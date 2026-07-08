Giáo dục - Đào tạo Lựa chọn tổ hợp môn: Khởi đầu định hướng nghề nghiệp Sau khi trúng tuyển vào lớp 10, học sinh Lâm Đồng sẽ lựa chọn tổ hợp môn học theo chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018. Với sự đồng hành của nhà trường, giáo viên và phụ huynh, mỗi sự lựa chọn không chỉ đáp ứng yêu cầu học tập trước mắt mà còn định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết tổ chức tư vấn trực tiếp về lựa chọn tổ hợp môn

Lựa chọn đúng tổ hợp môn

Tại Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết, năm học 2026 - 2027 có 1.080 học sinh trúng tuyển vào lớp 10 với điểm chuẩn 39 điểm và điểm trung bình các môn lớp 9 từ 8,7 trở lên. Sau khi công bố kết quả tuyển sinh, nhà trường đồng thời phát hành hướng dẫn đăng ký tổ hợp môn, tổ chức tư vấn trực tiếp và giải đáp những băn khoăn của học sinh, phụ huynh. Ông Nguyễn Thanh Hiệp - Hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết cho biết: “Chúng tôi vừa giới thiệu các tổ hợp môn, vừa phân tích cho học sinh và phụ huynh hiểu từng tổ hợp sẽ phù hợp với những nhóm ngành nào, các môn thi tốt nghiệp ra sao và cơ hội xét tuyển đại học trong tương lai. Điều quan trọng nhất là các em được học đúng năng lực, đúng sở trường để phát huy tốt nhất khả năng của mình”.

Trên cơ sở chương trình GDPT 2018, đội ngũ giáo viên và điều kiện thực tế, nhà trường xây dựng 5 nhóm tổ hợp môn học. Bên cạnh các môn học bắt buộc, học sinh lựa chọn thêm 4 môn trong các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ công nghiệp, Công nghệ nông nghiệp, Âm nhạc hoặc Mỹ thuật. Mỗi tổ hợp đều được thiết kế gắn với các chuyên đề học tập và những tổ hợp xét tuyển đại học phổ biến hiện nay. Theo đó, mỗi học sinh được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng tổ hợp theo thứ tự ưu tiên. Việc xếp lớp căn cứ vào điểm trúng tuyển, bảo đảm công bằng và phù hợp với chỉ tiêu từng nhóm. Sau khi được xếp vào tổ hợp, học sinh sẽ học ổn định trong suốt quá trình học tập.

Chị Nguyễn Lan Phương, phụ huynh có con trúng tuyển lớp 10 chia sẻ: “Ban đầu gia đình khá phân vân vì có nhiều tổ hợp để lựa chọn. Sau khi được thầy cô tư vấn và lắng nghe nguyện vọng của con, chúng tôi hiểu rằng điều quan trọng không phải chọn tổ hợp “hot” mà là chọn tổ hợp phù hợp nhất. Nhờ vậy, gia đình thấy yên tâm hơn rất nhiều khi con đã có định hướng rõ ràng”.

Những băn khoăn của học sinh, phụ huynh được Trường THPT Phan Bội Châu giải đáp

Tạo nền tảng vững chắc cho tương lai

Công tác hướng dẫn lựa chọn tổ hợp môn cũng được Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (phường Hàm Thắng) triển khai bài bản ngay khi công bố kết quả tuyển sinh. Từ ngày 3 - 7/8, học sinh trúng tuyển từ nhiều địa phương trong tỉnh đến làm thủ tục nhập học và đăng ký tổ hợp môn học.

Năm học 2026 - 2027, nhà trường tổ chức 10 lớp 10 với 4 tổ hợp môn được xây dựng theo chương trình GDPT 2018. Các tổ hợp được thiết kế theo nhiều định hướng khác nhau, từ khoa học tự nhiên, công nghệ đến nông nghiệp và kinh tế, tạo điều kiện để học sinh phát huy năng lực và sở trường. Đại diện nhà trường cho biết, mỗi học sinh chỉ đăng ký một tổ hợp môn. Trường hợp số lượng đăng ký vượt chỉ tiêu, việc xét sẽ căn cứ vào điểm trúng tuyển từ cao xuống thấp, những học sinh còn lại được bố trí sang tổ hợp có nội dung gần với nguyện vọng đã đăng ký.

Phụ huynh và học sinh đến Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (phường Hàm Thắng) nhập học và được thầy cô giáo tư vấn chọn tổ hợp môn trực tiếp

Có thể thấy, việc các trường chủ động công khai tổ hợp môn, chỉ tiêu từng nhóm, đồng thời tư vấn gắn với định hướng nghề nghiệp và xét tuyển đại học cho thấy giáo dục hướng nghiệp đang được bắt đầu từ chính những ngày đầu vào lớp 10. Khi được lắng nghe, tư vấn và lựa chọn phù hợp với năng lực, mỗi quyết định hôm nay sẽ trở thành nền tảng vững chắc cho hành trình học tập và nghề nghiệp phía trước.