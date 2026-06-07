Thời sự Lâm Đồng Lời kể của nạn nhân vụ tai nạn hàng hải nghiêm trọng trên biển Lâm Đồng Sau khi được các lực lượng cứu an toàn lên bờ, 16 thuyền viên trên tàu cá BTh 983XX TS bị nạn trên biển Lâm Đồng vẫn chưa hết bàng hoàng. Theo ghi nhận, khi được hỗ trợ vào bờ, các ngư dân bị nạn đã ổn định sức khỏe.

Ngư dân Nguyễn Hữu Trí kể lại tình huống tai nạn

Trong số 16 thuyền viên được cứu sống, ngư dân Nguyễn Hữu Trí, Tổ dân phố 11, phường Phú Thủy nhớ lại thời điểm gặp nạn: "Tàu hàng tông vào làm tàu cá lật nghiêng sang một bên. Lúc đó nhiều anh em đang ngủ, ai còn thức thì kịp nhảy xuống nước, còn ai đang ngủ thì bị hất văng xuống biển. Tôi đang ngủ, giật mình tỉnh dậy thì thấy tàu đã nghiêng hẳn sang một bên rồi chìm rất nhanh. Tôi hoảng sợ lắm. Lúc đó tàu chúng tôi chỉ còn cách khu vực đánh bắt khoảng 2 hải lý nữa”.

Ngư dân Nguyễn Văn Khánh, Tổ dân phố 11, phường Phú Thủy cũng thất thần sau những giờ phút lênh đênh trên biển sau tai nạn: “Sau cú va chạm, tàu bị lật nghiêng rồi chìm xuống. May mắn là phần mê tàu còn nổi nên anh em mới bám và ngồi lên đó để chờ cứu hộ. Nếu không còn phần mê tàu này thì chắc chúng tôi không thể sống nổi. Có một thuyền viên vốn có bệnh nền, ngâm nước lâu nên kiệt sức. Anh em đưa lên mê tàu, cố gắng ép nước, sơ cứu nhưng không cứu được”.

Ngư dân Nguyễn Văn Khánh chưa hết bàng hoàng kể lại vụ việc

“Chúng tôi mới rời cảng từ sáng, đi được hơn 10 giờ thì xảy ra sự việc, lúc đó tàu gần đến khu vực chà cá. Lúc xảy ra tai nạn, tôi đang ngủ, nghe một tiếng động rất lớn, hồn vía như lên mây”, ngư dân Nguyễn Văn Khánh chia sẻ thêm.

Còn theo ngư dân Nguyễn Đình Long, xã Hồng Sơn, khi tàu bị chìm, may mắn có tàu giã cào hoạt động gần đó phát hiện và đến cứu. Nếu không có họ hỗ trợ kịp thời thì chúng tôi không biết phải bơi vào đâu. Chúng tôi đang trên đường đi đánh bắt cá nục thì gặp nạn.

Các ngư dân được lực lượng hỗ trợ đưa vào bờ

Trước đó, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng đã thông tin về một vụ tai nạn hàng hải nghiêm trọng xảy ra sáng ngày 6/7 tại vùng biển Lâm Đồng, khiến một tàu cá cùng 17 thuyền viên bị chìm.

Tàu này hành nghề vây rút chì do ông Phan Văn Chi (SN 1972), phường Phú Thủy làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, xuất bến từ Cảng cá Phú Hải để ra khơi khai thác hải sản.

Khi tàu đang hoạt động tại tọa độ 10°46'38"N - 108°08'38"E (cách mũi Cảng Phú Hải khoảng 10 hải lý về hướng Đông Nam) thì bất ngờ bị tàu hàng Viet Thuan 11-07 đang di chuyển theo hướng Nam đâm trúng. Cú va chạm mạnh khiến tàu cá BTh 983XX TS bị chìm tại chỗ.

Tàu Viet Thuan 11-07 được lực lượng chức năng yêu cầu di chuyển vào khu vực neo đậu để phối hợp làm việc với cơ quan chức năng

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, tàu cá BV 90703 TS do ông Trần Văn Lai làm thuyền trưởng đang hoạt động gần đó đã kịp thời tiếp cận hiện trường và ứng cứu các nạn nhân. Trong số 17 thuyền viên gặp nạn, 16 người đã được cứu vớt an toàn, tuy nhiên có 1 nạn nhân không may đã tử vong.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Thanh Hải cùng các lực lượng liên quan đã nhanh chóng triển khai các phương án ứng phó khẩn cấp. Đơn vị đã chỉ đạo 2 trạm kiểm soát biên phòng phát thông báo cho các phương tiện hoạt động trong khu vực hỗ trợ cứu nạn, đồng thời cử lực lượng túc trực tại Cảng cá Phú Hải để hỗ trợ y tế ngay khi các thuyền viên vào bờ.

Cũng trong chiều cùng ngày, tàu hàng Viet Thuan 11- 07 đã di chuyển vào khu vực neo đậu ngoài cảng Phan Thiết để phối hợp làm việc với cơ quan chức năng.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc này.