MacBook Air M5 13 inch giảm sâu 450 USD: Cơ hội sở hữu cấu hình 1TB giá hời Bất chấp đợt tăng giá gần đây của Apple, mẫu MacBook Air M5 13 inch phiên bản 1TB SSD đang có mức giảm kỷ lục 450 USD trên Amazon. Với chip M5 10 nhân GPU và 16GB RAM, đây là thời điểm vàng để nâng cấp thiết bị.

Giữa bối cảnh Apple vừa thực hiện điều chỉnh tăng giá niêm yết cho dòng máy tính xách tay của mình, thị trường thương mại điện tử lại ghi nhận một động thái ngược chiều đầy bất ngờ. Cụ thể, mẫu MacBook Air 13 inch trang bị chip M5 thế hệ mới nhất đang được áp dụng mức chiết khấu lên tới 450 USD, đưa mức giá từ 1.599 USD xuống chỉ còn 1.149 USD cho phiên bản cấu hình cao cấp.

Sức mạnh từ chip M5 và ưu thế của phiên bản 1TB SSD

Điểm đáng chú ý nhất trên mẫu MacBook Air đang được giảm giá chính là sự hiện diện của chip M5. Khác với phiên bản tiêu chuẩn, biến thể đi kèm ổ cứng 1TB SSD này sở hữu cấu hình phần cứng mạnh mẽ hơn với CPU 10 nhân và GPU 10 nhân. Việc bổ sung thêm 2 nhân đồ họa so với bản cơ sở giúp máy xử lý các tác vụ render video, chỉnh sửa hình ảnh và đồ họa mượt mà hơn đáng kể.

Bên cạnh đó, cả hai phiên bản chip M5 đều được tích hợp Neural Engine 16 nhân chuyên dụng cho các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI). Điều này đảm bảo hiệu suất xử lý ngôn ngữ tự nhiên và các tính năng thông minh trong hệ sinh thái phần mềm của Apple luôn duy trì ở mức tối ưu. Với 16GB bộ nhớ thống nhất (Unified Memory), người dùng có thể yên tâm về khả năng đa nhiệm mà không lo gặp phải tình trạng thắt nút cổ chai về băng thông.

Apple MacBook Air 13 M5 phiên bản màu Sky Blue với thiết kế mỏng nhẹ đặc trưng.

Trải nghiệm thực tế: Hiệu năng ấn tượng trong thiết kế không quạt

Một trong những thành tựu kỹ thuật lớn nhất trên dòng MacBook Air M5 chính là khả năng duy trì hiệu suất cao mà không cần đến hệ thống quạt tản nhiệt cơ học. Theo các đánh giá chuyên sâu, thiết bị vận hành hoàn toàn yên tĩnh ngay cả khi xử lý các tác vụ nặng, nhờ vào khả năng kiểm soát nhiệt lượng cực tốt của kiến trúc ARM trên chip M5.

Sự kết hợp giữa hiệu năng mạnh mẽ và tính di động cao đã giúp MacBook Air M5 nhận được các giải thưởng danh giá như "Editor's Choice" và "Top Rated" từ giới chuyên môn. Thời lượng pin dài và trọng lượng nhẹ khiến đây trở thành công cụ làm việc lý tưởng cho những người thường xuyên di chuyển nhưng vẫn cần một cấu hình đủ mạnh để xử lý dữ liệu lớn hoặc đồ họa chuyên nghiệp.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết phiên bản khuyến mãi

Thành phần Thông số chi tiết Vi xử lý Apple M5 (10-core CPU, 10-core GPU) Bộ nhớ RAM 16 GB Unified Memory Ổ cứng 1 TB SSD Neural Engine 16-core (Tối ưu cho AI) Màn hình 13 inch Liquid Retina Hệ thống làm mát Passive (Không dùng quạt) Giá niêm yết 1.599 USD Giá sau giảm 1.149 USD

Lưu ý về lựa chọn màu sắc và tình trạng hàng hóa

Hiện tại, mức giá ưu đãi 1.149 USD đang được áp dụng cho ba tùy chọn màu sắc bao gồm: Midnight (Xanh đen), Sky Blue (Xanh da trời) và Starlight (Vàng ánh sao). Đáng lưu ý, phiên bản màu Silver (Bạc) dường như đã được cập nhật theo biểu giá mới của Apple và hiện đang niêm yết ở mức 1.599 USD trên Amazon.

Người dùng quan tâm cần lưu ý rằng lượng hàng tồn kho cho mức giá ưu đãi này thường không ổn định và có thể thay đổi nhanh chóng tùy theo nhu cầu thị trường. Việc sở hữu một chiếc laptop cấu hình 1TB SSD với mức giá của phiên bản 512GB được xem là một khoản đầu tư thông minh, đặc biệt khi nhu cầu lưu trữ dữ liệu chất lượng cao ngày càng tăng.

Nhìn chung, dù Apple có xu hướng thắt chặt chính sách giá, nhưng các đợt giảm giá sâu từ các đại lý bán lẻ lớn vẫn mở ra cơ hội sở hữu những thiết bị công nghệ hàng đầu với chi phí hợp lý hơn cho người tiêu dùng.