Lincoln Red Imps và Mjällby bất phân thắng bại tại Victoria Stadium Lincoln Red Imps hòa Mjällby 0-0 tại Victoria Stadium, khiến cả hai đội cùng khép lại trận đấu mà không tạo được khác biệt.

Lincoln Red Imps 0 - 0 Mjällby Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Lincoln Red Imps tiếp đón Mjällby.

13' Mjällby nhỉnh hơn trong thế trận giằng co Sau 13 phút, Mjällby nhỉnh hơn về khả năng kiểm soát với tỷ lệ cầm bóng 45 - 55, nhưng Lincoln Red Imps vẫn giữ thế trận khá cân bằng. Mjällby có nhiều hơn một pha dứt điểm, với tổng số lần dứt điểm là 1 - 2 và trúng đích 0 - 1.

25' Mjällby nhỉnh hơn trong thế trận cân bằng Phút 25', Mjällby đang nhỉnh hơn đôi chút với 53% thời lượng cầm bóng, nhưng Lincoln Red Imps vẫn giữ được thế trận cân bằng. Hai đội cùng có 3 pha dứt điểm, trong đó Mjällby trúng đích 2 lần so với 1 của đối thủ, cho thấy đội khách tạo ra cơ hội rõ nét hơn.

32' Tom Pettersson nhận thẻ vàng Phút 32, Tom Pettersson nhận thẻ vàng. Trận đấu vẫn đang cân bằng với tỷ số 0-0.

37' Mjällby nhỉnh hơn trong thế trận giằng co Phút 37, Mjällby nhỉnh hơn về khả năng kiểm soát với tỷ lệ cầm bóng 43 - 57 và số lần dứt điểm 5 - 6. Đội khách tạo sức ép rõ hơn qua 3 cú sút trúng đích so với 1, nhưng Lincoln Red Imps vẫn giữ được thế trận chặt chẽ khi tỷ số chưa được mở.

39' Áki Samuelsen nhận thẻ vàng ở phút 39 Phút 39, Áki Samuelsen nhận thẻ vàng trong thế trận đang diễn ra khá giằng co. Lincoln Red Imps và Mjällby vẫn chưa tạo được khác biệt.

42' Toni García nhận thẻ vàng ở phút 42 Phút 42', Toni García nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu giữa Lincoln Red Imps và Mjällby vẫn chưa có bàn thắng, nhưng các pha va chạm đang xuất hiện dày hơn.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Jeppe Kjær vào sân đầu hiệp hai Phút 46', Jeppe Kjær được tung vào sân thay Ali Youssef, ngay sau giờ nghỉ.

46' Álex Mula vào sân đầu hiệp hai Phút 46, Álex Mula được tung vào sân thay Facundo Álvarez khi Lincoln Red Imps và Mjällby vẫn hòa 0-0. Quyết định thay người mở ra tín hiệu điều chỉnh đầu hiệp hai trong thế trận chưa có bàn thắng.

46' Nico Clara Pinto vào sân đầu hiệp hai Phút 46', Nico Clara Pinto vào sân thay Toni García, ngay sau giờ nghỉ khi Lincoln Red Imps và Mjällby vẫn hòa 0-0. Sự điều chỉnh này mang đến luồng gió mới cho thế trận đang giằng co.

49' Nano nhận thẻ vàng ở phút 49 Phút 49, Nano nhận thẻ vàng. Trận đấu vẫn chưa có bàn thắng, khi Lincoln Red Imps và Mjällby đang giữ thế cân bằng.

50' Mjällby nhỉnh hơn trong thế trận giằng co Bước sang phút 50, Mjällby đang nắm thế chủ động khi kiểm soát bóng 44 - 56 và vượt trội về dứt điểm 5 - 9, trong đó có 1 - 4 lần trúng đích. Lincoln Red Imps chịu sức ép nhiều hơn, thể hiện qua số pha cứu thua 4 - 1, dù thế trận vẫn chưa có bàn thắng.

56' Ludvig Svanberg nhận thẻ vàng Phút 56, Ludvig Svanberg nhận thẻ vàng, thêm một lần trận đấu bị ngắt quãng bởi án phạt.

62' Mjällby lấn lướt, Lincoln chống đỡ Phút 62 , Mjällby đang là đội chủ động hơn với thời lượng cầm bóng 46 - 54 và số pha dứt điểm vượt trội 7 - 13 . Lincoln Red Imps chịu sức ép rõ rệt khi thủ môn phải thực hiện 6 - 1 pha cứu thua, trong khi thế trận vẫn chưa có bàn thắng.

64' Villiam Granath vào sân thay Max Nielsen Phút 64, Villiam Granath được tung vào sân thay Max Nielsen. Mjällby tiếp tục điều chỉnh nhân sự trong thế trận vẫn chưa có bàn thắng.

64' Viktor Gustafson vào sân thay Leandersson Phút 64, Viktor Gustafson vào sân thay Romeo Arrhenius Leandersson. Một sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý trong hiệp hai.

65' Yussef Flalhi Idrissi vào sân Phút 65, Yussef Flalhi Idrissi vào sân thay Kike Gómez. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý ở thời điểm trận đấu đang diễn ra.

66' Olle Lindberg vào sân ở phút 66 Phút 66, Olle Lindberg được tung vào sân thay Elliot Stroud. Mjällby có sự điều chỉnh trong thế trận vẫn đang bất phân thắng bại.

69' Jeppe Kjær nhận thẻ vàng ở phút 69 Phút 69', Jeppe Kjær nhận thẻ vàng. Khi Lincoln Red Imps và Mjällby vẫn hòa 0-0, trận đấu đang trở nên căng thẳng hơn ở những phút cuối.

71' Ethan Jolley vào sân ở phút 71 Phút 71, Ethan Jolley được tung vào sân thay Joe. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý trong hiệp hai.

72' Mandi nhận thẻ vàng ở phút 72 Phút 72, Mandi nhận thẻ vàng sau một tình huống khiến trọng tài phải can thiệp. Trận đấu đang diễn ra quyết liệt khi hai đội vẫn chưa thể tạo ra khác biệt.

74' Mjällby lấn lướt, Lincoln chịu trận Phút 74, Mjällby đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 44 - 56 và vượt trội về dứt điểm 9 - 15. Lincoln Red Imps phải lùi sâu chống đỡ, thể hiện qua số lần cứu thua 7 - 3, trong khi trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

77' Julliani Eersteling nhận thẻ vàng Phút 77, Julliani Eersteling nhận thẻ vàng, trong lúc trận đấu giữa Lincoln Red Imps và Mjällby vẫn đang diễn ra căng thẳng.

82' Axel Norén vào sân phút 82 Phút 82, Axel Norén vào sân thay Ludvig Svanberg.

86' Mjällby ép sân, Lincoln chống đỡ Phút 86', Mjällby đang chủ động hơn với thời lượng cầm bóng 43 - 57, đồng thời vượt trội về dứt điểm 11 - 15 và phạt góc 4 - 8. Lincoln Red Imps vẫn kiên cường phòng ngự, giữ tỷ số 0-0 trước sức ép ngày càng rõ của đối thủ.

88' Lincoln Red Imps thay người phút 88 Phút 88, Gabri Cardozo vào sân thay Christian Rutjens. Lincoln Red Imps và Mjällby vẫn bất phân thắng bại, khiến những phút cuối hứa hẹn sẽ rất căng thẳng.

90+1' Jesper Gustavsson nhận thẻ vàng phút bù giờ Phút 90+1', Jesper Gustavsson nhận thẻ vàng. Trận đấu bước vào những phút cuối mà vẫn chưa có bàn thắng.

KT Kết thúc: Lincoln Red Imps 0-0 Mjällby Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 00:52 29/07/2026

Đội hình chính thức Lincoln Red Imps Sơ đồ 3-5-2 Mjällby Sơ đồ 3-4-3 1 Nauzet García 66 Julliani Eersteling 8 Mandi 3 Christian Rutjens 18 Toni García 32 Facundo Álvarez 6 Bernardo Lopes 23 Joe 21 Nano 9 Kike Gómez 44 Manu Toledano 13 Robin Wallinder 5 Abdullah Iqbal 2 Ludvig Svanberg 24 Tom Pettersson 39 Romeo Arrhenius Leandersson 25 Max Nielsen 22 Jesper Gustavsson 23 Áki Samuelsen 9 Ali Youssef 18 Jacob Bergström 17 Elliot Stroud Dự bị Lincoln Red Imps 2 Ethan Jolley 4 Nico Clara Pinto 5 Gabri Cardozo 7 Lee Casciaro 10 Álex Mula 13 Jaylan Hankins 19 Yussef Flalhi Idrissi 20 Ethan Britto 22 Graeme Torrilla Mjällby 3 Martin Agnarsson 4 Axel Norén 7 Viktor Gustafson 8 Teo Helge 10 Jeppe Kjær 14 Villiam Granath 15 Bork Bang-Kittilsen 19 Abdoulie Manneh 27 Ludvig Tidstrand Cập nhật đội hình lúc 22:20 28/07/2026

Lincoln Red Imps Thống kê Mjällby 44% Kiểm soát bóng 56% 12 Dứt điểm 15 4 Trúng đích 9 5 Phạt góc 8 28 Phạm lỗi 22 2 Việt vị 0 9 Thủ môn cứu thua 4

Thông tin trận đấu

Lincoln Red Imps sẽ đối đầu Mjällby tại Victoria Stadium lúc 23h ngày 28/07/2026 trong khuôn khổ UEFA Champions League. Đây là trận đấu được chú ý bởi hai đội từng chạm trán một lần gần nhất, với phần thắng thuộc về Mjällby.

Những dữ liệu hiện có chưa bao gồm vị trí của hai đội, phong độ gần đây, danh sách cầu thủ vắng mặt hoặc đội hình dự kiến chi tiết. Vì vậy, đánh giá trước trận cần tập trung vào xu hướng đối đầu đã được ghi nhận và bối cảnh thi đấu tại Victoria Stadium.

Mjällby có lợi thế từ lần đối đầu gần nhất

Trong lần gặp nhau gần nhất, Lincoln Red Imps chưa giành chiến thắng và cũng không có trận hòa, trong khi Mjällby là đội chiến thắng. Thống kê này tạo cho đại diện Thụy Điển lợi thế tâm lý nhất định trước cuộc tái đấu, dù chỉ phản ánh một lần chạm trán và không thể đại diện cho toàn bộ tương quan hiện tại.

Với Lincoln Red Imps, việc được thi đấu tại Victoria Stadium có thể mang lại sự quen thuộc về mặt sân và không gian thi đấu. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà chỉ phát huy giá trị khi đội bóng duy trì được sự chủ động, đặc biệt trong những thời điểm Mjällby gây sức ép hoặc tìm cách kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Những điểm then chốt về chiến thuật

Do nguồn dữ liệu không cung cấp sơ đồ chiến thuật hay đội hình dự kiến, chưa thể xác định cách bố trí cụ thể của hai đội. Dù vậy, trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi khả năng chuyển đổi trạng thái, mức độ chắc chắn trong phòng ngự và cách mỗi bên xử lý những thời điểm trận đấu trở nên giằng co.

Lincoln Red Imps cần tận dụng yếu tố sân nhà để tạo thế trận cân bằng, đồng thời hạn chế những khoảng trống có thể giúp Mjällby khai thác lợi thế từ kết quả đối đầu trước đó. Việc giữ cự ly đội hình hợp lý sẽ quan trọng nếu đội chủ nhà muốn tránh bị cuốn vào thế trận do đối thủ kiểm soát.

Ở chiều ngược lại, Mjällby có thể bước vào trận đấu với sự tự tin cao hơn nhờ chiến thắng trong lần chạm trán gần nhất. Tuy nhiên, đội khách vẫn phải thích ứng với điều kiện thi đấu tại Victoria Stadium và duy trì tính kỷ luật, bởi một trận đấu tại sân khách luôn đòi hỏi khả năng kiểm soát rủi ro tốt hơn.

Nhận định trước trận

Mjällby đang có ưu thế rõ ràng hơn về dữ liệu đối đầu, nhưng khoảng cách thực tế giữa hai đội chưa thể được xác định đầy đủ do thiếu thông tin về phong độ, lực lượng và vị trí hiện tại. Lincoln Red Imps có cơ sở để kỳ vọng vào lợi thế sân nhà, trong khi Mjällby sở hữu điểm tựa tâm lý từ lần gặp gần nhất.

Nhìn chung, đây là trận đấu mà sự thận trọng và khả năng tận dụng thời cơ có thể giữ vai trò quyết định. Kết quả sẽ phụ thuộc nhiều vào cách Lincoln Red Imps khai thác sân nhà cũng như khả năng Mjällby duy trì ưu thế tâm lý mà không đánh mất sự tập trung trong suốt trận đấu.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Lincoln Red Imps · 0 thắng 0 hòa Mjällby · 1 thắng Mjällby 3 - 0 Lincoln Red Imps MJÄ

Lincoln Red Imps 5 trận gần nhất B H T Mjällby 5 trận gần nhất T B H H T