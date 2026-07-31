Kinh tế Lương Sơn tạo sức bật từ hạ tầng kết nối Là địa phương sở hữu hệ thống giao thông kết nối đồng bộ, hiện đại của tỉnh Lâm Đồng, xã Lương Sơn đang có nhiều lợi thế để thu hút đầu tư, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực thúc đẩy kinh tế địa phương.

Nút giao cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết lên Quốc lộ 28B, xã Lương Sơn (Lâm Đồng)

Những tháng đầu năm 2026, Quốc lộ 28B được thảm nhựa nóng, góp phần bảo đảm lưu thông thông suốt trên tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực.

Công trình không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa mà còn mở ra cơ hội phát triển mới cho các địa phương dọc tuyến, trong đó có xã Lương Sơn.

Lương Sơn là địa phương có hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ giữa Quốc lộ 1A, Cao tốc và Quốc lộ 28B

Là người dân thôn Lương Trung, ông Nguyễn Minh Hòa cho biết, khi tuyến đường được nâng cấp, diện mạo khu vực hai bên đường thay đổi rõ rệt. Nhiều hộ dân đã đầu tư sửa chữa, mở rộng cửa hàng để đón lượng khách và phương tiện qua lại ngày càng đông.

Theo ông Hòa, giao thông thuận lợi sẽ tạo điều kiện thúc đẩy giao thương, góp phần nâng cao đời sống người dân và phát triển kinh tế địa phương.

Hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn xã Lương Sơn (Lâm Đồng)

Không chỉ có giao thông, kinh tế Lương Sơn trong những năm gần đây đã có nhiều sự khởi sắc nhờ hệ thống các công trình thủy lợi được đầu tư bài bản.

Theo ông Lê Đặng Pháp, Phó Chủ tịch UBND xã Lương Sơn, việc đưa vào khai thác tuyến kênh 812 - Châu Tá và Hồ chứa nước Sông Lũy đã tạo nguồn nước tưới ổn định, giúp người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Những vùng đất sỏi đá trước đây như Đá Trắng (nay là thôn Tân Bình) và thôn Tân Sơn, nay đã phủ kín những vườn cây ăn trái nhờ có nước quanh năm. Kinh tế của người dân địa phương không còn phụ thuộc vào sản xuất lúa, hoa màu ngắn ngày như trước.

Người dân xã Lương Sơn (Lâm Đồng) phát triển vùng cây ăn trái nhờ có nguồn nước thủy lợi dồi dào

Ông Lê Đặng Pháp cho biết, nhằm khai thác hiệu quả lợi thế hạ tầng, địa phương đã quy hoạch quỹ đất thương mại - dịch vụ dọc Quốc lộ 28B để thu hút đầu tư; cũng như quy hoạch các khu bến bãi, phát triển dịch vụ vận tải và giao thương hàng hóa, tạo thêm động lực tăng trưởng kinh tế.

Ông Lê Đặng Pháp, Phó Chủ tịch UBND xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng

“ Nhờ có hệ thống thủy lợi, người dân xã Lương Sơn đã chuyển đổi diện tích đất nhiều sỏi đá, không thể sản xuất lúa sang trồng các loại cây ăn trái như xoài, bưởi, mít... mang lại giá trị kinh tế cao hơn. Toàn xã hiện có hơn 950 ha cây ăn trái, tập trung chủ yếu tại hai thôn Tân Bình và Tân Sơn. Ông Lê Đặng Pháp, Phó Chủ tịch UBND xã Lương Sơn

Nhờ phát huy hiệu quả hệ thống giao thông kết nối, hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp xã Lương Sơn từ đầu năm đến nay đã có nhiều chuyển biến rõ nét.

Sau 6 tháng đầu năm 2026, Lương Sơn đã hoàn thành và vượt một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đáng chú ý, địa phương hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công; thu ngân sách đạt trên 79% dự toán cả năm. Đây là nền tảng quan trọng để xã phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng " 2 con số" trong năm 2026.

Sự cộng hưởng giữa hạ tầng giao thông, thủy lợi và quy hoạch phát triển đang mở ra nhiều kỳ vọng để Lương Sơn trở thành điểm sáng tăng trưởng ở khu vực phía Đông Lâm Đồng.