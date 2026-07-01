Ludogorets và Hapoel Tel Aviv bất phân thắng bại ở vòng loại châu Âu Ludogorets hòa 2-2 Hapoel Tel Aviv tại Huvepharma Arena, Razgrad, ở vòng loại thứ hai UEFA Europa Conference League; kết quả này khép lại trận đấu mà cả hai đội đều không thể giành chiến thắng.

Ludogorets 2 - 2 Hapoel Tel Aviv Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Ludogorets tiếp đón Hapoel Tel Aviv.

16' E. Boateng giúp Hapoel Tel Aviv mở tỷ số Phút 16', E. Boateng ghi bàn cho Hapoel Tel Aviv sau đường kiến tạo của O. Altman, đưa đội khách vươn lên dẫn 0-1.

22' P. Stanic nhận thẻ vàng Phút 22, P. Stanic của Ludogorets nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi Roughing. Trận đấu đang diễn ra khá quyết liệt khi hai đội liên tiếp có cầu thủ bị cảnh cáo.

22' Chico nhận thẻ vàng vì hành vi phi thể thao Phút 22', Chico của Hapoel Tel Aviv nhận thẻ vàng vì hành vi phi thể thao. Đây là lời cảnh báo cho tiền đạo đội khách trong những phút đầu trận.

24' Son nhận thẻ vàng vì hành vi phi thể thao Phút 24, Son của Ludogorets nhận thẻ vàng vì hành vi phi thể thao. Đây là thẻ vàng thứ hai của Ludogorets trong ít phút.

25' I. Nachmias nhận thẻ vàng ở phút 25 Phút 25, I. Nachmias của Ludogorets nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đây đã là thẻ vàng thứ ba của Ludogorets trong ít phút, cho thấy đội chủ nhà đang chịu sức ép đáng kể.

39' K. Duah bỏ lỡ phạt đền Phút 39, K. Duah của Ludogorets sút hỏng phạt đền, bỏ lỡ cơ hội quý giá để tìm bàn gỡ. Ludogorets vẫn phải tiếc nuối khi không tận dụng được thời cơ trên chấm 11 mét.

42' X. Silva nhận thẻ vàng ở phút 42 Phút 42, X. Silva của Hapoel Tel Aviv bị phạt thẻ vàng sau pha tripping. Đây là lời cảnh báo dành cho cầu thủ Hapoel Tel Aviv trong những phút cuối hiệp một.

45+2' D. Leidner nhận thẻ vàng trước giờ nghỉ Phút 45+2', D. Leidner của Hapoel Tel Aviv nhận thẻ vàng sau pha ngáng chân. Hapoel Tel Aviv vẫn tạm dẫn 0-1 khi hiệp một khép lại.

45+8' S. Turiel nhận thẻ vàng cuối hiệp Phút 45+8', S. Turiel của Hapoel Tel Aviv nhận thẻ vàng vì lỗi câu giờ. Hapoel Tel Aviv vẫn đang dẫn 0-1 khi hiệp một khép lại.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Ludogorets thay người đầu hiệp hai Phút 46', Ludogorets điều chỉnh nhân sự khi A. Camara vào sân thay F. Kaloc. Đang bị dẫn 0-1, Ludogorets cần tìm thêm sức bật để trở lại trận đấu.

47' Tekpetey đưa Ludogorets trở lại thế cân bằng Phút 47, B. Tekpetey lập công cho Ludogorets sau đường kiến tạo của P. Stanic, đưa tỷ số về 1-1. Bàn gỡ xuất hiện ngay đầu hiệp hai, thắp lại thế trận cho đội chủ nhà.

54' A. Salido Tajero đưa Ludogorets dẫn trước Phút 54', A. Salido Tajero lập công cho Ludogorets sau đường kiến tạo của I. Chochev, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1.

55' Hapoel Tel Aviv thay đổi nhân sự Phút 55', Hapoel Tel Aviv thay người: R. Alkoukin vào sân, thế chỗ X. Silva. Đây là điều chỉnh nhân sự đầu tiên được ghi nhận trong hiệp hai của đội khách.

55' Hapoel Tel Aviv thay người phút 55 Phút 55', Hapoel Tel Aviv thay người: S. Piven vào sân, D. Leidner rời trận.

58' E. Boateng đưa Hapoel Tel Aviv gỡ hòa Phút 58, E. Boateng lập công, đưa Hapoel Tel Aviv gỡ hòa 2-2 trước Ludogorets. Trận đấu tiếp tục diễn biến đầy kịch tính khi hai đội liên tiếp ghi bàn sau giờ nghỉ.

66' Ludogorets thay người ở phút 66 Phút 66, E. Rodriguez vào sân thay A. Salido Tajero bên phía Ludogorets. Trong thế trận đang cân bằng 2-2, đội chủ nhà điều chỉnh nhân sự để tạo thêm khác biệt.

66' Ludogorets thay người sau màn rượt đuổi Phút 66 , Ludogorets đưa Rwan Cruz vào sân thay K. Duah. Trong thế trận đang giằng co ở tỷ số 2-2, đội chủ nhà làm mới hàng công để tìm lại lợi thế.

75' Hapoel Tel Aviv thay người phút 75 Phút 75', Hapoel Tel Aviv đưa D. Dappa vào sân thay E. Boateng. Màn so tài vẫn giằng co khi hai đội đang hòa.

75' Ludogorets thay người ở phút 75 Phút 75, Ludogorets đưa S. Shishkov vào sân thay Vinicius Nogueira. Khi thế trận đang cân bằng, sự điều chỉnh này có thể giúp đội chủ nhà làm mới hàng công trong chặng cuối.

76' A. Nedyalkov nhận thẻ vàng Phút 76', A. Nedyalkov của Ludogorets nhận thẻ vàng sau pha ngáng chân. Trận đấu vẫn đang giằng co ở tỷ số 2-2.

83' Hapoel Tel Aviv thay người ở phút 83 Phút 83, Y. Ferber vào sân thay O. Altman bên phía Hapoel Tel Aviv. Đội khách có thêm một sự điều chỉnh trong những phút cuối trận.

83' Hapoel Tel Aviv thay người ở phút 83 Phút 83, Hapoel Tel Aviv thay người: A. Lemkin vào sân, S. Turiel rời sân. Một sự điều chỉnh ở thời điểm cuối trận, khi thế trận vẫn đang giằng co.

87' Ludogorets thay người ở phút 87 Phút 87, Ludogorets đưa E. Bile vào sân thay P. Stanic. Đội chủ nhà điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh trận đấu đang giằng co với tỷ số 2-2.

90+5' Rwan Cruz nhận thẻ vàng ở phút bù giờ Phút 90+5, Rwan Cruz (Ludogorets) nhận thẻ vàng vì lỗi thô bạo. Tấm thẻ đến trong những phút bù giờ khi tỷ số đang là Ludogorets 2-2 Hapoel Tel Aviv.

KT Kết thúc: Ludogorets 2-2 Hapoel Tel Aviv Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 03:05 31/07/2026

Thông tin trận đấu

Ludogorets sẽ đối đầu Hapoel Tel Aviv tại Huvepharma Arena trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 31/07/2026.

Đây là cuộc so tài có sự tương phản nhất định về trạng thái trước trận. Ludogorets vừa nhận thất bại ở trận gần nhất, còn Hapoel Tel Aviv bước vào màn chạm trán với một chiến thắng. Bên cạnh đó, cán cân đối đầu trong hai lần gặp gần nhất cũng đang nghiêng về đội khách.

Ludogorets cần tận dụng lợi thế sân nhà

Phong độ gần nhất của Ludogorets được ghi nhận bằng một thất bại. Dù chỉ là mẫu dữ liệu ngắn, kết quả này cho thấy đội chủ nhà cần nhanh chóng tìm lại sự ổn định khi trở lại Huvepharma Arena.

Điểm quan trọng với Ludogorets là khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu. Trước một đối thủ đang có kết quả tích cực hơn, đội chủ nhà có thể cần chủ động tổ chức thế trận, hạn chế những khoảng trống khi mất bóng và duy trì sức ép đủ đều thay vì đẩy trận đấu vào trạng thái giằng co.

Lợi thế sân nhà chỉ phát huy giá trị nếu Ludogorets biến quyền chủ động thành những tình huống tấn công có chất lượng. Khả năng luân chuyển bóng kiên nhẫn, khai thác khoảng trống ở hai biên và duy trì sự tập trung trong khâu phòng ngự sẽ là những yếu tố đáng theo dõi.

Hapoel Tel Aviv có điểm tựa từ phong độ và đối đầu

Hapoel Tel Aviv giành chiến thắng ở trận gần nhất, qua đó có sự chuẩn bị tinh thần thuận lợi hơn trước chuyến làm khách này. Đội khách cũng sở hữu thành tích tốt hơn trong hai lần đối đầu gần nhất: thắng 1 trận, hòa 1 trận và không thua.

Tuy nhiên, xu hướng đối đầu không thể tự mình quyết định trận đấu. Hapoel Tel Aviv vẫn phải giải bài toán thi đấu trên sân khách, đặc biệt là trước một Ludogorets có động lực phản ứng sau kết quả không thuận lợi gần nhất.

Về cách tiếp cận, Hapoel Tel Aviv có thể ưu tiên sự chắc chắn trong giai đoạn đầu, chờ thời điểm thích hợp để chuyển trạng thái. Nếu đội khách giữ được cự ly giữa các tuyến và tận dụng tốt những pha phản công, họ có thể gây sức ép lên hàng phòng ngự Ludogorets mà không cần kiểm soát bóng trong thời gian dài.

Điểm nóng chiến thuật

Trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi cuộc cạnh tranh giữa quyền chủ động của Ludogorets và khả năng chuyển đổi trạng thái của Hapoel Tel Aviv. Đội chủ nhà cần tránh để việc dâng cao tạo ra khoảng trống phía sau, trong khi đội khách phải duy trì kỷ luật nếu muốn bảo vệ lợi thế tâm lý từ phong độ gần đây.

Những phút đầu có thể mang ý nghĩa quan trọng. Ludogorets cần nhập cuộc đủ chủ động để tạo sức ép, nhưng không nên đánh mất sự cân bằng. Ngược lại, Hapoel Tel Aviv sẽ hướng tới việc giảm tốc độ tấn công của đối thủ, kéo giãn đội hình Ludogorets và chờ các cơ hội xuất hiện trong những tình huống chuyển tiếp.

Nhận định trước trận

Ludogorets có lợi thế sân nhà, nhưng bước vào trận đấu với kết quả gần nhất kém thuận lợi hơn Hapoel Tel Aviv. Đội khách đồng thời nhỉnh hơn về xu hướng đối đầu trong hai lần gặp gần nhất, vì vậy cuộc so tài tại Huvepharma Arena hứa hẹn sẽ là bài kiểm tra đáng kể cho khả năng phản ứng của đội chủ nhà.

Nhìn chung, Ludogorets cần chơi chủ động nhưng kiểm soát rủi ro, còn Hapoel Tel Aviv có cơ sở để lựa chọn cách tiếp cận chặt chẽ và chờ thời cơ. Kết quả sẽ phụ thuộc nhiều vào việc đội nào kiểm soát tốt hơn khoảng trống giữa các tuyến và duy trì sự tỉnh táo trong những thời điểm trận đấu thay đổi nhịp độ.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Ludogorets · 0 thắng 1 hòa Hapoel Tel Aviv · 1 thắng Ludogorets 2 - 2 Hapoel Tel Aviv Hòa Hapoel Tel Aviv 2 - 0 Ludogorets HTA

Ludogorets 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 2 Thủng lưới Hapoel Tel Aviv 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 0 Thủng lưới