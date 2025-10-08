Nông nghiệp - Nông thôn Lý giải nguyên nhân lây lan dịch tả lợn châu Phi Ngành chức năng và người chăn nuôi nhận định nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan làm lây lan dịch tả lợn châu Phi tại Lâm Đồng.

Dù đã chú ý phòng, chống nhưng bà Vũ Thị Tuyết, Thôn 1, xã Nhân Cơ vẫn chịu cảnh trắng chuồng vì dịch tả lợn châu Phi.

Nhiều con đường lây truyền

Thời gian gần đây, dịch tả lợn châu Phi đang có những diễn biến phức tạp tại tỉnh Lâm Đồng. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, ngày 1/8, cả nước có 580 xã, phường tại 31 tỉnh, thành phố có dịch tả lợn châu Phi chưa qua 21 ngày. Tại tỉnh Lâm Đồng, dịch xảy ra từ ngày 4/7 đến nay, tổng số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy là 708 con/18 hộ/15 thôn/10 xã. Hiện còn 17 hộ/9 xã chưa qua 21 ngày.

Sự trở lại của dịch tả lợn châu Phi trong bối cảnh chăn nuôi đang phục hồi, phát triển đã khiến nhiều người lo lắng. Là hộ dân mới có lợn phải tiêu hủy do mắc dịch tả lợn châu Phi, bà Vũ Thị Tuyết, Thôn 1, xã Nhân Cơ cho biết, bà có kinh nghiệm chăn nuôi lợn quy mô bán trang trại, trang trại từ hàng chục năm qua. Bà Tuyết cho rằng, bà rất chú ý đến phòng, chống các loại dịch bệnh, trong đó có dịch tả lợn châu Phi nên mua con giống từ hệ thống cung ứng giống của một doanh nghiệp uy tín. Tuy nhiên, bà cũng không dám chắc chắn là họ đã chủng ngừa dịch tả lợn châu Phi hay không. Bà Tuyết khẳng định: “Bản thân tôi không nghĩ ra lý do gì đàn lợn của mình bị nhiễm bệnh, vì đã rất kỹ càng trong phòng dịch, tiêu độc khử trùng, tôi nghi ngờ có thể là mầm bệnh theo làn gió”.

Tại xã Nam Đà, chăn nuôi nhỏ lẻ, chưa thực hiện tốt các biện pháp về an toàn sinh học được địa phương xác định là nguyên nhân ban đầu xuất hiện dịch này tại xã. Thống kê của Phòng Kinh tế xã, sơ bộ hiện nay, xã có đàn lợn khoảng 500 con của 115 hộ, như vậy, bình quân mỗi hộ chỉ nuôi khoảng 4 con lợn. Tại xã đã có 1 hộ dân phải tiêu hủy do dịch này vào ngày 25/7 và đến nay không bị lây lan.

Ông Trần Văn Cường, thôn Nam Tân, hộ dân duy nhất ở Nam Đà có lợn phải tiêu hủy cho biết, đàn lợn của ông không chích ngừa vắc xin phòng dịch tả lợn châu Phi. Khu vực nuôi lợn của gia đình tách biệt với các khu vực dân cư xung quanh. Gia đình nuôi lợn rừng lai, duy trì nuôi giống, thịt để cung cấp cho gia đình, người thân là chính nên nguy cơ từ con giống là khó. Thức ăn của lợn cũng được cung cấp tại chỗ gồm cám gạo và thân cây chuối. Ông Cường nhận định: “Thời gian này, khi chưa có lợn thịt, thi thoảng gia đình mua thịt lợn bên ngoài về ăn, tôi nghĩ có thể đây là nguyên nhân gây bệnh cho đàn lợn”.

Nỗ lực khống chế dịch

Hiện nay, chăn nuôi lợn tại Lâm Đồng đang phát triển, 6 tháng đầu năm, đàn lợn của tỉnh đạt mức 1,35 triệu con, đạt 95,15% kế hoạch, tăng 6,39% so với cùng kỳ, nhưng quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán, hộ gia đình vẫn là hình thức chăn nuôi chiếm tỷ lệ cao. Riêng tại 28, xã phường thuộc khu vực 3 (Đắk Nông cũ), nơi đang có dịch xuất hiện ở nhiều xã hiện có đàn lợn khoảng 570.000 con. Các trường hợp xuất hiện dịch hầu hết là nông hộ, nhỏ lẻ, không xây dựng chuồng trại bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y. Các điều kiện như cách ly đàn mới, sát trùng định kỳ, xử lý phân thải, nước thải, kiểm soát người và phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi không được tuân thủ nghiêm ngặt.

“ Theo Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến sự bùng phát của dịch là tỷ lệ tiêm phòng vắc xin ngừa dịch tả lợn châu Phi còn rất thấp. Thực tế này xảy ra ở nhiều địa phương trong cả nước, trong đó có Lâm Đồng.

Hiện nay, thời tiết nhiều nơi trong tỉnh đang vào cao điểm mùa mưa, độ ẩm cao làm sức đề kháng của vật nuôi suy giảm, mưa nhiều gây giảm tác dụng của hóa chất sát trùng và là môi trường thuận lợi cho vi rút tồn tại, phát tán nên dịch bệnh dễ bùng phát, lây lan. Ngành nông nghiệp và môi trường cùng các ngành, đơn vị liên quan, các địa phương đang nỗ lực khống chế dịch. Ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh đã cấp 540 lít hóa chất cho các xã khu vực 3 để thực hiện phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi; 485 lít hóa chất Rebencid 50 cho các xã Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 2, Bảo Lâm 3, phường Lang Biang - Đà Lạt, phường Xuân Trường - Đà Lạt thực hiện tiêu độc khử trùng định kì đợt 3 và 4.

Ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh khuyến cáo, người dân ngoài áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, cần thực hiện tốt nguyên tắc “5 không” trong phòng, chống dịch. Đó là, người chăn nuôi, chủ cơ sở không giấu dịch; không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết; không giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh, lợn chết; không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý nhiệt; không vứt lợn chết ra ngoài môi trường...