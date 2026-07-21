Lionel Messi và ngã rẽ sự nghiệp sau World Cup 2026: Ưu tiên gia đình giữa bão tin đồn giải nghệ Thất bại trước Tây Ban Nha tại chung kết World Cup 2026 đẩy ĐT Argentina vào cuộc chuyển giao lớn. Trong khi tương lai của Lionel Messi còn bỏ ngỏ, siêu sao 39 tuổi đã lập tức trở về Rosario để chăm sóc cha mình.

Bầu không khí tại Buenos Aires sau trận chung kết World Cup 2026 không chỉ mang màu sắc trầm buồn của thất bại trước Tây Ban Nha, mà còn bao trùm bởi sự bất định về tương lai của một thế hệ vàng. Ở tuổi 39, Lionel Messi đang đứng trước ngưỡng cửa quan trọng nhất của sự nghiệp quốc tế: tiếp tục dẫn dắt "La Albiceleste" hay dừng lại để nhường chỗ cho những làn gió mới.

Tương lai bất định của bộ đôi Messi - Scaloni

Theo nhà báo Hernán Castillo, Messi đã có những chia sẻ đầy cảm xúc với các đồng đội rằng trận chung kết vừa qua có thể là lần cuối cùng anh khoác lên mình màu áo sọc xanh trắng. Tuy nhiên, giới truyền thông Argentina vẫn nuôi hy vọng về một kịch bản khác, khi tầm ảnh hưởng của "El Pulga" vẫn là quá lớn đối với đội hình hiện tại.

Không chỉ Messi, HLV Lionel Scaloni cũng đang cân nhắc việc từ chức sau 6 năm gắn bó đầy vinh quang. Hợp đồng của chiến lược gia này sẽ đáo hạn vào cuối năm nay, và những phát biểu sau trận đấu cho thấy ông đang đứng trước nhu cầu tự làm mới bản thân sau một chu kỳ thành công rực rỡ nhưng cũng đầy áp lực.

Messi và HLV Scaloni sẽ có quyết định về tương lai của họ ở ĐT Argentina sau World Cup

Thời hạn cuối cùng từ AFA

Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) đã chính thức đưa ra đề nghị để cả Messi và Scaloni đưa ra quyết định cuối cùng chậm nhất vào tháng 9 tới. Đây là mốc thời gian quan trọng để đội tuyển chuẩn bị lộ trình cho các giải đấu quốc tế tiếp theo. AFA thậm chí đã lên kế hoạch cho một trận đấu chia tay tầm cỡ lịch sử nếu Messi quyết định dừng lại, một sự tri ân xứng đáng cho người đã thay đổi vị thế của bóng đá xứ sở Tango.

Chuyến bay riêng về Rosario và nỗi lo gia đình

Sự vắng mặt của Messi trong chuyến bay chở đội tuyển về Buenos Aires đã gây ra nhiều đồn đoán. Thay vì ở lại Mỹ để hội quân cùng Inter Miami như một số nguồn tin ban đầu, siêu sao này đã đáp chuyến bay riêng thẳng về quê nhà Rosario.

Messi đã lên máy bay về thẳng quê nhà Rosario để thăm hỏi bố anh, ông Jorge

Nguyên nhân thực sự nằm ở vấn đề gia đình. Ông Jorge Messi, cha của anh, đã lâm bệnh nặng từ trước khi World Cup khởi tranh. Dù chịu áp lực tâm lý cực lớn, Messi vẫn giữ vững sự chuyên nghiệp để thi đấu trọn vẹn giải đấu trước khi trở về thực hiện nghĩa vụ của một người con. Hiện tại, Inter Miami cũng đã xác nhận việc kéo dài kỳ nghỉ cho thủ quân của mình để anh có thêm thời gian bên cạnh gia đình.

ĐT Argentina đang đứng trước một cuộc đại tu thực sự. Lứa cầu thủ từng lên ngôi tại Qatar 2022 đã bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp. Sự ra đi nếu xảy ra của cả Messi và Scaloni sẽ đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên rực rỡ nhất lịch sử bóng đá nước này, mở ra một chương mới đầy thách thức nhưng cũng không kém phần kỳ vọng.