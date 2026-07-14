Thời sự Lương Sơn bứt tốc tăng trưởng nhờ đầu tư công Xác định đầu tư công là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, ngay từ đầu năm 2026, xã Lương Sơn (Lâm Đồng) đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, nhiều chỉ tiêu trọng yếu đã hoàn thành đúng tiến độ, tạo tiền đề để địa phương hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Ngã 3 Quốc lộ 1A - Quốc lộ 28B, xã Lương Sơn (Lâm Đồng)

Hạ tầng mở lối phát triển

Xã Lương Sơn triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 trong điều kiện thuận lợi và khó khăn đan xen nhau. Trong đó, áp lực lớn nhất là công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn.

Theo ông Lê Đặng Pháp, Phó Chủ tịch UBND xã Lương Sơn, riêng dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B đoạn qua địa bàn xã đã có 320 trường hợp và Khu tái định cư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có 13 trường hợp thuộc diện giải phóng mặt bằng.

"Chúng tôi đã bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh, huy động cả hệ thống chính trị tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân nên đã kịp thời bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án theo đúng thời gian quy định", ông Lê Đặng Pháp cho biết.

Khu tái định cư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, xã Lương Sơn (Lâm Đồng) đang tập trung thi công

Với sự quyết liệt của chính quyền và sự đồng thuận của Nhân dân, những "nút thắt" lớn nhất trong công tác giải phóng mặt bằng đã được tháo gỡ, tạo điều kiện để dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B hoàn thành đúng tiến độ. Công trình không chỉ cải thiện hạ tầng giao thông mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã Lương Sơn nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung.

Ông Nguyễn Quang Phương, ở thôn Bắc Sơn, xã Lương Sơn chia sẻ: "Từ khi Quốc lộ 28B được nâng cấp, việc đi lại và vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn rất nhiều. Diện mạo hai bên tuyến đường cũng khang trang, sạch đẹp hơn nên người dân ai cũng phấn khởi. Lượng người và phương tiện lưu thông đông hơn trước, quán ăn và nước giải khát của gia đình tôi cũng có thêm nhiều khách. Thời gian tới, tôi dự định mở rộng và chỉnh trang lại quán để phục vụ khách tốt hơn".

Ông Nguyễn Quang Phương, xã Lương Sơn (Lâm Đồng) chuẩn bị thanh long phục vụ du khách tại quán

Cũng theo ông Lê Đặng Pháp, Phó Chủ tịch UBND xã Lương Sơn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026, ngay từ đầu năm, địa phương đã tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, ưu tiên hoàn thành và đưa các công trình vào khai thác, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

“ Đến nay, Lương Sơn đã cơ bản hoàn thành 100% các công trình đầu tư công theo kế hoạch, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đạt gần 99%. Các công trình sau khi đưa vào khai thác đã phát huy hiệu quả, góp phần hoàn thiện hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân. Ông Lê Đặng Pháp, Phó Chủ tịch UBND xã Lương Sơn, Lâm Đồng

Tăng tốc về đích

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026, xã Lương Sơn đang tập trung đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó ưu tiên nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Tuyến đường bê tông thôn Bắc Sơn vừa được hoàn thành đưa vào sử dụng từ nguồn vốn đầu tư công

Đến nay, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trước hạn đạt trên 98%. Riêng lĩnh vực đất đai được địa phương tập trung tháo gỡ, xử lý kịp thời các vướng mắc, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, thúc đẩy hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Qua đó, duy trì đà tăng trưởng kinh tế và tăng nguồn thu ngân sách địa phương.

Tỷ lệ trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính trước hạn ở xã Lương Sơn (Lâm Đồng) trên 98%

Ông Lê Đặng Pháp, Phó Chủ tịch UBND xã Lương Sơn thông tin thêm, hiện nay hạ tầng giao thông ngày càng được đầu tư đồng bộ, đặc biệt là việc hoàn thành, đưa vào khai thác tuyến Quốc lộ 28B đã tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, lĩnh vực thương mại, dịch vụ ghi nhận nhiều khởi sắc nhờ lưu lượng người và phương tiện lưu thông tăng, hoạt động giao thương diễn ra sôi động hơn.

Nhờ kinh tế duy trì đà tăng trưởng tích cực, đến hết tháng 6/2026, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã đạt hơn 27 tỷ đồng, bằng trên 79% dự toán năm.

Kinh tế xã Lương Sơn khởi sắc nhờ hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ

Sau 6 tháng đầu năm 2026, xã Lương Sơn đã hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng, nổi bật là giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách nhà nước. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 13,16% theo kế hoạch năm 2026.