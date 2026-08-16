Nông nghiệp - Nông thôn Lương Sơn phát huy hiệu quả công trình thủy lợi, nâng cao giá trị nông sản Những năm gần đây, nhờ phát huy hiệu quả hệ thống công trình thủy lợi, người dân xã Lương Sơn (Lâm Đồng) đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng phù hợp trong đó tập trung mở rộng vùng cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nguồn nước thủy lợi dồi dào đã mở ra cơ hội phát triển sản xuất quanh năm cho người dân xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng

Nguồn nước mở hướng sản xuất mới

Kể từ khi Dự án tưới Phan Rí - Phan Thiết đi vào khai thác đến nay đã mở ra cơ hội lớn trong phát triển kinh tế của người dân các địa phương nơi công trình đi qua, trong đó có xã Lương Sơn. Là một trong những địa phương được hưởng lợi trực tiếp từ tuyến kênh 812 - Châu Tá, thượng nguồn là hồ chứa nước Sông Lũy nên vấn đề nước sản xuất ở xã Lương Sơn đã được giải quyết triệt để trong những năm qua.

Khi bài toán nước tưới được tháo gỡ, người dân đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng từ những loại hoa màu kém hiệu quả trước đây sang trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao hơn. Đến nay, cả vùng đất Sông Bằng, Đá Trắng (nay là thôn Tân Bình) và thôn Tân Sơn đã được phủ xanh toàn bộ bằng những vườn cây ăn quả như bưởi, xoài, mít, chuối…

Nông dân trồng bưởi ở Lương Sơn có thể thu hoạch nhiều đợt trong năm, đặc biệt là ở vụ Tết có giá bán khá cao

Theo ông Lê Đặng Pháp, Phó Chủ tịch UBND xã Lương Sơn, trong những năm gần đây, nhờ thích hợp với điều kiện thổ nhưỡng, nguồn nước thủy lợi dồi dào, người dân địa phương đã không ngừng mở rộng diện tích và tập trung theo hướng sản xuất chuyên canh với hơn 1.300 ha.

“ Để nâng cao hiệu quả sản xuất, 80% diện tích hiện tại đã được người dân áp dụng công nghệ sản xuất ra hoa trái vụ để nâng cao thu nhập. Đơn cử, 1 ha xoài, mỗi năm có thể sản xuất 1 vụ chính và 1 vụ nghịch, nếu thời tiết thuận lợi, giá cả ổn định, nông dân có thể thu nhập từ 400 - 500 triệu đồng. Ông Lê Đặng Pháp, Phó Chủ tịch UBND xã Lương Sơn

Qua đó cho thấy, so với nhiều loại hoa màu, lúa trước đây, cây ăn quả cho hiệu quả kinh tế cao hơn, giúp người dân có thêm động lực đầu tư thâm canh, ứng dụng kỹ thuật và chuyển đổi phương thức sản xuất.

So với trồng lúa, hoa màu, cây ăn quả mang lại hiệu quả cao hơn rất nhiều lần cho nông dân xã Lương Sơn, Lâm Đồng

Từ trồng cây sang làm kinh tế nông nghiệp

Thực hiện Nghị quyết số 19, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" và các nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thần chỉ đạo tại Chương trình hành động số 28, ngày 20/5/2026 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 7481/KH-UBND, ngày 18/6/2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng, xã Lương Sơn đang từng bước chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang tư duy kinh tế nông nghiệp.

Nhờ áp dụng kỹ thuật sản xuất nghịch vụ nên nông dân Lương Sơn có thể sản xuất mỗi năm 2 vụ xoài

Theo hướng này, địa phương đang từng bước tổ chức lại sản xuất, tập trung mở rộng vùng sản xuất tập trung, chuyên canh; đẩy mạnh thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm sản xuất liền kề, để chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường, thực hiện liên kết tiêu thụ sản phẩm sau thu hoạch theo hướng phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững, có giá trị gia tăng.

Ông Lê Đặng Pháp, Phó Chủ tịch UBND xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng

Xã Lương Sơn cũng đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện cấp 7 mã vùng trồng, truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm cây ăn quả trên địa bàn với diện tích hơn 105 ha. Trong đó, có 3 mã vùng xuất khẩu sang Hoa Kỳ, EU và 4 mã vùng trồng nội địa, chủ yếu là cây bưởi, xoài,…

Địa phương hiện đã có 5 tổ hợp tác trồng vườn, nhằm mục đích hỗ trợ, tư vấn, giúp đỡ nhau trong việc canh tác cây ăn quả... Đến nay, xã Lương Sơn đã có 2 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao gồm quả xoài tươi của Hợp tác xã nông sản VietGAP Sông Bình và bưởi da xanh.

Kết quả trên cho thấy, từ những vùng đất từng sản xuất kém hiệu quả nay đang được phủ xanh bởi các vườn cây ăn quả, tạo nền tảng để Lương Sơn tiếp tục hình thành, mở rộng vùng chuyên canh, nâng cao chất lượng và giá trị nông sản.

Cùng với lợi thế về nguồn nước thủy lợi và hệ thống giao thông ngày càng hoàn thiện, người dân nơi đây đang từng bước thay đổi tư duy sản xuất, từ “trồng cây gì” sang “sản xuất sản phẩm thị trường cần”, hướng đến nền nông nghiệp hàng hóa có giá trị và phát triển bền vững.

