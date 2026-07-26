Lionel Messi tái xuất lặng lẽ tại giải hạng 4 Argentina sau chung kết World Cup 2026 Sáu ngày sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha tại chung kết World Cup 2026, Lionel Messi lần đầu xuất hiện trước công chúng khi đến khán đài theo dõi đội bóng của gia đình.

Sáu ngày sau thất bại 0-1 của đội tuyển Argentina trước Tây Ban Nha tại trận chung kết World Cup 2026, Lionel Messi đã có lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng. Siêu sao 39 tuổi lựa chọn một không gian tĩnh lặng tại giải hạng 4 Argentina (Primera C) để theo dõi trận đấu giữa Leones và Central Cordoba, thay vì tham gia các sự kiện truyền thông rầm rộ.

Khoảnh khắc lặng lẽ trên khán đài Antonio Di Giacomo

Sau thất bại nghiệt ngã và lỡ cơ hội bảo vệ ngôi vô địch thế giới, Messi hoàn toàn giữ kín mọi hoạt động. Khác với các đồng đội cùng HLV Lionel Scaloni trở về Buenos Aires trong sự chào đón của người hâm mộ hôm 20/7, Messi chọn bay thẳng về quê nhà Rosario để dành trọn thời gian nghỉ ngơi bên gia đình.

Messi trở thành khán giả đặc biệt trong trận đấu của Leones

Tại vòng 21 Primera C, Messi xuất hiện trên khán đài sân vận động Antonio Di Giacomo khi trận đấu đã bắt đầu. Mặc dù đội mũ trùm kín đầu nhằm tránh sự chú ý, hình ảnh chân sút 39 tuổi tay cầm bình trà mate quen thuộc, đi cùng con trai Mateo vẫn nhanh chóng trở thành tâm điểm của ống kính truyền hình.

Dù vừa trải qua nỗi buồn lớn ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Messi vẫn giữ sự thân thiện vốn có. Anh vui vẻ đáp lại những tràng pháo tay và tình cảm từ người hâm mộ trên khán đài, đặc biệt là các cổ động viên nhỏ tuổi.

Kết quả trầm lặng và ngày trở lại Inter Miami chưa xác định

Dù có sự hiện diện của Messi trên khán đài, đội chủ nhà Leones – câu lạc bộ do anh trai anh là Matias Messi làm chủ tịch – vẫn nhận thất bại 0-2 trước Central Cordoba sau các bàn thắng của Marcos Cordoba và Franco Fernandez.

Messi đến sân theo dõi trận đấu giữa Leones và Central Cordoba

Trận thua ngay trên sân nhà khiến Leones tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 4 tại bảng B với 29 điểm, lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Canuelas (36 điểm).

Kỳ nghỉ của Messi sẽ tiếp tục kéo dài trước khi anh hội quân trở lại cùng Inter Miami. Ban huấn luyện đội bóng Mỹ hiện vẫn chưa ấn định thời điểm siêu sao này thi đấu trở lại. HLV Guillermo Hoyos cho biết: "Hiện chưa có ngày cụ thể để Messi trở lại".