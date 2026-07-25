Liverpool ngược dòng thắng Sunderland tại GEODIS Park Liverpool ngược dòng đánh bại Sunderland 4-2 tại GEODIS Park, qua đó khép lại trận đấu với chiến thắng cho Liverpool và thất bại dành cho Sunderland.

Liverpool 4 - 2 Sunderland Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Liverpool tiếp đón Sunderland.

13' Kieran Morrison mở tỷ số cho Liverpool Phút 13', Kieran Morrison lập công sau đường kiến tạo của Harvey Elliott, đưa Liverpool vượt lên dẫn Sunderland 1-0. Đội chủ nhà sớm cụ thể hóa thế trận nhỉnh hơn bằng bàn mở tỷ số.

13' Liverpool nhỉnh thế, Sunderland chịu sức ép Phút 13', Liverpool đang nhỉnh hơn về thế trận với thời lượng cầm bóng 52 - 48 và đã có dứt điểm 1 - 0. Sunderland chủ yếu phòng ngự, khiến nhịp độ chưa quá sôi động.

20' Dan Ballard nhận thẻ vàng Phút 20', Dan Ballard nhận thẻ vàng. Liverpool đang giữ lợi thế 1-0 trước Sunderland.

25' Liverpool nhỉnh hơn nhưng thế trận giằng co Sau 25 phút, Liverpool đang dẫn 1-0 và nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với tỷ lệ 55-45. Tuy nhiên, thế trận chưa nghiêng hẳn khi hai đội cùng có 1-1 dứt điểm, còn Sunderland vẫn duy trì khả năng đáp trả.

28' Enzo Le Fée giúp Sunderland gỡ hòa Phút 28', Enzo Le Fée lập công sau đường kiến tạo của Chris Rigg, đưa Sunderland gỡ hòa 1-1 trước Liverpool. Bàn thắng giúp trận đấu trở lại thế cân bằng sau khi Liverpool vượt lên từ phút 13.

37' Liverpool cầm bóng, Sunderland tạo nhiều cơ hội Phút 37, Liverpool kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 55 - 45, nhưng Sunderland mới là đội tạo ra nhiều mối đe dọa hơn khi dẫn 5 - 1 về dứt điểm. Thế trận vì thế nghiêng về Liverpool ở khả năng giữ bóng, còn Sunderland chủ động phòng ngự và chờ cơ hội phản công.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Timur Tuterov đưa Sunderland vượt lên Phút 49', Timur Tuterov lập công sau đường kiến tạo của Jaydon Jones, đưa Sunderland vượt lên dẫn trước Liverpool 1-2. Đội khách đang tận dụng tốt những cơ hội tạo ra.

49' Liverpool cầm bóng nhưng Sunderland hiệu quả hơn Phút 49', Liverpool cầm bóng nhiều hơn với tỷ lệ 57-43 nhưng vẫn bị Sunderland dẫn 1-2. Sunderland chịu sức ép về kiểm soát bóng, song tạo ra nhiều dứt điểm hơn, 6-1, trong đó số lần trúng đích là 2-1.

56' Szoboszlai đưa Liverpool trở lại thế cân bằng Phút 56', Dominik Szoboszlai lập công, đưa Liverpool gỡ hòa 2-2 trước Sunderland. Sau khi bị dẫn 1-2, Liverpool đã đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

61' Liverpool kiểm soát, Sunderland đáp trả Phút 61, Liverpool đang kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 63-37 và vẫn giữ sức ép trong bối cảnh tỷ số 2-2. Dù vậy, Sunderland mới là đội dứt điểm nhiều hơn, 5-7, cho thấy thế trận giằng co và đội khách luôn sẵn sàng đáp trả.

72' Chiesa đưa Liverpool vượt lên Phút 72, Federico Chiesa lập công sau đường kiến tạo của Calvin Ramsay, đưa Liverpool vượt lên dẫn Sunderland 3-2. Trận đấu tiếp tục diễn ra hấp dẫn khi Liverpool một lần nữa nắm lợi thế.

73' Liverpool kiểm soát, Sunderland rình rập Phút 73, Liverpool vẫn kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 63 - 37 và có 2 - 0 quả phạt góc. Tuy nhiên, Sunderland mới là đội dứt điểm nhiều hơn với thống kê 8 - 9, cho thấy đội khách vẫn đủ sắc bén để tạo sức ép.

85' Lewis Koumas nới rộng cách biệt cho Liverpool Phút 85, Lewis Koumas dứt điểm ghi bàn sau đường kiến tạo của Dominik Szoboszlai, giúp Liverpool nới rộng cách biệt lên 4-2 trước Sunderland. Liverpool đang tạo ra màn ngược dòng ấn tượng sau khi bị dẫn 1-2.

86' Liverpool kiểm soát, Sunderland vẫn nguy hiểm Phút 86, Liverpool vẫn nắm quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 63 - 37 và ưu thế phạt góc 4 - 1. Tuy nhiên, Sunderland chưa bị khuất phục khi hai đội cùng có 11 - 11 cú dứt điểm, cho thấy đội khách vẫn chờ cơ hội phản công.

KT Kết thúc: Liverpool 4-2 Sunderland Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 2.

Cập nhật lúc 06:58 26/07/2026

Đội hình chính thức Liverpool Sơ đồ 4-2-3-1 Sunderland Sơ đồ 4-2-3-1 25 Giorgi Mamardashvili 2 Joe Gomez 17 Curtis Jones 75 Talla Ndiaye 21 Konstantinos Tsimikas 30 Jeremie Frimpong 53 James McConnell 19 Harvey Elliott 68 Kieran Morrison 73 Rio Ngumoha 79 Will Wright 31 Melker Ellborg 20 Nordi Mukiele 5 Dan Ballard 32 Trai Hume 17 Reinildo Mandava 13 Luke O'Nien 11 Chris Rigg 8 Alan Browne 28 Enzo Le Fée 14 Romaine Mundle 18 Wilson Isidor Dự bị Liverpool 6 Milos Kerkez 8 Dominik Szoboszlai 14 Federico Chiesa 28 Freddie Woodman 42 Trey Nyoni 44 Luke Chambers 47 Calvin Ramsay 48 Calum Scanlon 67 Lewis Koumas Sunderland 1 Anthony Patterson 21 Simon Moore 23 Jenson Seelt 33 Leo Hjelde 47 Trey Samuel-Ogunsuyi 51 Jenson Jones 52 Jaydon Jones 53 Jack Whittaker 57 Timur Tuterov Cập nhật đội hình lúc 04:25 26/07/2026

Liverpool Thống kê Sunderland 63% Kiểm soát bóng 37% 14 Dứt điểm 11 6 Trúng đích 5 4 Phạt góc 1 18 Phạm lỗi 9 0 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Dominik Szoboszlai Liverpool 1 bàn · 1 kiến tạo Federico Chiesa Liverpool 1 bàn Timur Tuterov Sunderland 1 bàn Lewis Koumas Liverpool 1 bàn Kieran Morrison Liverpool 1 bàn Enzo Le Fée Sunderland 1 bàn

Liverpool sẽ đối đầu Sunderland tại GEODIS Park trong khuôn khổ Giao hữu CLB lúc 05:00 ngày 26/07/2026. Cán cân đối đầu gần đây đang nghiêng về Liverpool, khi đội bóng này thắng một và hòa một trong hai lần chạm trán gần nhất.

Liverpool nắm lợi thế đối đầu

Hai lần gặp gần nhất cho thấy Liverpool chưa để Sunderland giành chiến thắng. Thành tích một trận thắng và một trận hòa giúp Liverpool bước vào cuộc so tài với ưu thế nhất định về tâm lý, trong khi Sunderland cần tìm cách phá vỡ xu hướng bất lợi này.

Tuy nhiên, đây là một trận giao hữu. Kết quả đối đầu có thể tạo ra sự tự tin, nhưng không đủ để phản ánh toàn bộ tương quan hiện tại giữa hai đội. Tính chất của trận đấu cũng khiến cách tiếp cận và mức độ thử nghiệm của mỗi bên trở thành yếu tố khó xác định.

Trận đấu khó đoán tại GEODIS Park

Việc thi đấu tại GEODIS Park mở ra một bối cảnh đáng chú ý cho cuộc đối đầu. Liverpool có cơ sở để hướng đến việc duy trì ưu thế từ những lần gặp trước, còn Sunderland sẽ phải giữ sự tập trung nếu muốn đưa trận đấu về thế cân bằng.

Dữ liệu hiện có không cung cấp thông tin về đội hình dự kiến, cầu thủ vắng mặt hay sơ đồ chiến thuật của hai đội. Vì vậy, những đánh giá cụ thể về nhân sự và cách triển khai bóng cần được để ngỏ thay vì đưa ra kết luận thiếu cơ sở.

Nhận định trước trận

Liverpool là đội có lợi thế rõ ràng hơn khi xét riêng thành tích đối đầu gần nhất, với một chiến thắng và một trận hòa trước Sunderland. Dẫu vậy, tính chất giao hữu khiến trận đấu vẫn có thể diễn ra cởi mở và phụ thuộc nhiều vào cách hai đội sử dụng cơ hội cũng như điều chỉnh trong từng thời điểm.

Nhìn chung, Liverpool bước vào trận đấu với nền tảng đối đầu tốt hơn, nhưng Sunderland vẫn có cơ hội tạo ra thế trận cạnh tranh tại GEODIS Park. Điểm đáng chờ đợi là liệu Liverpool có tiếp tục duy trì ưu thế hay Sunderland sẽ tạo ra chuyển biến trong lần chạm trán này.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Liverpool · 1 thắng 1 hòa Sunderland · 0 thắng Sunderland 0 - 1 Liverpool LIV Liverpool 1 - 1 Sunderland Hòa

Liverpool 5 trận gần nhất H B H B T Sunderland 5 trận gần nhất T T T H H

Tình hình lực lượng Liverpool ✚ Hugo Ekitiké (Achilles tendon rupture) ✚ Wataru Endo (Foot Injury) Sunderland ✚ Romaine Mundle (Hamstring Injury) ✚ Jenson Seelt (Knee Injury) ✚ Alan Browne (Unknown Injury) ✚ Aji Alese (Broken Leg)