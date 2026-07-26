Los Angeles FC 4-0 Sporting KC: Los Angeles FC giành chiến thắng Los Angeles FC đứng hạng 3 với 30 điểm và có lợi thế đối đầu trước Sporting KC, đội đang xếp hạng 15 với 14 điểm tại MLS (Nhà nghề Mỹ).

Los Angeles FC 4 - 0 Sporting KC Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Los Angeles FC tiếp đón Sporting KC.

2' Manu García nhận thẻ vàng sớm Phút 2, Manu García nhận thẻ vàng trong những phút đầu trận Los Angeles FC 0-0 Sporting KC. Đây là lời cảnh báo sớm dành cho cầu thủ này khi trận đấu mới bắt đầu.

5' Heung-min Son mở tỷ số cho Los Angeles FC Phút 5, Heung-min Son lập công, đưa Los Angeles FC vượt lên dẫn 1-0 trước Sporting KC. Bàn thắng sớm giúp Los Angeles FC nắm lợi thế ngay từ đầu trận.

12' Los Angeles FC kiểm soát thế trận Phút 12’, Los Angeles FC đang dẫn 1-0 và chiếm quyền kiểm soát với tỷ lệ cầm bóng 61-39. Sporting KC phải lùi sâu chống đỡ, khi đội chủ nhà vẫn nhỉnh hơn về dứt điểm 1-0.

24' Los Angeles FC kiểm soát thế trận Sau 24 phút, Los Angeles FC đang kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 65 - 35 , buộc Sporting KC lùi sâu chịu trận. Đội chủ nhà cũng nhỉnh hơn ở phạt góc 2 - 0 , nhưng thế trận vẫn chưa tạo ra nhiều cơ hội khi dứt điểm mới là 1 - 0 .

36' Los Angeles FC tiếp tục kiểm soát thế trận Sau 36 phút, Los Angeles FC đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 63-37 và 3-0 về phạt góc. Sporting KC chịu sức ép khá rõ, mới có 0 cú dứt điểm trong khi đối thủ đã tung ra 3 lần.

37' Bouanga nhân đôi cách biệt cho Los Angeles FC Phút 37', Denis Bouanga lập công sau đường kiến tạo của Mathieu Choinière, giúp Los Angeles FC nhân đôi cách biệt. Đội chủ nhà đang nắm lợi thế rõ rệt trước Sporting KC.

45+4' David Martínez giúp Los Angeles FC dẫn 3-0 Phút 45+4', David Martínez dứt điểm chân trái ghi bàn sau đường kiến tạo của Denis Bouanga, giúp Los Angeles FC nới rộng tỷ số lên 3-0. Nếu giữ tỷ số này, Los Angeles FC sẽ chắc suất vào vòng 1/16, còn Sporting KC vẫn phải chờ bảng đấu khép lại.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Eddie Segura vào sân đầu hiệp hai Phút 46', Eddie Segura vào sân thay Timothy Tillman. Los Angeles FC bước vào hiệp hai với lợi thế 3-0, tạo nền tảng thuận lợi để kiểm soát phần còn lại của trận đấu.

48' Los Angeles FC duy trì thế chủ động Phút 48 , Los Angeles FC vẫn kiểm soát tốt thế trận với thời lượng cầm bóng 56 - 44 và nhỉnh hơn về phạt góc 3 - 1 . Sporting KC chưa tạo được cú dứt điểm trúng đích nào, trong khi đội chủ nhà có 2 - 0 ở thống kê này, dù tổng số lần dứt điểm đang cân bằng 4 - 4 .

60' Los Angeles FC vẫn làm chủ thế trận Phút 60, Sporting KC nhỉnh hơn về thời lượng cầm bóng với 49 - 51 nhưng Los Angeles FC mới là đội tạo ra sức ép rõ rệt, thể hiện qua dứt điểm 6 - 4 và đặc biệt là trúng đích 4 - 0. Đội chủ nhà cũng chiếm ưu thế ở phạt góc 4 - 1, trong khi Sporting KC chưa có cú sút trúng đích nào.

62' Kwaku Agyabeng vào sân ở phút 62 Phút 62, Kwaku Agyabeng vào sân thay Manu García khi Los Angeles FC đang dẫn 3-0 Sporting KC. Nếu giữ tỷ số này, Los Angeles FC đã giành vé vào vòng 1/16, còn Sporting KC vẫn phải chờ bảng đấu khép lại.

62' Suleymanov vào sân thay Afrifa Phút 62, Shapi Suleymanov vào sân thay Stephen Afrifa. Sporting KC điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh đang bị Los Angeles FC dẫn 3-0.

62' Jude Terry vào sân thay Mark Delgado Phút 62, Jude Terry vào sân thay Mark Delgado. Nếu giữ tỷ số này, Los Angeles FC đã giành vé vào vòng 1/16, còn Sporting KC vẫn phải chờ bảng đấu khép lại để biết suất đi tiếp.

69' Moisés Mosquera vào sân ở phút 69 Phút 69, Moisés Mosquera vào sân thay Or Blorian khi Los Angeles FC đang dẫn Sporting KC 3-0. Nếu giữ tỷ số này, Los Angeles FC sẽ chắc chắn giành vé vào vòng 1/16.

72' Los Angeles FC nguy hiểm dù ít bóng Phút 72 , Sporting KC nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với tỷ lệ 48 - 52 , nhưng Los Angeles FC mới là đội tạo ra sức ép và độ nguy hiểm rõ rệt hơn: dứt điểm trúng đích 4 - 0 , phạt góc 4 - 1 . Đội chủ nhà đang chủ động duy trì thế trận an toàn khi đã dẫn trước cách biệt.

75' Calvin Harris nhận thẻ vàng phút 75 Phút 75, Calvin Harris nhận thẻ vàng. Los Angeles FC vẫn đang nắm lợi thế lớn khi dẫn Sporting KC 3-0.

78' Tyler Boyd vào sân ở phút 78 Phút 78, Tyler Boyd vào sân thay David Martínez khi Los Angeles FC đang dẫn Sporting KC 3-0. Nếu giữ tỷ số này, Los Angeles FC đã chắc suất vào vòng 1/16, còn Sporting KC vẫn phải chờ bảng đấu khép lại.

78' Ryan Raposo vào sân ở phút 78 Phút 78', Ryan Raposo vào sân thay Ryan Hollingshead. Nếu giữ tỷ số 3-0, Los Angeles FC đã giành vé vào vòng 1/16 dù bảng chưa đá xong.

84' Los Angeles FC hiệu quả dù ít bóng hơn Đến phút 84, Sporting KC cầm bóng nhỉnh hơn với 47 - 53 nhưng Los Angeles FC mới là đội tạo ra sức ép và sự nguy hiểm rõ rệt. Đội chủ nhà vượt trội ở những pha đưa bóng về phía khung thành với dứt điểm trúng đích 4 - 1 và phạt góc 5 - 1, trong khi Sporting KC vẫn bế tắc trong thế bị dẫn 3-0.

85' Denis Bouanga ấn định cách biệt 4-0 Phút 85', Denis Bouanga ghi bàn sau đường kiến tạo của Tyler Boyd, giúp Los Angeles FC nới rộng tỷ số lên 4-0 trước Sporting KC. Nếu giữ tỷ số này, Los Angeles FC sẽ giành vé vào vòng 1/16.

85' Ebobisse vào sân, Son rời trận Phút 85, Jeremy Ebobisse vào sân thay Heung-min Son. Trong thế dẫn 4-0, Los Angeles FC có thể hướng đến những phút cuối nhẹ nhàng hơn; nếu giữ tỷ số này, họ đã giành vé vào vòng 1/16.

KT Kết thúc: Los Angeles FC 4-0 Sporting KC Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 0.

Cập nhật lúc 11:38 26/07/2026

Đội hình chính thức Los Angeles FC Sơ đồ 4-3-3 Sporting KC Sơ đồ 4-2-3-1 1 Hugo Lloris 24 Ryan Hollingshead 5 Ryan Porteous 91 Nkosi Tafari 23 Yevgen Cheberko 66 Mathieu Choinière 4 Eddie Segura 8 Mark Delgado 18 Jacob Shaffelburg 7 Heung-min Son 99 Denis Bouanga 30 Stefan Cleveland 8 Jake Davis 5 Or Blorian 28 Wyatt Meyer 18 Emir Karic 4 Lasse Berg Johnsen 22 Zorhan Bassong 7 Capita 6 Manu García 11 Calvin Harris 9 Dejan Joveljić Cập nhật đội hình lúc 08:50 26/07/2026

Los Angeles FC Thống kê Sporting KC 46% Kiểm soát bóng 54% 8 Dứt điểm 7 5 Trúng đích 1 5 Phạt góc 1 8 Phạm lỗi 11 0 Việt vị 2 1 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật Denis Bouanga Los Angeles FC 2 bàn · 1 kiến tạo David Martínez Los Angeles FC 1 bàn Heung-min Son Los Angeles FC 1 bàn Mathieu Choinière Los Angeles FC 1 kiến tạo · điểm 7.59 Tyler Boyd Los Angeles FC 1 kiến tạo · điểm 6.85 Ryan Porteous Los Angeles FC Điểm 7.7

Thông tin trận đấu

Los Angeles FC sẽ đối đầu Sporting KC tại BMO Stadium lúc 09:30 ngày 26/07/2026 trong khuôn khổ MLS (Nhà nghề Mỹ). Tương quan hiện tại nghiêng về đội chủ nhà khi Los Angeles FC đứng hạng 3 với 30 điểm, còn Sporting KC xếp hạng 15 với 14 điểm.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng tạo nên bối cảnh đáng chú ý cho trận đấu. Tuy nhiên, diễn biến trên sân sẽ phụ thuộc vào cách mỗi đội chuyển hóa phong độ gần đây thành khả năng kiểm soát thế trận và duy trì sự ổn định trong từng thời điểm.

Los Angeles FC có nền tảng tốt hơn

Phong độ của Los Angeles FC trong 5 trận gần nhất là 2 trận thua và 3 trận thắng. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà đã tìm lại sự hiệu quả sau giai đoạn khởi đầu không thuận lợi trong nhóm trận được thống kê.

Đáng chú ý, Los Angeles FC cũng chiếm ưu thế rõ rệt trong 4 lần đối đầu gần nhất. Họ thắng 3 trận và hòa 1 trận, trong khi Sporting KC chưa giành chiến thắng. Xu hướng này mang lại lợi thế tâm lý nhất định cho đội chủ nhà, dù không thể thay thế màn trình diễn thực tế trong trận đấu sắp tới.

Sporting KC cần giải quyết sự thiếu ổn định

Sporting KC có phong độ gần đây gồm 3 trận thắng và 2 trận thua. So với Los Angeles FC, đội khách cũng sở hữu số trận thắng tương đương trong 5 trận gần nhất, nhưng vị trí hạng 15 với 14 điểm cho thấy họ đang đứng ở hoàn cảnh bất lợi hơn trên bảng xếp hạng.

Chuỗi kết quả theo thứ tự gần nhất đến cũ của Sporting KC là thắng, thắng, thua, thua, thắng. Điều đó cho thấy đội bóng này có khả năng tạo ra những giai đoạn thi đấu tích cực, nhưng vẫn cần duy trì sự cân bằng và hạn chế những khoảng trống trong trận đấu để tránh bị Los Angeles FC gây sức ép liên tục.

Điểm then chốt về thế trận

Los Angeles FC nhiều khả năng sẽ muốn tận dụng lợi thế sân nhà, vị trí cao hơn và thành tích đối đầu để chủ động kiểm soát nhịp độ. Với 3 chiến thắng trong 4 lần gặp gần nhất, đội chủ nhà có cơ sở để nhập cuộc tự tin và gây áp lực lên Sporting KC từ những pha triển khai đầu tiên.

Trong khi đó, Sporting KC cần biến phong độ thắng 3 trong 5 trận gần nhất thành một cách tiếp cận chặt chẽ hơn. Nhiệm vụ quan trọng của đội khách là duy trì cự ly đội hình, tránh để đối thủ khai thác lợi thế tâm lý và tìm thời điểm phản công phù hợp thay vì để trận đấu trôi theo nhịp độ của Los Angeles FC.

Do dữ liệu không cung cấp đội hình dự kiến, sơ đồ chiến thuật hoặc danh sách cầu thủ vắng mặt, những yếu tố này chưa thể được đánh giá cụ thể. Vì vậy, trọng tâm nhận định nằm ở sự tương phản giữa vị trí trên bảng xếp hạng, lợi thế sân nhà và xu hướng đối đầu gần đây.

Nhận định trước trận

Los Angeles FC bước vào trận đấu với lợi thế tổng thể rõ ràng hơn: họ đứng hạng 3, có 30 điểm, sở hữu chuỗi 3 chiến thắng trong 5 trận gần nhất và chưa thua Sporting KC ở 4 lần đối đầu gần đây. Sporting KC vẫn có cơ sở để tạo ra thử thách khi đã thắng 3 trong 5 trận gần nhất, nhưng sự ổn định trong cả trận sẽ là yêu cầu then chốt.

Nhìn chung, đây là trận đấu mà Los Angeles FC được đánh giá cao hơn nhờ sự kết hợp giữa vị trí hiện tại, lợi thế sân BMO Stadium và thành tích đối đầu. Sporting KC cần một màn trình diễn kỷ luật, tỉnh táo và hiệu quả để cân bằng cán cân trước đội chủ nhà.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất Los Angeles FC · 3 thắng 1 hòa Sporting KC · 0 thắng Los Angeles FC 3 - 1 Sporting KC LAF Sporting KC 0 - 2 Los Angeles FC LAF Sporting KC 0 - 3 Los Angeles FC LAF Los Angeles FC 0 - 0 Sporting KC Hòa

Los Angeles FC 5 trận gần nhất T T T B B 17 Trận 9-3-5 T-H-B 30 Ghi (TB 1.8) 18 Thủng lưới Sporting KC 5 trận gần nhất T B B T T 16 Trận 4-2-10 T-H-B 18 Ghi (TB 1.1) 40 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 15 10 2 3 +21 32 H T B T B 2 SJ Earthquakes 16 10 2 4 +15 32 H B B T B 3 Los Angeles FC 17 9 3 5 +12 30 B B T T T 4 Dallas 16 7 5 4 +8 26 T B T T H … 14 Austin 16 4 5 7 -10 17 H B B B T 15 Sporting KC 16 4 2 10 -22 14 T T B B T

Tình hình lực lượng Los Angeles FC ✚ Ryan Raposo (Ankle Injury) ✚ Jeremy Ebobisse (Calf Injury) ✚ Igor Jesus (Cruciate Ligament Tear) ✚ Sergi Palencia (Groin Injury) Sporting KC Không có thông tin