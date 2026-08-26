Chính trị Lực lượng vũ trang tỉnh chúc mừng Đại lễ Vu Lan - Báo hiếu năm 2026 Sáng 26/8, đoàn cán bộ của Đảng ủy – Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh do Đại tá Nguyễn Thanh Quảng, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm và chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân dịp Đại lễ Vu Lan - Báo hiếu Phật lịch 2570 - năm 2026.

Đại tá Nguyễn Thanh Quảng, Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân dịp Đại lễ Vu Lan - Báo hiếu Phật lịch 2570 - năm 2026

Tiếp đoàn có Hòa Thượng Thích Thanh Tân, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng, Đại tá Nguyễn Thanh Quảng thăm hỏi, chúc các vị chức sắc, tăng, ni, phật tử dồi dào sức khỏe và đón một mùa Vu Lan - Báo Hiếu an vui, thắm tình đạo vị.

Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh khẳng định, sự tích cực tham gia, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước thời gian qua của Giáo hội Phật Giáo tỉnh góp phần quan trọng trong sự phát triển chung về kinh tế, xã hội của tỉnh Lâm Đồng.

Hòa Thượng Thích Thanh Tân bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh

Đại tá Nguyễn Thanh Quảng bày tỏ mong muốn thời gian tới các chức sắc, tăng, ni, phật tử tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương ngày càng giàu đẹp và tiếp tục đồng hành cùng lực lượng vũ trang tỉnh.

Đoàn cán bộ của Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh chúc mừng Đại lễ Vu Lan - Báo hiếu năm 2026

Thay mặt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Hòa thượng Thích Thanh Tân bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh. Hòa thượng Thích Thanh Tân khẳng định Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh cùng với các chức sắc trên địa bàn sẽ tiếp tục nỗ lực phát huy hơn nữa truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc, nguyện làm theo đường hướng Đức Phật dạy “từ bi - trí tuệ - đoàn kết”. Đồng thời, tổ chức Đại lễ Đại lễ Vu Lan - Báo hiếu Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026 trang trọng, ấm cúng cho bà con phật tử, quý tăng, ni để cầu mong hòa bình, an lạc và hạnh phúc cho chúng sinh. Bên cạnh đó, Phật giáo sẽ luôn đồng hành cùng lực lượng vũ trang trong công cuộc xây dựng và bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.