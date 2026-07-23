Lộ diện công thức vàng giúp Thomas Tuchel đưa tuyển Anh xưng bá tại EURO 2028 Sau huy chương đồng World Cup 2026, tuyển Anh đang hoàn thiện công thức cho EURO 2028. Sự trỗi dậy của các tài năng trẻ và bản lĩnh của Jude Bellingham là điểm tựa để Thomas Tuchel đưa Tam sư lên ngôi.

Giấc mơ xưng bá thế giới tại World Cup 2026 của đội tuyển Anh đã khép lại với vị trí thứ ba đầy tiếc nuối. Tuy nhiên, thất bại tại Bắc Mỹ không phải là dấu chấm hết, mà là bệ phóng cho một hành trình mới đầy hứa hẹn. Với Thomas Tuchel trên băng ghế huấn luyện, "Tam sư" đang hội tụ đủ mọi yếu tố cốt lõi để hiện thực hóa tham vọng chinh phục đỉnh cao châu Âu vào năm 2028.

Tuchel sẽ giúp Tam sư giành vàng? Ảnh: Getty Images.

Làn sóng tài năng trẻ: Kỹ thuật và sự táo bạo

Diện mạo của tuyển Anh trong hai năm tới hứa hẹn sẽ mang một màu sắc rực rỡ và đột biến hơn nhờ sự vươn lên mạnh mẽ của các tài năng trẻ. Hai gương mặt nổi bật nhất trong thế hệ tiếp theo là Rio Ngumoha của Liverpool và Max Dowman của Arsenal. Đây được coi là lời giải cho những nghi ngại về việc bóng đá Anh thiếu đi các cầu thủ sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện.

Ngumoha là mẫu tiền đạo cánh sở hữu tốc độ đáng kinh ngạc cùng lối chơi đầy táo bạo, trong khi Dowman gây ấn tượng mạnh khi vừa thi đấu tại Ngoại hạng Anh vừa hoàn thành chương trình học phổ thông. Đến EURO 2028, khi cả hai đã tích lũy đủ kinh nghiệm, họ được kỳ vọng sẽ cạnh tranh sòng phẳng cho một suất đá chính trong đội hình của Tuchel.

Bài toán tìm người kế vị Harry Kane

Khi EURO 2028 khởi tranh, thủ quân Harry Kane sẽ bước sang tuổi 34. Dù đẳng cấp của Kane là điều không bàn cãi – với dự báo sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên đạt mốc 100 bàn thắng cho ĐTQG – nhưng Thomas Tuchel buộc phải tìm kiếm phương án dự phòng chất lượng ở vị trí số 9. Đây là một bài toán hóc búa khi các trung phong như Ivan Toney, Ollie Watkins hay Dominic Solanke đều đã bước qua thời kỳ đỉnh cao về thể lực.

Mọi sự chú ý hiện đang đổ dồn vào Liam Delap. Sau mùa giải đầu tiên khoác áo Chelsea, Delap được kỳ vọng sẽ có bước bứt phá để trở thành người chia lửa xứng tầm cho Harry Kane tại giải đấu quan trọng sắp tới.

Bellingham sẽ là trung tâm trong lối chơi Tam sư. Ảnh: Getty Images.

Jude Bellingham: Nhạc trưởng và điểm tựa tâm lý

Nếu có một cái tên có thể thay đổi cục diện trận đấu bằng một khoảnh khắc thiên tài, đó chính là Jude Bellingham. Ngôi sao của Real Madrid đã nâng tầm bản thân lên đẳng cấp thế giới sau màn trình diễn chói sáng tại World Cup 2026. Bellingham sở hữu trọn vẹn các phẩm chất của một thủ lĩnh: thái độ chuyên nghiệp, sự dũng cảm và khả năng tỏa sáng trong những thời điểm ngặt nghèo nhất.

Tại EURO 2028, giải đấu được tổ chức trên sân nhà, Bellingham sẽ là hạt nhân trong lối chơi của Tuchel. Anh không chỉ là người điều tiết nhịp độ mà còn là điểm tựa tinh thần để các đồng đội nhìn vào khi đối mặt với áp lực từ những đối thủ lớn.

Thay đổi tư duy: Bài học từ thất bại trước Argentina

Nhiệm vụ quan trọng nhất của Thomas Tuchel là thay đổi tư duy thi đấu của các học trò trong những thời điểm then chốt. Thất bại tại bán kết World Cup 2026 trước Argentina là một minh chứng đau đớn. Tuyển Anh đã tự làm khó mình khi lùi sâu phòng ngự quá sớm sau các lượt thay người, tạo điều kiện cho đối thủ vùng lên.

Để chinh phục ngai vàng, Tam sư cần duy trì sự chủ động và tinh thần tấn công xuyên suốt trận đấu. Thất bại mang lại sự đau đớn nhưng cũng cung cấp những bài học quý giá. Với dàn trụ cột đang bước vào độ chín của sự nghiệp, tuyển Anh hiện tại chỉ còn thiếu một chiếc cúp vô địch để hoàn tất hành trình vĩ đại đã được Gareth Southgate đặt nền móng và đang được Tuchel tiếp quản một cách quyết liệt.