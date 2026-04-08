Liverpool đối mặt nỗi lo dở dang trong cuộc cải tổ lực lượng dưới thời HLV Iraola Chuyến du đấu hè phơi bày lỗ hổng lực lượng của Liverpool. Dù ban lãnh đạo cam kết đầu tư, các thương vụ bom tấn như Bradley Barcola vẫn chưa thể hoàn tất.

Chuyến du đấu tiền mùa giải trên đất Mỹ đã phơi bày thực trạng lực lượng của Liverpool trong giai đoạn chuyển giao dưới sự dẫn dắt của tân HLV Iraola. Mặc dù màn trình diễn ở hiệp một trong trận gặp Leeds mang lại nhiều tín hiệu lạc quan về mặt lối chơi, sự sa sút ở hiệp hai là lời nhắc nhở rõ ràng rằng đội hình hiện tại đang thiếu hụt chiều sâu trầm trọng.

Giám đốc điều hành Billy Hogan cùng Chủ tịch FSG Mike Gordon đều khẳng định chủ sở hữu sẵn sàng đầu tư để duy trì khả năng cạnh tranh danh hiệu. Dẫu vậy, những chuyển động thực tế trên thị trường chuyển nhượng lại chưa thể xua tan hoàn toàn sự hoài nghi từ phía người hâm mộ.

Iraola vẫn còn phải nhiều việc phải làm với Liverpool.

Bài toán hàng công sau sự ra đi của Mohamed Salah

Hàng công đang trở thành tâm điểm của đợt cải tổ lớn sau sự ra đi của Mohamed Salah. Liverpool đã sớm hoàn tất bản hợp đồng trị giá 34 triệu bảng mang tên Victor Munoz từ Osasuna, nhưng họ chắc chắn phải mang về thêm ít nhất một chân sút đẳng cấp. Sau khi vỡ kế hoạch với Yan Diomande, mục tiêu số một hiện tại chuyển sang Bradley Barcola của PSG.

Dù chân sút này cởi mở với viễn cảnh chuyển đến Anfield, rào cản lớn nhất nằm ở mức giá. Đội bóng nước Pháp định giá Barcola lên tới 145 triệu bảng, trong khi phía đại diện nước Anh chỉ sẵn sàng đàm phán ở mức 100 triệu bảng và hai bên hiện chưa có cuộc thảo luận chính thức nào.

Liverpool cần một bom tấn như Barcola.

Trong bối cảnh đó, áp lực gánh vác hành lang cánh sẽ chia sẻ bớt cho tài năng 17 tuổi Rio Ngumoha, cầu thủ thể hiện sự đa năng cùng phẩm chất phù hợp với triết lý của HLV Iraola.

Sự biến động ở tuyến đầu chưa dừng lại khi tương lai của Cody Gakpo bị đặt dấu hỏi trước sự theo sát từ Tottenham. Do Hugo Ekitike dính chấn thương đứt dây chằng Achilles và không thể thi đấu năm nay, việc để Gakpo ra đi sẽ là quyết định cực kỳ mạo hiểm trừ khi tìm được phương án thay thế chất lượng. Ở chiều ngược lại, Alexander Isak và Florian Wirtz đã có màn khởi đầu tiền mùa giải tương đối hứa hẹn, còn Federico Chiesa bày tỏ mong muốn ở lại chiến đấu giành vị trí dù nhận được những lời mời gọi trở về Ý.

Tuyến giữa xáo trộn và áp lực thời gian trước mùa giải mới

Tuyến giữa của đội bóng ghi nhận nhiều tín hiệu ổn định hơn nhờ các bản hợp đồng mới dành cho Dominik Szoboszlai và Ryan Gravenberch, cùng sự trở lại tập luyện của Wataru Endo và Stefan Bajcetic. HLV Iraola cũng đối mặt thách thức lớn trong việc khôi phục phong độ đỉnh cao cho Alexis Mac Allister sau một mùa giải thi đấu dưới kỳ vọng.

Trong khi đó, Curtis Jones đang tiến gần đến chuyến dịch chuyển sang Inter Milan với mức phí khoảng 35 triệu bảng. Việc bán Jones phụ thuộc nhiều vào sự trưởng thành của tài năng 19 tuổi Trey Nyoni. Để gia tăng chất thép, đội bóng đã gửi lời hỏi mua Adam Wharton từ Crystal Palace nhưng phải cạnh tranh khốc liệt với nhiều đối thủ khác.

Sự chuẩn bị của Lữ đoàn đỏ vẫn chưa hoàn thiện và người hâm mộ hoàn toàn có lý do để lo ngại nếu các thương vụ quan trọng không sớm hoàn tất trước khi mùa giải chính thức khởi tranh.