư vấn sức khỏe cho người lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp luôn được các cấp công đoàn chú trọng đẩy mạnh.

Qua đó, giúp người lao động có sức khỏe thể chất và tinh thần tốt hơn để yên tâm công tác, lao động sản xuất và gắn bó hơn với tổ chức Công đoàn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.