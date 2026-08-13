Văn hóa - Giải trí Liên hoan “Tiếng hát thiếu nhi các dân tộc” năm 2026 Ngày 13/8, tại Hội trường UBND xã Tuy Đức, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Liên hoan “Tiếng hát thiếu nhi các dân tộc” năm 2026, với chủ đề “Tiếng hát nối liền bản làng”.

Đồng chí Đoàn Minh Tâm, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh phát biểu khai mạc liên hoan

Phát biểu khai mạc liên hoan, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Đoàn Minh Tâm nhấn mạnh, chương trình nhằm tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh trong dịp hè; tạo điều kiện để thiếu nhi giao lưu, học hỏi, phát huy năng khiếu, đồng thời tuyên truyền về Luật Trẻ em, quyền và bổn phận của trẻ em.



Toàn cảnh Liên hoan “Tiếng hát thiếu nhi các dân tộc” năm 2026

Liên hoan có các đội văn nghệ đến từ 8 xã gồm Tuy Đức, Quảng Trực, Thuận Hạnh, Đức An, Trường Xuân, Thuận An, Đắk Song và Đắk Wil.

Với chủ đề “Tiếng hát nối liền bản làng”, các đội đã mang đến liên hoan nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, phong phú về hình thức, trong đó phần hát là chủ đạo, kết hợp múa phụ họa.

Nội dung các tiết mục tập trung ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam, tình yêu quê hương, đất nước; truyền thống Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và những giá trị văn hóa đặc sắc của các địa phương.



Nội dung các tiết mục tập trung ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam, tình yêu quê hương, đất nước

Không chỉ tạo sân chơi nghệ thuật trong dịp hè, liên hoan còn góp phần tuyên truyền, giáo dục thiếu nhi về Luật Trẻ em, quyền tham gia của trẻ em và bổn phận của trẻ em; nâng cao nhận thức của gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em. Qua đó, khích lệ các em tích cực học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ.



Nội dung tiết mục ca ngợi truyền thống Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Các tiết mục mang đậm sắc màu văn hóa dân tộc, những giai điệu trong trẻo, hồn nhiên cùng sự tự tin của các em thiếu nhi đã tạo nên không khí sôi nổi, vui tươi, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khán giả.

Đây cũng là dịp để thiếu nhi các địa phương giao lưu, học hỏi, tăng cường tình đoàn kết và cùng lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống.



Các đội thi mang đến nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, giàu màu sắc văn hóa

Kết thúc liên hoan, giải Nhất thuộc về xã Thuận An; 2 giải Nhì thuộc về xã Đức An và Trường Xuân; 2 giải Ba thuộc về các xã Tuy Đức, Quảng Trực và 3 giải Khuyến khích thuộc về các xã Đắk Wil, Đắk Song và Thuận Hạnh.