Lỗi hiển thị giờ chơi trên PlayStation 5: Tín hiệu buồn cho cộng đồng chuộng đĩa vật lý? Lỗi hệ thống trên PlayStation 5 đang khiến các tựa game đĩa vật lý bị hiển thị sai số giờ chơi, làm dấy lên lo ngại trong bối cảnh Sony dần chuyển dịch sang kỷ nguyên hoàn toàn kỹ thuật số.

Cộng đồng game thủ trung thành với đĩa vật lý trên hệ máy PlayStation 5 đang phải đối mặt với một sự cố hy hữu liên quan đến hồ sơ cá nhân trên mạng PlayStation Network (PSN). Cụ thể, nhiều người dùng phản hồi rằng hệ thống không còn ghi nhận chính xác hoặc hiển thị về mức 0 giờ chơi đối với các tựa game sử dụng đĩa Blu-ray.

PlayStation banner showing 0 playtime hours

Chi tiết về sự cố "0 giờ chơi" trên hệ máy PS5

Sự cố này bắt đầu thu hút sự chú ý khi nhiều người dùng trên diễn đàn Reddit, tiêu biểu là tài khoản Yappyboi1, báo cáo về việc dữ liệu thời gian trải nghiệm các tựa game như Kingdom Come: Deliverance II và GTA 5 phiên bản đĩa vật lý bị xóa sạch trên bảng điều khiển (dashboard). Đáng chú ý, vấn đề này dường như chỉ khu trú ở các tựa game chạy bằng đĩa.

Trong khi đó, các phiên bản kỹ thuật số (digital) vẫn hiển thị thông số chính xác. Một số game thủ cho biết việc sở hữu thêm giấy phép kỹ thuật số (digital license) có thể khắc phục được lỗi này. Ví dụ, tựa game Persona 3 dù chơi bằng đĩa nhưng nếu có cài đặt các gói nội dung tải về (DLC) thì thông số giờ chơi vẫn được bảo toàn. Điều này cho thấy có sự sai lệch trong cách hệ thống PSN nhận diện và đồng bộ dữ liệu giữa hai định dạng lưu trữ.

Nguyên nhân kỹ thuật hay sự cố ngoài ý muốn?

Mặc dù lỗi này xuất hiện trùng với thời điểm Sony đang đẩy mạnh chiến lược thuần kỹ thuật số, nhưng các phân tích kỹ thuật cho thấy đây khả năng cao là một tác dụng phụ của đợt bảo trì hệ thống trước đó. Vào khoảng giữa tháng 6, nhiều chủ sở hữu PS5 đã phản ánh việc danh sách "chơi gần đây" xuất hiện các nội dung rác không phù hợp.

Để xử lý tình trạng này, Sony đã tiến hành dọn dẹp hệ thống. Tuy nhiên, quá trình này dường như đã vô tình làm ảnh hưởng đến các số liệu thống kê như số giờ chơi. Hiện tại, bộ phận hỗ trợ của PlayStation đã ghi nhận sự việc nhưng vẫn chưa đưa ra lộ trình khắc phục cụ thể hoặc thời gian dự kiến (ETA) để hoàn trả dữ liệu cho người dùng.

Tương lai mờ mịt của định dạng đĩa vật lý

Sự cố hiển thị giờ chơi dù không ảnh hưởng đến khả năng vận hành trò chơi, nhưng lại gây ra tâm lý bất an cho những người sưu tầm đĩa. Nó củng cố thêm nỗi lo về việc Sony có thể ngừng sản xuất đĩa game PS5 hoàn toàn vào năm 2028 như các tin đồn gần đây. Ngay cả với những bom tấn được mong đợi như GTA 6, người mua bản vật lý có thể sẽ chỉ nhận được một mã kích hoạt (code) bên trong hộp thay vì đĩa Blu-ray thực thụ.

Việc chuyển dịch sang kỷ nguyên số mang lại sự tiện lợi nhưng cũng tước đi quyền sở hữu hữu hình của người chơi. Game thủ sẽ không thể trao đổi, mua bán lại đĩa game và buộc phải phụ thuộc hoàn toàn vào máy chủ của nhà phát hành. Với những người chơi chuyên nghiệp, việc mất đi số giờ chơi tích lũy hay nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thống danh hiệu (Trophies) là một tổn thất không nhỏ về mặt tinh thần trong trải nghiệm giải trí.